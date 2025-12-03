HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ muốn EU "trả lại tài sản bị đóng băng" cho Nga

Anh Thư

(NLĐO) - Nguồn tin của Politico cho hay phía Mỹ đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) trả lại tài sản đóng băng cho Nga nếu thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Theo RBC UkraineTASS, các quan chức Mỹ đã nói về việc Liên minh châu Âu (EU) nên trả lại tài sản đóng băng cho Nga khi Đại diện đặc biệt của EU về trừng phạt David O'Sullivan đến thăm Washington vào mùa hè này.

Thông tin đã được nguồn tin của tờ Politico tiết lộ. Tờ báo này viết: Các quan chức Mỹ "đã nói với ông ấy một cách chắc chắn rằng kế hoạch của họ là trả lại tài sản cho Nga sau khi ký bất kỳ kế hoạch hòa bình nào".

Mỹ kêu gọi EU ra điều kiện đặc biệt với Nga để thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8 năm nay - Ảnh: AP

Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. 

Trong bài phát biểu hồi tháng 9, bà cho biết EU dự định sử dụng số tiền này để tài trợ cho Ukraine thông qua cơ chế cho vay bồi thường.

Theo một nhà ngoại giao, Brussels muốn cung cấp cho các tài sản này một "công thức chính trị châu Âu".

Trái lại, Mỹ phản đối ý tưởng này ngay từ đầu.

Các thông tin được cho là rò rỉ từ kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11 cho biết ông đã đề xuất phân bổ 100 tỉ USD từ tài sản này cho việc tái thiết và đầu tư vào Ukraine dưới sự kiểm soát của Mỹ, đồng thời chuyển số tiền còn lại sang một cơ chế riêng biệt giữa Mỹ và Nga.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever gần đây tuyên bố kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và địa chính trị.

Còn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết Hội đồng châu Âu có thể quyết định về tài sản bị đóng băng của Nga sớm nhất là vào ngày 18-12.

Mỹ "không còn can thiệp tài chính" vào xung đột Nga - Ukraine

Tại buổi họp nội các hôm 2-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhìn nhận: "Chúng ta đang gặp vấn đề với cuộc xung đột mà nhân dân chúng ta đang cố gắng giải quyết ngay lúc này, với Nga và Ukraine".

Theo Guardian, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington không còn tham gia về mặt tài chính vào cuộc xung đột nữa, mà chỉ bán vũ khí cho NATO. Ông cũng cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chi tới 350 tỉ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang cố gắng dàn xếp cuộc xung đột này.

"Tôi đã dàn xếp 8 cuộc xung đột. Đây là cuộc xung đột thứ 9. Người của chúng tôi đang ở Nga để xem liệu chúng tôi có thể dàn xếp được không. Tình hình không hề dễ dàng, thật là hỗn loạn. Đó là một cuộc xung đột mà nếu tôi làm tổng thống, thậm chí không có cơ hội xảy ra" - ông Donald Trump nói.

