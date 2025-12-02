Mỹ - Ukraine còn nhiều việc phải làm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định cuộc đàm phán ngày 30-11 (giờ địa phương) giữa phái đoàn nước này và các đại diện Mỹ về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất là "mang tính xây dựng". Theo ông Zelensky, điều quan trọng là cuộc gặp thảo luận cởi mở "mọi vấn đề" và tập trung vào bảo đảm chủ quyền và lợi ích quốc gia của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm trưởng phái đoàn đàm phán của nước này - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov - đã báo cáo với ông về các điểm nhấn và một số kết quả sơ bộ của cuộc gặp diễn ra tại bang Florida - Mỹ nói trên.

Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận đã nhận được báo cáo tóm tắt về buổi đàm phán và nhấn mạnh hai bên có nhiều khả năng đạt được thỏa thuận. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá cuộc gặp mang lại hiệu quả nhưng vẫn còn "nhiều việc phải làm". Theo ông Rubio, mục tiêu không chỉ dừng lại ở hòa bình mà còn phải bảo đảm chấm dứt xung đột theo cách giúp Ukraine "vẫn có chủ quyền, độc lập và có cơ hội thịnh vượng thực sự". Xuất hiện cùng ông Rubio tại cuộc họp báo chung sau 4 giờ đàm phán, ông Umerov nhấn mạnh sự biết ơn của Ukraine đối với hỗ trợ từ Mỹ. Tuy nhiên, ông không tiết lộ về những tiến triển, nếu có, đã đạt được.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trong cuộc đàm phán hôm 30-11 Ảnh: AP

Theo AP, cuộc đàm phán nói trên tập trung vào việc sửa đổi kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Trong số các nội dung của kế hoạch có việc thành lập Quỹ Phát triển Ukraine nhằm đầu tư vào các ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh, như trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Đề xuất cũng kêu gọi Mỹ hợp tác với Ukraine để cùng tái thiết, phát triển, hiện đại hóa và vận hành hạ tầng khí đốt tự nhiên của Kiev. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu bị chỉ trích là quá thiên về các yêu cầu của Nga do được xây dựng dựa trên nền tảng cuộc đàm phán giữa Washington và Moscow.

Sau khi dự cuộc gặp với phái đoàn Ukraine ở Florida, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff dự kiến đến Nga trong tuần này. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris hôm 1-12 để tìm kiếm thêm sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine.