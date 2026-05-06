HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 6-5: Vì sao Iran chỉ tấn công đúng UAE?

Thu Hương

(NLĐO) - Loạt tên lửa Iran dội xuống Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) được cho là nhằm siết chặt túi dầu khu vực và đáp trả quan hệ giữa UAE và Israel

Kênh Al Jazeera hôm 4-5 đưa tin Bộ Quốc phòng UAE xác nhận lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 thiết bị bay không người lái phóng từ Iran. 

Các cuộc tấn công nhắm trực tiếp vào đường ống dẫn dầu tại Fujairah và tàu chở dầu của UAE gần eo biển Hormuz, khiến giá dầu thế giới tăng mạnh.

Đáng chú ý, trong đòn tấn công ra khu vực đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn với Mỹ có hiệu lực vào đầu tháng 4, Iran chỉ tập kích UAE chứ không tấn công bất kỳ nước nào khác.

Theo phân tích từ đài CNN, nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ nỗ lực kiểm soát nguồn cung năng lượng. Fujairah là điểm cuối của đường ống được UAE xây dựng nhằm bỏ qua eo biển Hormuz – cửa ngõ vốn đã bị đóng cửa phần lớn kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng nổ vào ngày 28-2. 

Trước khi vụ tấn công xảy ra, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố bản đồ xác lập "vùng kiểm soát mới" bao trùm cả Fujairah nhằm gửi thông điệp sẵn sàng làm gián đoạn dòng chảy năng lượng khu vực.

Song song đó, kênh Al Jazeera cho biết vụ việc diễn ra ngay khi Mỹ bắt đầu chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm hỗ trợ các tàu dầu đang mắc kẹt. Quân đội Iran đã cảnh báo các tàu thương mại không được chấp nhận sự hỗ trợ từ phía Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tấn công lực lượng Mỹ nếu họ tiến vào eo biển.

img

Bộ Quốc phòng UAE xác nhận lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 thiết bị bay không người lái phóng từ Iran trong ngày 4-5. Ảnh: X.

Lý do thứ hai được giới quan sát chỉ ra là mối quan hệ ngày càng thắt chặt giữa UAE và Israel.

Theo các nguồn tin của đài CNN, Israel đã thực hiện bước đi chưa từng có khi cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và triển khai quân đội đến UAE. 

Động thái này cho thấy UAE đang thực hiện một bước ngoặt chiến lược khi dần rời xa các đồng minh Ả Rập và Hồi giáo truyền thống, với lý do những nước này thiếu thái độ cứng rắn trước các cuộc tấn công từ phía Iran.

Ngay sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng UAE bị tấn công, hãng tin Tasnim dẫn lời một nguồn tin quân sự Iran cảnh báo TP Abu Dhabi sẽ nhận "một bài học không bao giờ quên" nếu trở thành "con tốt" cho Israel.

Trước những diễn biến này, Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với chủ quyền quốc gia và tuyên bố UAE có "quyền đáp trả đầy đủ và chính đáng" các cuộc tấn công trên.

Tin liên quan

UAE đánh chặn tên lửa Iran, Mỹ thiết lập “vòm bảo vệ đỏ, trắng, xanh” tại Hormuz

UAE đánh chặn tên lửa Iran, Mỹ thiết lập “vòm bảo vệ đỏ, trắng, xanh” tại Hormuz

(NLĐO) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết lực lượng phòng không nước này đang “triển khai đánh chặn các mối đe dọa tên lửa” từ Iran.

“Trạm xăng bay” của Mỹ mất dấu bí ẩn ở vịnh Ba Tư

(NLĐO) – “Trạm xăng bay” KC-135 Stratotanker của quân đội Mỹ phát mã khẩn cấp 7700 trước khi mất tín hiệu radar lúc bay qua vịnh Ba Tư ngày 5-5.

Iran tung bản đồ kiểm soát "yết hầu" Hormuz, bộ trưởng ngoại giao đi Bắc Kinh

(NLĐO) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố bản đồ tuyên bố quyền kiểm soát quân sự trên diện rộng tại hai đầu eo biểnHormuz.

UAE Israel Iran hạ tầng năng lượng eo biển Hormuz Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo