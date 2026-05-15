Mỹ phẩm Việt Hương vừa bị thu hồi 511 sản phẩm là công ty nào?

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy trên toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất. Nguyên nhân được xác định là cơ sở này không đáp ứng các tiêu chuẩn về Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm (CGMP-ASEAN).

Giao diện website giới thiệu Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương. Ảnh chụp màn hình

Sau thông tin thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng nhắc tên một nghệ sĩ có viết tắt V.H, cho rằng cô liên quan đến doanh nghiệp bị xử lý.

Tuy nhiên, nghệ sĩ này khẳng định không liên quan đến Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương và cho biết đây chỉ là sự trùng tên. Nữ nghệ sĩ hiện điều hành thương hiệu mỹ phẩm riêng mang tên H.T..

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương được thành lập năm 2013, trụ sở và nhà máy đặt tại lô D10-5, Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Doanh nghiệp giới thiệu sở hữu nhà máy tại Hà Nội và phía Nam, hoạt động theo tiêu chuẩn ASEAN-CGMP, ISO 22716, đồng thời có hệ thống nghiên cứu và phân phối mỹ phẩm. Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy người đại diện pháp luật hiện nay là Nguyễn Minh Tuấn.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công mỹ phẩm, nhận gia công các dòng sản phẩm chăm sóc da, tóc, nước hoa và mỹ phẩm trang điểm.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, toàn bộ 511 sản phẩm do công ty sản xuất phải bị thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả trước ngày 10-6.

Các Sở Y tế địa phương cũng được yêu cầu thông báo tới cơ sở kinh doanh, spa, phòng khám và đại lý ngừng ngay việc phân phối, sử dụng các sản phẩm liên quan, đồng thời trả hàng về nhà sản xuất.

Lệnh thu hồi được ban hành sau khi cơ quan quản lý xác định hai nhà máy của doanh nghiệp không duy trì hệ thống Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm. Theo giới chuyên môn, đây là lỗi nghiêm trọng trong kiểm soát chất lượng sản xuất.

Hoạt động nghiên cứu mỹ phẩm tại nhà máy sản xuất mỹ phẩm Việt Hương. Nguồn: myphamviethuong.vn

Tiêu chuẩn CGMP-ASEAN quy định chặt chẽ từ điều kiện nhà xưởng, nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất đến khả năng truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố. Khi hệ thống này không được duy trì, cơ quan quản lý không còn cơ sở để bảo đảm chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Rủi ro có thể bao gồm sai công thức, nhiễm khuẩn, nhiễm chéo nguyên liệu, hàm lượng hoạt chất không đồng đều hoặc không thể truy xuất nguyên nhân nếu người dùng gặp phản ứng bất lợi.