HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ đang chuẩn bị "đòn cuối cùng" giáng lên Iran?

Xuân Mai

(NLĐO) - Trang Axios dẫn nguồn tin cho rằng Mỹ đang tính toán các phương án cho một "đòn quyết định" giáng xuống Iran.

Đòn tấn công này có thể bao gồm việc triển khai lực lượng bộ binh Mỹ ngay trên lãnh thổ Iran, kết hợp cùng một chiến dịch ném bom quy mô lớn.

Nếu các nỗ lực đàm phán cấp cao với Iran không mang lại kết quả và Tehran vẫn tiếp tục đe dọa hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz, Mỹ có thể sẽ tung ra đòn quyết định này. 

Động thái này phục vụ một mục tiêu kép gồm củng cố lợi thế cho Mỹ trong các cuộc đàm phán với Tehran sau này, hoặc tạo cơ hội để Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương kết thúc chiến tranh với vị thế của người chiến thắng.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Các quan chức tiết lộ với Axios rằng hiện có 4 phương án đang được đưa ra thảo luận. Thứ nhất là đánh chiếm hoặc phong tỏa đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu của Iran. 

Thứ hai là chiếm đảo Larak nằm trên eo biển. Đây là nơi Iran đặt các căn cứ và trạm radar để theo dõi tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, đồng thời là nơi neo đậu của các xuồng nhỏ có khả năng tấn công tàu dân sự.

Khả năng thứ 3 là đổ bộ lên đảo Abu Musa ở phía đông vịnh Ba Tư, vị trí giúp Iran kiểm soát các tàu thuyền rời khỏi vùng Vịnh. Hòn đảo này hiện do Iran kiểm soát nhưng lại được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một đồng minh quan trọng của Mỹ và Israel, tuyên bố chủ quyền. 

Cuối cùng là Mỹ có thể chỉ cần chặn đứng hoặc giành quyền kiểm soát các tàu xuất khẩu dầu của Iran.

Cũng theo Axios, Mỹ đang xem xét các kế hoạch đưa quân đội chiếm số uranium được làm giàu ở cấp độ cao của Iran, vốn được cho là đang cất giấu dưới các cơ sở hạt nhân đã bị phá hủy nằm sâu trong lãnh thổ nước này. Hoặc một giải pháp thay thế đơn giản hơn là Mỹ có thể không kích các cơ sở này để đảm bảo Iran không thể tiếp cận nguồn nguyên liệu đó nữa.

Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh ông Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ kế hoạch nào trong số này.

Trong khi đó, theo tờ The Hindu, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi hôm 26-3 công bố 5 quốc gia thân thiện được qua lại eo biển Hormuz. 

Ông Araghchi nói trên truyền hình nhà nước Iran: "Chúng tôi đã cho phép một số quốc gia mà chúng tôi coi là thân thiện được đi qua eo biển Hormuz. Chúng tôi cho phép Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan quá cảnh".

Ông nói thêm: "Chúng tôi đang trong tình trạng xung đột. Khu vực này là vùng chiến sự và không có lý do gì để cho phép tàu của kẻ địch và các đồng minh của họ đi qua. Nhưng tuyến đường vẫn mở với các nước khác".

Tin liên quan

Báo Israel: Chỉ huy hải quân Iran chịu trách nhiệm phong tỏa Hormuz đã thiệt mạng

Trung Quốc Donald Trump Iran xuất khẩu dầu eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo