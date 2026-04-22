HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phạt 75 triệu đồng, buộc thu hồi 37 mỹ phẩm do vi phạm hồ sơ

N.Dung

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược phạt Công ty BB Việt Nam 75 triệu đồng, buộc thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm vi phạm hồ sơ pháp lý, gồm nhiều kem chống nắng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam do kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu hủy 37 mỹ phẩm thiếu hồ sơ pháp lý - Ảnh 1.

Danh sách các loại mỹ phẩm bị thu hồi. Ảnh: Cục quản lý Dược

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận 37 sản phẩm cùng vi phạm, là tình tiết tăng nặng.

Danh mục thu hồi gồm nhiều nhóm như kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng, sữa tắm… thuộc các thương hiệu quen thuộc như Anessa, Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label.

Một số sản phẩm cụ thể như Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF50+ PA++++ và Skin Aqua Tone Up UV Essence Happiness Aura Rose nằm trong diện bị thu hồi do vi phạm hồ sơ pháp lý, không phải vì kết luận về chất lượng hay độ an toàn.

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung), hành vi kinh doanh mỹ phẩm không có PIF bị phạt 30-40 triệu đồng với cá nhân, tổ chức vi phạm bị áp dụng mức gấp đôi. Căn cứ số lượng sản phẩm vi phạm và tình tiết tăng nặng, doanh nghiệp bị phạt 75 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, công ty buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm và rút các số tiếp nhận phiếu công bố liên quan. Doanh nghiệp phải hoàn tất việc này trong 30 ngày và nộp phạt trong 10 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Cơ quan quản lý cũng đình chỉ tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm mới của doanh nghiệp trong 6 tháng.

Theo quy định, Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) là "lý lịch khoa học" của mỹ phẩm, chứa dữ liệu về công thức, quy trình sản xuất và đánh giá an toàn.

Doanh nghiệp không phải nộp PIF khi công bố lưu hành, nhưng phải lưu giữ để xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra. Việc không có hồ sơ này khiến cơ quan quản lý không có cơ sở đánh giá thành phần và mức độ an toàn, do đó buộc tiêu hủy sản phẩm nhằm loại bỏ rủi ro với người tiêu dùng.

Thời gian qua, cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát thị trường mỹ phẩm, yêu cầu thu hồi nhiều sản phẩm vi phạm về hồ sơ, chất lượng hoặc thành phần. Theo đại diện Cục Quản lý Dược, tỉ lệ mẫu mỹ phẩm vi phạm hiện được kiểm soát dưới 1,5% trong hơn 3.000 mẫu được kiểm tra.

Tin liên quan

8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm quen thuộc

8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm quen thuộc

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược vừa thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố của 138 mỹ phẩm quen thuộc, theo đề nghị tự nguyện từ các doanh nghiệp.

Thu hồi, tiêu hủy 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược thu hồi 6 loại mỹ phẩm chăm sóc da do Công ty TNHH Trinh Mỹ đưa ra thị trường do công thức sản phẩm không đúng hồ sơ công bố.

Bóc trần loạt vụ mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng giả

(NLĐO) - Hàng loạt vụ mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, quảng cáo thổi phồng, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng đã bị phanh phui.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo