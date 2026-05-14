HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy 511 mỹ phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương do không đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy trên toàn quốc đối với 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất. Nguyên nhân được xác định là do cơ sở này không đáp ứng các tiêu chuẩn về Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm.

Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 1.

Trong số hơn 500 sản phẩm bị thu hồi có nhiều sản phẩm mang thương hiệu I'm Nature

Theo quyết định này, toàn bộ 511 sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương (địa chỉ tại Lô D10-5, Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội) sẽ bị buộc rút khỏi thị trường.

Lý do dẫn đến biện pháp xử lý quyết liệt này là do Công ty Việt Hương đã không triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm" (CGMP-ASEAN) theo đúng quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sự an toàn của người tiêu dùng.

Đáng chú ý, khối lượng hàng hóa bị thu hồi trong đợt này là rất lớn với 511 sản phẩm thuộc nhiều chủng loại khác nhau đang lưu thông rộng rãi trên thị trường. Các sản phẩm vi phạm trải dài từ dòng chăm sóc da (sữa rửa mặt, toner, serum, tẩy da chết, kem trị nám, mụn, kem chống nắng, mặt nạ...); chăm sóc tóc và cơ thể (dầu gội phủ bạc, sữa tắm nước hoa, dung dịch vệ sinh, kem body...); cho đến các sản phẩm trang điểm (son môi, phấn nước) và nước hoa.

Đặc biệt, bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu riêng, Công ty Việt Hương còn là đơn vị gia công, sản xuất cho hàng loạt nhãn hàng thuộc nhiều công ty, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường như: Công ty CP sản xuất và thương mại Bio Cosmetics, Thương hiệu I'm Nature, Dakami Group, Olic Việt Nam, Mộc Tâm Nature cùng nhiều hộ kinh doanh khác.

Nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng, Cục Quản lý Dược đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phát đi thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn. Các đơn vị này phải ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 511 sản phẩm nằm trong danh sách vi phạm và tiến hành trả lại cho cơ sở cung ứng. Đồng thời, Sở Y tế các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực thi và xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm.

Về phía đơn vị vi phạm, Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương bị buộc phải gửi thông báo thu hồi tới tất cả các nhà phân phối, cơ sở chịu trách nhiệm đưa 511 sản phẩm này ra thị trường. Công ty phải có trách nhiệm tiếp nhận lại toàn bộ lượng hàng bị trả về và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.

Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 2.

Danh mục mỹ phẩm bị thu hồi

Cục Quản lý Dược ấn định thời hạn chót để Công ty Việt Hương phải hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục là trước ngày 10-6. Đồng thời, Sở Y tế TP Hà Nội được giao trọng trách trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình thu hồi, tiêu hủy của doanh nghiệp này và phải nộp báo cáo kết quả giám sát về Bộ Y tế chậm nhất vào ngày 15-6.

Doanh nghiệp này phải gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 10-6, trong khi Sở Y tế TP Hà Nội được yêu cầu báo cáo kết quả giám sát trước ngày 15-6.

Một doanh nghiệp khác tại Hà Nội là Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam cũng bị yêu cầu thu hồi 268 sản phẩm mỹ phẩm. Nguyên nhân tương tự là không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng CGMP-ASEAN theo quy định.

Theo thông báo, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam phải hoàn tất báo cáo thu hồi trước ngày 10-6. Sở Y tế TP Hà Nội chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo kết quả trước ngày 15-6.

Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 4.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 5.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 6.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 7.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 8.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 9.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 10.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 11.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 12.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 13.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 14.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 15.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 16.
Thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất - Ảnh 17.

Danh mục 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất (Ảnh: CQLD)


Tin liên quan

8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm quen thuộc

8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm quen thuộc

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược vừa thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố của 138 mỹ phẩm quen thuộc, theo đề nghị tự nguyện từ các doanh nghiệp.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc?

(NLĐO) - 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc do chứa hai hoạt chất không còn phù hợp quy định hiện hành.

Mỹ phẩm bị thu hồi: Cần sự minh bạch!

Nhiều sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, không đạt chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe bị thu hồi, song người sử dụng mù mờ chẳng biết thực hư

người tiêu dùng thu hồi kem chống nắng Việt Hương Cục Quản lý dược mỹ phẩm Công ty Việt Hương mỹ phẩm của Việt Hương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo