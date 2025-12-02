HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ - Ukraine còn nhiều việc phải làm

Anh Thư

Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận đã nhận được báo cáo tóm tắt về buổi đàm phán và nhấn mạnh hai bên có nhiều khả năng đạt được thỏa thuận

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định cuộc đàm phán ngày 30-11 (giờ địa phương) giữa phái đoàn nước này và các đại diện Mỹ về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất là "mang tính xây dựng". Theo ông Zelensky, điều quan trọng là cuộc gặp thảo luận cởi mở "mọi vấn đề" và tập trung vào bảo đảm chủ quyền và lợi ích quốc gia của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm trưởng phái đoàn đàm phán của nước này - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov - đã báo cáo với ông về các điểm nhấn và một số kết quả sơ bộ của cuộc gặp diễn ra tại bang Florida - Mỹ nói trên.

Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận đã nhận được báo cáo tóm tắt về buổi đàm phán và nhấn mạnh hai bên có nhiều khả năng đạt được thỏa thuận. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá cuộc gặp mang lại hiệu quả nhưng vẫn còn "nhiều việc phải làm". Theo ông Rubio, mục tiêu không chỉ dừng lại ở hòa bình mà còn phải bảo đảm chấm dứt xung đột theo cách giúp Ukraine "vẫn có chủ quyền, độc lập và có cơ hội thịnh vượng thực sự". Xuất hiện cùng ông Rubio tại cuộc họp báo chung sau 4 giờ đàm phán, ông Umerov nhấn mạnh sự biết ơn của Ukraine đối với hỗ trợ từ Mỹ. Tuy nhiên, ông không tiết lộ về những tiến triển, nếu có, đã đạt được.

Mỹ - Ukraine còn nhiều việc phải làm - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trong cuộc đàm phán hôm 30-11 Ảnh: AP

Theo AP, cuộc đàm phán nói trên tập trung vào việc sửa đổi kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Trong số các nội dung của kế hoạch có việc thành lập Quỹ Phát triển Ukraine nhằm đầu tư vào các ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh, như trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Đề xuất cũng kêu gọi Mỹ hợp tác với Ukraine để cùng tái thiết, phát triển, hiện đại hóa và vận hành hạ tầng khí đốt tự nhiên của Kiev. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu bị chỉ trích là quá thiên về các yêu cầu của Nga do được xây dựng dựa trên nền tảng cuộc đàm phán giữa Washington và Moscow.

Sau khi dự cuộc gặp với phái đoàn Ukraine ở Florida, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff dự kiến đến Nga trong tuần này. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris hôm 1-12 để tìm kiếm thêm sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo