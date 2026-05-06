Điểm nóng xung đột ngày 6-5: Vì sao Iran chỉ tấn công đúng UAE?

Kênh Al Jazeera hôm 4-5 đưa tin Bộ Quốc phòng UAE xác nhận lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 thiết bị bay không người lái phóng từ Iran.

Các cuộc tấn công nhắm trực tiếp vào đường ống dẫn dầu tại Fujairah và tàu chở dầu của UAE gần eo biển Hormuz, khiến giá dầu thế giới tăng mạnh.

Đáng chú ý, trong đòn tấn công ra khu vực đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn với Mỹ có hiệu lực vào đầu tháng 4, Iran chỉ tập kích UAE chứ không tấn công bất kỳ nước nào khác.

Theo phân tích từ đài CNN, nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ nỗ lực kiểm soát nguồn cung năng lượng. Fujairah là điểm cuối của đường ống được UAE xây dựng nhằm bỏ qua eo biển Hormuz – cửa ngõ vốn đã bị đóng cửa phần lớn kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng nổ vào ngày 28-2.

Trước khi vụ tấn công xảy ra, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố bản đồ xác lập "vùng kiểm soát mới" bao trùm cả Fujairah nhằm gửi thông điệp sẵn sàng làm gián đoạn dòng chảy năng lượng khu vực.

Song song đó, kênh Al Jazeera cho biết vụ việc diễn ra ngay khi Mỹ bắt đầu chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm hỗ trợ các tàu dầu đang mắc kẹt. Quân đội Iran đã cảnh báo các tàu thương mại không được chấp nhận sự hỗ trợ từ phía Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tấn công lực lượng Mỹ nếu họ tiến vào eo biển.

Bộ Quốc phòng UAE xác nhận lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 thiết bị bay không người lái phóng từ Iran trong ngày 4-5. Ảnh: X.

Lý do thứ hai được giới quan sát chỉ ra là mối quan hệ ngày càng thắt chặt giữa UAE và Israel.

Theo các nguồn tin của đài CNN, Israel đã thực hiện bước đi chưa từng có khi cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và triển khai quân đội đến UAE.

Động thái này cho thấy UAE đang thực hiện một bước ngoặt chiến lược khi dần rời xa các đồng minh Ả Rập và Hồi giáo truyền thống, với lý do những nước này thiếu thái độ cứng rắn trước các cuộc tấn công từ phía Iran.

Ngay sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng UAE bị tấn công, hãng tin Tasnim dẫn lời một nguồn tin quân sự Iran cảnh báo TP Abu Dhabi sẽ nhận "một bài học không bao giờ quên" nếu trở thành "con tốt" cho Israel.

Trước những diễn biến này, Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với chủ quyền quốc gia và tuyên bố UAE có "quyền đáp trả đầy đủ và chính đáng" các cuộc tấn công trên.