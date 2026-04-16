Quốc tế

Cố vấn Lãnh tụ tối cao Iran: “Sẽ đánh chìm tàu Mỹ ngay đợt tên lửa đầu tiên”

Huệ Bình

(NLĐO) - Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Iran sẽ đánh chìm tàu chiến Mỹ nếu Washington tìm cách kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran vào ngày 15-4, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn đóng vai trò "cảnh sát" tại eo biển Hormuz.

Vị cố vấn quân sự Iran thắc mắc: "Đó thực sự là vai trò của quý vị sao? Đó có phải là việc mà một lực lượng quân sự hùng mạnh như Mỹ nên làm không?"

"Tàu của quý vị sẽ bị đánh chìm ngay trong đợt tập kích tên lửa đầu tiên của chúng tôi" - ông Rezaei nói.

Đồng thời, ông khẳng định thêm rằng các chiến hạm Mỹ đang lộ diện hoàn toàn trước hệ thống tên lửa của Iran và sẽ bị tiêu diệt dễ dàng.

Cố vấn tối cao Iran: “Sẽ đánh chìm tàu Mỹ ngay đợt tên lửa đầu tiên” - Ảnh 1.

Tàu USS Spruance (ảnh chụp năm 2024) đã chặn đứng và buộc một tàu chở hàng treo cờ Iran phải quay trở lại nước này vào ngày 14-4, theo thông tin từ CENTCOM. Ảnh: Hải quân Mỹ

Bàn về khả năng Mỹ triển khai lính đánh bộ tại Iran, ông Rezaei tuyên bố đó "sẽ là một tín hiệu tốt" bởi khi đó, Iran có thể bắt giữ "hàng ngàn con tin" và yêu cầu số tiền chuộc mỗi cá nhân lên tới 1 tỉ USD.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang siết chặt lệnh phong tỏa hàng hải tại khu vực.

Theo tờ Washington Post, Mỹ đang điều động tàu sân bay George H.W. Bush cùng khoảng 6.000 binh sĩ tới Trung Đông, nối gót các đợt triển khai tàu Abraham Lincoln và Gerald R. Ford trước đó.

Ngoài ra, khoảng 4.200 nhân sự thuộc Nhóm sẵn sàng đổ bộ Boxer và Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 11 dự kiến cũng sẽ có mặt vào cuối tháng này.

Washington Post cũng cho biết Mỹ đang lên kế hoạch cho các chiến dịch trên bộ tại Iran trong trường hợp đàm phán ngừng bắn đổ vỡ.

Sở dĩ quân đội Mỹ có những động thái quyết liệt này là nhằm siết chặt lệnh phong tỏa hàng hải vừa được Tổng thống Donald Trump thiết lập.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lệnh phong tỏa với sự tham gia của 10.000 binh sĩ, hơn 12 chiến hạm và hơn 100 máy bay này bước đầu ghi nhận hiệu quả khi ngăn chặn thành công 10 tàu hàng "vi phạm".

Điển hình là vụ việc ngày 14-4, khi tàu khu trục tên lửa USS Spruance chặn đứng một tàu chở hàng treo cờ Iran đang tìm cách lách qua vùng phong tỏa của Mỹ. 

Theo trang Military Times, chiến hạm lớp Arleigh Burke này đã buộc tàu hàng trên phải quay trở lại cảng Bandar Abbas ngay sau khi nó vừa rời eo biển Hormuz và đang men theo dọc bờ biển Iran.

CENTCOM tuyên bố trên mạng xã hội X: "Tính đến nay, đã có 10 tàu bị buộc phải quay đầu và chưa có tàu nào vượt qua được kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu vào ngày 13-4".

Thời điểm đó, các quan chức CENTCOM khẳng định rằng bất kỳ tàu thuyền nào di chuyển đến và đi từ các cảng của Iran đều là đối tượng của lệnh phong tỏa, trong khi những tàu không ghé cảng Iran vẫn có thể lưu thông qua eo biển Hormuz.

Tàu tấn công đổ bộ lớp America USS Tripoli cũng đang có mặt tại biển Ả Rập để hỗ trợ chiến dịch phong tỏa của Mỹ.

Điểm nóng xung đột ngày 16-4: Tình hình tàu qua eo biển Hormuz như thế nào?

(NLĐO) - Kể từ khi xung đột nổ ra tới nay, tổng cộng chỉ có gần 300 lượt tàu băng qua eo biển Hormuz, trong khi đó có 22 tàu bị tấn công.

Báo Mỹ: Mỹ gửi thêm 10.000 quân đến Trung Đông

(NLĐO) - Mỹ được cho là đang điều động thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông dù Washington và Tehran chuẩn bị tiếp tục đàm phán chấm dứt xung đột.

Chiến sự Trung Đông 15-4: Nhiều tàu từ Iran "thoát ải" Hormuz, tổng thống Iran ra cảnh báo mới

(NLĐO) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm áp đặt ý chí hoặc buộc Iran đầu hàng đều sẽ thất bại.

