Quốc tế

Mỹ - Đức chi tiêu mạnh cho an ninh quốc phòng

Xuân Mai

(NLĐO) - Dự luật vừa được Quốc hội Mỹ thông qua yêu cầu Lầu Năm Góc duy trì ít nhất 76.000 binh sĩ tại châu Âu.

Thượng viện Mỹ hôm 17-12 thông qua dự luật trị giá 901 tỉ USD nhằm thiết lập chính sách và chi tiêu quốc phòng cho năm tài khóa 2026.

Dự luật này là sự kết hợp giữa các ưu tiên được chính quyền Tổng thống Donald Trump ủng hộ và các quy định được thiết lập để duy trì quyền giám sát của Quốc hội đối với sức mạnh quân sự của Mỹ.

Mỹ - Đức duyệt chi khủng cho an ninh quốc phòng - Ảnh 1.

Dự luật về chính sách và chi tiêu quốc phòng đang đợi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Ảnh: AP

Trước đó, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật trên.

Hiện dự luật đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành.

Theo kênh Al Jazeera, dự luật yêu cầu Lầu Năm Góc duy trì ít nhất 76.000 binh sĩ Mỹ tại châu Âu, trừ khi các đồng minh NATO được tham vấn và chính quyền xác định rằng việc cắt giảm là vì lợi ích quốc gia của Mỹ. 

Thông thường, Mỹ đóng quân từ 80.000 đến 100.000 binh sĩ trên khắp lục địa này.

Quốc hội Mỹ cũng phê duyệt 800 triệu USD theo "Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine", trong đó 400 triệu USD được phân bổ cho mỗi năm trong hai năm tới. Đồng thời, Mỹ chi thêm 400 triệu USD mỗi năm để sản xuất vũ khí cho Ukraine.

Bước đi này cho thấy Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine và củng cố cam kết của Washington đối với an ninh châu Âu.

Dự luật cũng phản ánh các ưu tiên phù hợp với chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền ông Donald Trump, vốn đặt khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào trung tâm chính sách đối ngoại của Mỹ và coi khu vực này là một chiến trường kinh tế và địa chính trị then chốt.

Trong khi đó, theo UNN, Quốc hội Đức hôm 17-12 cũng thông qua khoản chi tiêu quốc phòng 59 tỉ USD để mua nhiều loại thiết bị quân sự, từ tên lửa, pháo binh và ngư lôi, đến xe bọc thép, hệ thống vệ tinh... 

Bộ Quốc phòng Đức cho biết khoản chi tiêu này sẽ được phân bổ cho hơn 30 dự án khác nhau, gồm mua sắm tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot và Iris-T. 

Động thái này nhằm gửi tín hiệu mạnh mẽ tới NATO và các đối tác rằng Đức sẵn sàng đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ châu Âu.

Tin liên quan

Nga - Ukraine liên tiếp "ăn miếng trả miếng", tập kích quyết liệt

Nga - Ukraine liên tiếp "ăn miếng trả miếng", tập kích quyết liệt

(NLĐO) - Không quân Ukraine ngày 17-12 tuyên bố đã chặn 69 máy bay không người lái Nga, trong khi Bộ Quốc phòng Nga khẳng định phá hủy 94 phương tiện của Kiev.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo cả Nga và Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án các vụ tấn công vào tàu thương mại ở biển Đen.

Ukraine và 34 nước lập ủy ban đặc biệt

(NLĐO) - Ukraine cùng 34 quốc gia nhất trí lập ủy ban quốc tế tiếp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại do xung đột với Nga, song nguồn tài chính vẫn chưa rõ.

Ukraine Donald Trump Châu Âu an ninh quốc phòng ngân sách quốc phòng
