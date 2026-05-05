UAE đánh chặn tên lửa Iran, Mỹ thiết lập “vòm bảo vệ đỏ, trắng, xanh” tại Hormuz

Trong một thông báo ngắn gọn được đưa ra vào ngày 5-5, Bộ Nội vụ UAE đã yêu cầu người dân ở yên tại nơi an toàn và tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn từ chính quyền. Theo đài CNN, hiện chưa rõ quy mô cụ thể của đợt tấn công lần này từ Iran.

Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào UAE, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ bắt đầu có hiệu lực vào đầu tháng 4.

Cùng ngày 5-5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth cho biết thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Iran vẫn còn hiệu lực, dù chỉ một ngày trước đó Tehran đã tấn công các lực lượng Mỹ và tàu thương mại đang được bảo vệ tại eo biển Hormuz.

Phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth khẳng định: "Thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa kết thúc".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Fox News

Hành động của Iran được cho là đòn đáp trả đối với việc Mỹ triển khai chiến dịch với tên gọi "Dự án Tự do". Đây là chiến dịch nhằm giải cứu các tàu thương mại mắc kẹt tại vịnh Ba Tư từ ngày 28-2 khi xung đột bắt đầu.

Ông Hegseth làm rõ rằng "Dự án Tự do" là một hoạt động mang tính chất phòng thủ, có phạm vi tập trung và chỉ diễn ra tạm thời nhằm bảo vệ tự do hàng hải quốc tế trước "sự hung hăng của Iran".

Ông Hegseth giải thích rằng cần phân biệt rõ giữa chiến dịch hướng dẫn tàu này (được Tổng thống Donald Trump công bố vào tối 3-5) và cuộc xung đột lớn hơn nhằm đối phó với tham vọng hạt nhân của Iran.

Ông nhấn mạnh: "Đây là một chiến dịch hoàn toàn riêng biệt. Chúng tôi đã lường trước sẽ có những xáo trộn nhất định trong giai đoạn đầu, và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Chúng tôi cũng đã khẳng định sẽ phòng vệ một cách quyết liệt, và chúng tôi chắc chắn đang làm điều đó".

Theo Fox News, ông chủ Lầu Năm Góc cảnh báo Iran rằng Washington đã thiết lập một "vòm bảo vệ ba màu đỏ, trắng, xanh" trên khắp eo biển Hormuz. Các tàu khu trục của Mỹ hiện đã vào vị trí, được hỗ trợ bởi hàng trăm máy bay chiến đấu, trực thăng và thiết bị bay không người lái để giám sát 24/7.

Ông Hegseth nhấn mạnh: "Chỉ cần Iran tấn công quân đội Mỹ hay các tàu thương mại vô tội, họ sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo và sức tàn phá kinh khủng".

Đồng thời, ông chỉ trích các hành động của Tehran là hành vi "tống tiền quốc tế" khi nhắm vào tàu buôn của tất cả các nước.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine - cho biết kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào ngày 7-4, Iran đã nổ súng vào các tàu thương mại 9 lần, bắt giữ 2 tàu container và tấn công lực lượng Mỹ hơn 10 lần.

Tuy nhiên, ông Caine nhận định những vụ việc đó vẫn chưa đến mức nghiêm trọng để phải kích hoạt lại các cuộc tấn công quân sự lớn ở thời điểm hiện tại.