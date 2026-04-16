Quốc tế

Mỹ muốn tăng áp lực kinh tế để buộc Iran khuất phục

Xuân Mai

(NLĐO) – Bộ Tài chính Mỹ gửi thư cho các tổ chức tài chính ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ, dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp vì giao dịch với Iran.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 15-4 cho biết đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào "mạng lưới buôn lậu và tài chính dầu mỏ" của Iran.

Hơn hai chục cá nhân, công ty và tàu thuyền đã bị trừng phạt vì có liên quan đến mạng lưới này, cũng như một nhà tài trợ bị cáo buộc tham gia trao đổi dầu của Iran lấy vàng của Venezuela để mang lại lợi ích cho phong trào Hezbollah tại Lebanon và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

img

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn Anadolu, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hành động này nhằm hạn chế khả năng tạo ra doanh thu của Iran.

Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, bộ này sẽ sử dụng tất cả công cụ và quyền hạn, bao gồm cả các lệnh trừng phạt thứ cấp, chống lại những người tiếp tục "hỗ trợ các hoạt động khủng bố" của Tehran.

Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán để gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần được công bố tuần trước, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 22-4.

Cũng theo Bộ trưởng Bessent, nếu Mỹ và Iran không sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự hoặc gia hạn lệnh ngừng bắn, chính quyền ông Donald Trump chuẩn bị chuyển từ chiến dịch quân sự sang chiến lược thiên về kinh tế nhằm buộc Tehran phải khuất phục. 

Bộ trưởng Bessent nói rằng Mỹ có kế hoạch tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran và cho biết các động thái mới sẽ là "tương đương về mặt tài chính" với một chiến dịch ném bom.

Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tài chính gửi thư cho các tổ chức tài chính ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ, đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp vì giao dịch với Iran.

Một nguồn thạo tin nói với hãng tin AP đây là một phần của chiến lược kinh tế mà Tổng thống Donald Trump vẫn có thể sử dụng để gây áp lực buộc Iran chấp nhận các đề xuất của Mỹ nhằm hạn chế tham vọng hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà lập pháp cho rằng các biện pháp trừng phạt có thể không hiệu quả hoặc gây ra phản tác dụng. Theo họ, việc áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp có thể dẫn đến "phản ứng ngoại giao và kinh tế tiêu cực" từ các đồng minh, điều này có thể làm tổn hại đến nỗ lực xây dựng liên minh chống lại Tehran.

Hy vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran đang gia tăng bất chấp việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và Tehran cảnh báo đáp trả.

Chiến sự Trung Đông 15-4: Nhiều tàu từ Iran "thoát ải" Hormuz, tổng thống Iran ra cảnh báo mới

(NLĐO) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm áp đặt ý chí hoặc buộc Iran đầu hàng đều sẽ thất bại.

Ảnh vệ tinh hé lộ tàn tích máy bay Mỹ tại đường băng hẻo lánh ở Iran

(NLĐO) - Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy xác máy bay Mỹ bị cháy rụi trên một đường băng hẻo lánh tại Iran, nơi diễn ra chiến dịch giải cứu phi công F-15E.

