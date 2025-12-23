HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ tái định hình lập trường ngoại giao

Anh Thư

Các nguồn tin cho hay quyết định thay đổi nhân sự lần này liên quan đến các đại sứ quán Mỹ ở châu Phi nhiều nhất

Hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin với AP rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gửi thông báo cho trưởng phái đoàn ngoại giao tại ít nhất 29 quốc gia rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng 1-2026.

Những người này - đang là đại sứ hoặc quan chức cấp cao tại đại sứ quán Mỹ ở nhiều quốc gia khác nhau - đều đã nhậm chức từ thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và vượt qua đợt thay đổi nhân sự lớn trong những tháng đầu tiên ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. 

Thông báo mới được ban hành cũng cho biết những quan chức nói trên sẽ không bị mất việc; họ được yêu cầu trở lại Washington và sẽ nhận các nhiệm vụ khác nếu họ đồng ý.

Theo AP, động thái nói trên là một phần của tiến trình định hình lại lập trường ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài với những nhân sự được cho là hoàn toàn ủng hộ các ưu tiên "Nước Mỹ trên hết" của ông chủ Nhà Trắng. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận thông tin trên nhưng từ chối bình luận về số lượng cụ thể hoặc các đại sứ bị ảnh hưởng nhưng bảo vệ những thay đổi này, gọi chúng là "một quy trình tiêu chuẩn trong bất kỳ chính quyền nào". 

Bộ này lưu ý đại sứ là "người đại diện cá nhân của tổng thống Mỹ" và tổng thống có quyền thực hiện các hành động nhằm bảo đảm họ sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự "nước Mỹ trên hết" của ông.

Mỹ tái định hình lập trường ngoại giao - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi chuyên cơ Air Force One tại Sân bay Khu vực Rocky Mount-Wilson tại TP Elm, bang Bắc Carolina - Mỹ hôm 19-12 Ảnh: AP

Các nguồn tin cho hay quyết định thay đổi nhân sự lần này liên quan đến các đại sứ quán Mỹ ở châu Phi nhiều nhất, bao gồm Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Bờ Biển Ngà, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia, Uganda, Algeria và Ai Cập. 

Ngoài ra, đại sứ quán Mỹ ở một số quốc gia khác cũng chịu ảnh hưởng là Fiji, Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea, Philippines, Việt Nam, Nepal, Sri Lanka, Guatemala, Suriname, Armenia, Macedonia, Montenegro và Slovakia.

Hôm 21-12, ông Donald Trump cũng bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland. Tổng thống Mỹ cho rằng ông Landry hiểu Greenland quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia Mỹ và sẽ thúc đẩy lợi ích quốc gia một cách mạnh mẽ "vì sự an toàn, an ninh và sự sống còn của các đồng minh, và trên thực tế, của cả thế giới". 

Sau đó, ông Landry viết trên mạng xã hội X rằng ông rất vinh dự với nhiệm vụ này, "để giúp Greenland trở thành một phần của Mỹ".

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết việc bổ nhiệm này chứng tỏ Mỹ liên tục quan tâm đến Greenland, song ông nhấn mạnh tất cả các bên - kể cả Mỹ - phải thể hiện sự tôn trọng đối với tính toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch.


