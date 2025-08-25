HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Mỹ phẩm giả tàn phá dung nhan, sức khỏe

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Chương trình nhằm đối phó với tình trạng mỹ phẩm giả gây thiệt hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp.

Sáng 25-8, Báo Tiền Phong phối hợp Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo với chủ đề "Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng".

"Lợi nhuận cao, mục tiêu của hàng nhái"

Tại hội thảo, TS Tạ Mạnh Hùng - Cục Phó Cục Quản lý Dược, cho biết những năm gần đây, ngành mỹ phẩm Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng với quy mô thị trường đạt khoảng 2,3-2,5 tỉ USD (tính đến năm 2024) và tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 10%-15%.

Mỹ phẩm giả nhưng tổn thương là thật - Ảnh 1.

Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo

Thị trường tập trung ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, đồng thời cũng đang mở rộng sang nông thôn, đồng bằng và miền núi. Tuy nhiên, phần lớn mỹ phẩm tiêu thụ tại Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, chiếm khoảng 80%-90% đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và châu Âu, trong khi sản phẩm trong nước còn hạn chế về công nghệ, nghiên cứu và thương hiệu.

Số lượng tiêu thụ lớn, lợi nhuận cao khiến mỹ phẩm trở thành mục tiêu làm nhái, làm giả của các đối tượng phi pháp. Bên cạnh đó, tình trạng sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tự chế (handmade), mỹ phẩm nhà làm (homemade) có xu hướng nở rộ trong những năm gần đây.

"Thời gian qua thị trường xuất hiện nhiều loại mỹ phẩm kém chất lượng, gần đây có dầu gội đầu có chất diệt côn trùng, mỹ phẩm giới thiệu như thuốc chữa bệnh, kem chống nắng không đúng chỉ số"-ông Hùng cảnh báo.

Không thể có làm đẹp cấp tốc

BSCKII Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho biết cuộc sống ngày càng được nâng cao nên nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Kéo theo đó, nhiều bệnh nhân bị tai biến do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Mỹ phẩm giả nhưng tổn thương là thật - Ảnh 2.

BSCKII Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM, cho rằng không thể có làm đẹp cấp tốc

Năm 2024, có hơn 80.000 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu TPHCM. Số bệnh nhân viêm da tiếp xúc dị ứng đang đứng ở vị trí thứ 3, sau viêm da cơ địa và mụn trứng cá. Nguyên nhân là mỹ phẩm kém chất lượng đang phổ biến và gia tăng. Điều này khiến tình hình bệnh nhân đến khám, nhập viện tại đây tăng mạnh vì dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc gia tăng về số lượng và độ nặng.

Các tổn hại của bệnh nhân là tổn hại về sức khỏe, tâm lý, thời gian, chi phí… Bệnh nhân sử dụng mỹ phẩm do thiếu kiến thức lựa chọn sản phẩm, tâm lý muốn cải thiện nhanh, giá thành rẻ, dễ tiếp cận.

Lợi dụng livestream để tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng

Theo bà Lê Thị Hà, Trưởng Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, khảo sát của Bộ Công Thương cho thấy TMĐT duy trì tốc độ tăng trưởng 18-25% mỗi năm. Trong đó, nhóm mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp ước tính chiếm trên 20% tổng doanh thu bán lẻ trực tuyến. Tỉ lệ người tiêu dùng mua mỹ phẩm qua nền tảng TMĐT tại Việt Nam vượt 60%, đặc biệt phổ biến trên Shopee, TikTok Shop và mạng xã hội như Facebook.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm online còn tồn tại nhiều rủi ro: Hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí những hành vi vi phạm tinh vi như nhái thương hiệu, bán hàng chưa công bố, quảng cáo sai công dụng hoặc lợi dụng hình thức livestream để tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng.


