Phạt 75 triệu đồng, buộc thu hồi 37 mỹ phẩm do vi phạm hồ sơ

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam do kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận 37 sản phẩm cùng vi phạm, là tình tiết tăng nặng.

Danh mục thu hồi gồm nhiều nhóm như kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng, sữa tắm… thuộc các thương hiệu quen thuộc như Anessa, Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label.

Một số sản phẩm cụ thể như Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF50+ PA++++ và Skin Aqua Tone Up UV Essence Happiness Aura Rose nằm trong diện bị thu hồi do vi phạm hồ sơ pháp lý, không phải vì kết luận về chất lượng hay độ an toàn.

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung), hành vi kinh doanh mỹ phẩm không có PIF bị phạt 30-40 triệu đồng với cá nhân, tổ chức vi phạm bị áp dụng mức gấp đôi. Căn cứ số lượng sản phẩm vi phạm và tình tiết tăng nặng, doanh nghiệp bị phạt 75 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, công ty buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm và rút các số tiếp nhận phiếu công bố liên quan. Doanh nghiệp phải hoàn tất việc này trong 30 ngày và nộp phạt trong 10 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Cơ quan quản lý cũng đình chỉ tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm mới của doanh nghiệp trong 6 tháng.

Theo quy định, Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) là "lý lịch khoa học" của mỹ phẩm, chứa dữ liệu về công thức, quy trình sản xuất và đánh giá an toàn.

Doanh nghiệp không phải nộp PIF khi công bố lưu hành, nhưng phải lưu giữ để xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra. Việc không có hồ sơ này khiến cơ quan quản lý không có cơ sở đánh giá thành phần và mức độ an toàn, do đó buộc tiêu hủy sản phẩm nhằm loại bỏ rủi ro với người tiêu dùng.

Thời gian qua, cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát thị trường mỹ phẩm, yêu cầu thu hồi nhiều sản phẩm vi phạm về hồ sơ, chất lượng hoặc thành phần. Theo đại diện Cục Quản lý Dược, tỉ lệ mẫu mỹ phẩm vi phạm hiện được kiểm soát dưới 1,5% trong hơn 3.000 mẫu được kiểm tra.