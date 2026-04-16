HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Gia tăng hy vọng Mỹ - Iran nối lại đàm phán

Xuân Mai

Hy vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran đang gia tăng bất chấp việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và Tehran cảnh báo đáp trả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14-4 cho biết vòng đàm phán thứ hai có thể diễn ra "trong 2 ngày tới". Nhà lãnh đạo này nói với tờ New York Post rằng các nhà ngoại giao đang thu xếp qua các kênh hậu trường và đàm phán có thể được nối lại tại thủ đô Islamabad - Pakistan.

Phát biểu sau cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cũng nhận định khả năng đàm phán được nối lại là "rất cao". Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết nhà lãnh đạo này hôm 15-4 bắt đầu chuyến công du kéo dài 4 ngày đến Ả Rập Saudi, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh Islamabad đang tích cực thúc đẩy nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột ở Trung Đông.

Cuộc đàm phán trước đó giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đã khép lại vào cuối tuần rồi mà không đạt được kết quả. Trong cuộc đàm phán này, Mỹ đã nêu chi tiết về những "lằn ranh đỏ" về vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran, như Tehran phải đóng băng toàn bộ hoạt động làm giàu uranium, loại bỏ vĩnh viễn toàn bộ lượng uranium làm giàu ở mức cao khỏi lãnh thổ và tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở làm giàu uranium chủ chốt. Theo trang Axios, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết phần lớn cơ sở này đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy trong các đợt không kích gần đây do Mỹ và Israel tiến hành.

Gia tăng hy vọng Mỹ - Iran nối lại đàm phán - Ảnh 1.

Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 11-4Ảnh: CENTCOM

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi hôm 15-4 nhấn mạnh cần phải đưa các biện pháp "rất chi tiết" nhằm xác minh hoạt động hạt nhân của Iran vào mọi thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran. Theo hãng tin AP, ông Grossi nhận định Iran có một chương trình hạt nhân "rất tham vọng và quy mô lớn" nên mọi hoạt động đều cần có sự hiện diện của các thanh sát viên IAEA.

Theo một báo cáo của cơ quan này hồi tháng 2, Iran đã không cho phép IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị Israel và Mỹ không kích trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6-2025. Báo cáo nhấn mạnh rằng cơ quan này "không thể xác minh liệu Iran đã dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến làm giàu uranium hay chưa" cũng như không thể xác định "quy mô kho dự trữ uranium của Iran tại các cơ sở hạt nhân bị ảnh hưởng". Iran từ lâu khẳng định chương trình của mình mang mục đích hòa bình, nhưng IAEA và các nước phương Tây cho rằng Tehran từng có một chương trình vũ khí hạt nhân có tổ chức cho đến năm 2003. Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mục tiêu then chốt của chiến dịch quân sự mới nhất nhằm vào Iran.

Cũng theo IAEA, Iran đang sở hữu 440,9 kg uranium được làm giàu ở mức 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt cấp độ vũ khí khoảng 90%. Ông Grossi cho rằng lượng uranium này có thể cho phép Iran chế tạo tối đa 10 quả bom hạt nhân trong trường hợp nước này quyết định vũ khí hóa chương trình của mình. Theo các hướng dẫn của IAEA, loại vật liệu hạt nhân được làm giàu ở mức cao như vậy thông thường phải được xác minh và kiểm tra mỗi tháng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo