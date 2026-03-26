Mỹ đang chuẩn bị "đòn cuối cùng" giáng lên Iran?

Đòn tấn công này có thể bao gồm việc triển khai lực lượng bộ binh Mỹ ngay trên lãnh thổ Iran, kết hợp cùng một chiến dịch ném bom quy mô lớn.

Nếu các nỗ lực đàm phán cấp cao với Iran không mang lại kết quả và Tehran vẫn tiếp tục đe dọa hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz, Mỹ có thể sẽ tung ra đòn quyết định này.

Động thái này phục vụ một mục tiêu kép gồm củng cố lợi thế cho Mỹ trong các cuộc đàm phán với Tehran sau này, hoặc tạo cơ hội để Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương kết thúc chiến tranh với vị thế của người chiến thắng.

Các quan chức tiết lộ với Axios rằng hiện có 4 phương án đang được đưa ra thảo luận. Thứ nhất là đánh chiếm hoặc phong tỏa đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu của Iran.

Thứ hai là chiếm đảo Larak nằm trên eo biển. Đây là nơi Iran đặt các căn cứ và trạm radar để theo dõi tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, đồng thời là nơi neo đậu của các xuồng nhỏ có khả năng tấn công tàu dân sự.

Khả năng thứ 3 là đổ bộ lên đảo Abu Musa ở phía đông vịnh Ba Tư, vị trí giúp Iran kiểm soát các tàu thuyền rời khỏi vùng Vịnh. Hòn đảo này hiện do Iran kiểm soát nhưng lại được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một đồng minh quan trọng của Mỹ và Israel, tuyên bố chủ quyền.

Cuối cùng là Mỹ có thể chỉ cần chặn đứng hoặc giành quyền kiểm soát các tàu xuất khẩu dầu của Iran.

Cũng theo Axios, Mỹ đang xem xét các kế hoạch đưa quân đội chiếm số uranium được làm giàu ở cấp độ cao của Iran, vốn được cho là đang cất giấu dưới các cơ sở hạt nhân đã bị phá hủy nằm sâu trong lãnh thổ nước này. Hoặc một giải pháp thay thế đơn giản hơn là Mỹ có thể không kích các cơ sở này để đảm bảo Iran không thể tiếp cận nguồn nguyên liệu đó nữa.

Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh ông Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ kế hoạch nào trong số này.

Trong khi đó, theo tờ The Hindu, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi hôm 26-3 công bố 5 quốc gia thân thiện được qua lại eo biển Hormuz.

Ông Araghchi nói trên truyền hình nhà nước Iran: "Chúng tôi đã cho phép một số quốc gia mà chúng tôi coi là thân thiện được đi qua eo biển Hormuz. Chúng tôi cho phép Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan quá cảnh".

Ông nói thêm: "Chúng tôi đang trong tình trạng xung đột. Khu vực này là vùng chiến sự và không có lý do gì để cho phép tàu của kẻ địch và các đồng minh của họ đi qua. Nhưng tuyến đường vẫn mở với các nước khác".