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Giải trí

Mỹ nam "Vườn sao băng" tái hôn với tình trẻ kém 20 tuổi

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Ngô Kiến Hào, 47 tuổi, mỹ nam "Vườn sao băng" tuyên bố kết hôn lần thứ 2 với tình trẻ, chỉ 27 tuổi.

Ngày 29-6, Ngô Kiến Hào chia sẻ trên các trang mạng xã hội Weibo, Instagram về "mùa xuân thứ hai" trong đời.

"Năm 2026 tràn ngập phước lành khi tôi có thể đi lưu diễn cùng các anh em, được đứng trên sân khấu yêu thích và biểu diễn. Giờ đây, tôi may mắn hơn khi được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời suốt những năm qua. Tôi rất biết ơn vì có thể chia sẻ tình yêu này với mọi người" - Ngô Kiến Hào thổ lộ.

Mỹ nam "Vườn sao băng" tái hôn với tình trẻ kém 20 tuổi - Ảnh 1.

Ngô Kiến Hào báo tin vui

Mỹ nam "Vườn sao băng" tái hôn với tình trẻ kém 20 tuổi - Ảnh 2.

Anh khoe ảnh nắm tay cô dâu

Anh đăng kèm bức ảnh đang nắm tay cô dâu, xác nhận sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Công ty quản lý của Ngô Kiến Hào sau đó cũng xác nhận: "Chúng tôi rất mừng cho anh ấy! Anh ấy rất trân trọng hạnh phúc này".

Thông tin chi tiết về đám cưới cũng như cô dâu chưa được công bố. Chỉ biết, cô dâu 27 tuổi, kém chú rể đúng 20 tuổi.

Ngô Kiến Hào có cuộc hôn nhân đầu tiên với Arissa Cheo (tên thật Thạch Trinh Thiện) - ái nữ của lãnh đạo cao cấp Media Corp - tập đoàn truyền thông lớn châu Á, vào năm 2013. Tuy nhiên, cả hai thường xuyên vướng tin đồn rạn nứt vì bất đồng tính cách và quan điểm sống. Đến cuối năm 2018, hai người chính thức ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm.

Ngô Kiến Hào là cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng F4 Đài Loan (Trung Quốc). Anh cùng Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên tập hợp thành nhóm F4 trong phim "Vườn sao băng", nổi tiếng khắp châu Á.

Mỹ nam "Vườn sao băng" tái hôn với tình trẻ kém 20 tuổi - Ảnh 3.

Ngô Kiến Hào cùng vợ đầu tiên. Cả hai ly hôn năm 2018

Mỹ nam "Vườn sao băng" tái hôn với tình trẻ kém 20 tuổi - Ảnh 4.
Mỹ nam "Vườn sao băng" tái hôn với tình trẻ kém 20 tuổi - Ảnh 5.
Mỹ nam "Vườn sao băng" tái hôn với tình trẻ kém 20 tuổi - Ảnh 6.
Mỹ nam "Vườn sao băng" tái hôn với tình trẻ kém 20 tuổi - Ảnh 7.

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