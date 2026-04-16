HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Quyết ép đến cùng, Mỹ có giải được "ẩn số" của Iran?

Tường Như

(NLĐO) - Mỹ đẩy mạnh phong tỏa cảng Iran nhằm gây áp lực buộc Tehran nhượng bộ nhưng hiệu quả thực tế vẫn là dấu hỏi lớn khi cả hai bên đều sẵn sàng chịu đựng.

Trao đổi với Al Jazeera, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ PJ Crowley cho biết việc phong tỏa các cảng Iran tương đối dễ về mặt quân sự đối với Mỹ. 

Khu vực eo biển hẹp và số tàu ra vào hạn chế nên lực lượng hải quân Mỹ hoàn toàn có thể kiểm soát tình hình. Thực tế, một số tàu Iran đã phải quay đầu ngay khi gặp áp lực.

Tuy vậy, ông Crowley cho rằng vấn đề không nằm ở khả năng thực hiện mà là mục tiêu cuối cùng của Mỹ. Theo ông, nếu Mỹ kỳ vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện trong thời gian ngắn thì đây là điều rất khó, nhất là khi các cuộc đàm phán trước đây từng kéo dài nhiều năm.

Ông Crowley thừa nhận việc phong tỏa chắc chắn sẽ gây sức ép lớn lên nền kinh tế Iran, thậm chí có thể dẫn tới "điểm gãy" nhưng thời điểm xảy ra điều đó vẫn là ẩn số. 

Mỹ siết phong tỏa cảng Iran - Ảnh 1.

Tàu chở dầu và tàu hàng xếp hàng chờ qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

"Iran đã cho thấy họ có thể chịu đựng sức ép trong thời gian dài. Đây thực sự là cuộc đấu xem bên nào xuống nước trước" - ông nói.

Điều này đồng nghĩa với việc dù bị siết chặt nguồn xuất khẩu dầu và giao thương, Tehran vẫn có thể cầm cự, đặc biệt khi nước này đã quen với các lệnh trừng phạt kéo dài suốt nhiều năm qua.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng phát đi thông điệp cứng rắn. Ông Stephen Miller, cố vấn cấp cao của tổng thống Mỹ, khẳng định Washington có thể duy trì phong tỏa eo biển Hormuz vô thời hạn.

Theo ông Miller, mục tiêu của Mỹ là buộc Iran quay lại bàn đàm phán và chấp nhận một thỏa thuận. 

"Biện pháp này đang bóp nghẹt sinh lực kinh tế của Iran" - ông nói, đồng thời nhấn mạnh Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì leo thang quân sự.

Ông cũng cảnh báo rằng nếu muốn, Mỹ có thể tiến xa hơn với các đòn đánh quân sự nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran nhưng hiện tại Washington chưa chọn kịch bản đó.

Mỹ siết phong tỏa cảng Iran - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump được cho là muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột và coi việc gia tăng sức ép là cách duy nhất để kéo Iran trở lại đàm phán. Thông tin này, theo Wall Street Journal, là do ông Donald Trump nói ra trong bữa tiệc tiếp đãi Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima của Hà Lan hôm 15-4.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với The New York Post hôm 14-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lệnh tạm dừng làm giàu uranium trong 20 năm đối với Iran là chưa đủ dài.

Ông Donald Trump đưa ra nhận định này khi phản hồi các báo cáo cho rằng phái đoàn Mỹ trong các cuộc đàm phán với Iran cuối tuần trước đã đề xuất lệnh cấm kéo dài 20 năm đối với việc Tehran theo đuổi chương trình hạt nhân. 

Iran được cho là đã đề xuất lệnh tạm dừng 5 năm, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Washington về tịch thu kho uranium đã làm giàu của Iran, ước tính khoảng 440 kg.

“Tôi vẫn luôn nói họ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân nên tôi không thích phương án 20 năm” - ông Donald Trump nói.

Tin liên quan

Cố vấn Lãnh tụ tối cao Iran: “Sẽ đánh chìm tàu Mỹ ngay đợt tên lửa đầu tiên”

(NLĐO) - Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Iran sẽ đánh chìm tàu chiến Mỹ nếu Washington tìm cách kiểm soát eo biển Hormuz.

Điểm nóng xung đột ngày 16-4: Tình hình tàu qua eo biển Hormuz như thế nào?

(NLĐO) - Kể từ khi xung đột nổ ra tới nay, tổng cộng chỉ có gần 300 lượt tàu băng qua eo biển Hormuz, trong khi đó có 22 tàu bị tấn công.

Báo Mỹ: Mỹ gửi thêm 10.000 quân đến Trung Đông

(NLĐO) - Mỹ được cho là đang điều động thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông dù Washington và Tehran chuẩn bị tiếp tục đàm phán chấm dứt xung đột.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo