Thái Lan giành lại điểm nóng biên giới, Bộ Ngoại giao Campuchia lên tiếng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thái Lan giành lại điểm nóng biên giới, Bộ Ngoại giao Campuchia lên tiếng

Huệ Bình

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát Đền Ta Kwai từ lực lượng Campuchia, song tình hình vẫn còn bất ổn

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn Lục quân Hoàng gia Thái Lan, xác nhận việc đẩy lùi binh lính Campuchia khỏi khu vực đền Ta Kwai (thuộc huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin) vào sáng 15-2, cũng như kiểm soát các điểm chiến lược xung quanh, bao gồm Đồi 350 và các vị trí cao gần đó.

Tuy nhiên, theo ông Winthai, tình hình vẫn rất dễ biến động do "phía Campuchia liên tục tấn công bằng mọi loại vũ khí, kể cả tên lửa BM21, pháo binh và vũ khí hạng nhẹ, nhằm phá hủy các vị trí của Thái Lan và giành lại khu vực đã mất".

Tư lệnh lục quân Pana Klaewplodthuk đang theo dõi sát sao tình hình và đã chỉ đạo các đơn vị hành động thận trọng để giảm thiểu thương vong.

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Công cộng Thái Lan (Thai PBS), một đoạn video được công bố cho thấy binh sĩ Thái Lan đã giương quốc kỳ và hát quốc ca tại Đền Ta Kwai sau khi giành lại quyền kiểm soát.

Thái Lan giành lại điểm nóng biên giới, Bộ Ngoại giao Campuchia lên tiếng - Ảnh 1.

Người phát ngôn Lục quân Hoàng gia Thái Lan xác nhận việc đẩy lùi binh lính Campuchia khỏi khu vực đền Ta Kwai. Ảnh: Thai PBS

Đền Ta Kwai, một di tích lịch sử quan trọng, đã trở thành điểm nóng kể từ các cuộc giao tranh ban đầu (từ ngày 24 đến 28-7).

Lính Campuchia đã thiết lập một căn cứ quân sự bên trong đền sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 29-7 - động thái bị Thái Lan coi là vi phạm Công ước Hague 1954 về bảo vệ tài sản văn hóa.

Khi đợt đụng độ thứ hai bắt đầu vào ngày 7-12 vừa qua, Thái Lan tìm cách giành lại khu vực này.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho biết đã thu thập bằng chứng về việc mà họ cho là Campuchia sử dụng các di tích cổ làm tiền đồn quân sự, vi phạm Công ước Hague 1954.

Thái Lan giành lại điểm nóng biên giới, Bộ Ngoại giao Campuchia lên tiếng - Ảnh 2.

Xe cộ rời khỏi huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap, sau khi tiêm kích Thái Lan thả bom gần trại tị nạn. Ảnh: Khmer Times

Trong khi đó, theo tờ Khmer Times ngày 16-12, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã lên án kịch liệt hành động của Thái Lan, đặc biệt là việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để thực hiện các cuộc không kích nhiều vị trí tại các tỉnh dọc biên giới Campuchia - Thái Lan.

Campuchia cáo buộc các hành động này "vi phạm chủ quyền, Hiến chương Liên hợp quốc và tinh thần Cộng đồng ASEAN", đồng thời cho rằng việc sử dụng F-16 là hành vi sử dụng vũ lực "quá mức cần thiết một cách rõ ràng và phi lý".

Các cuộc không kích được báo cáo đã xâm nhập sâu 80-90 km, gây ra cái chết cho dân thường, khiến hơn 400.000 người phải di tản và tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, thậm chí cả các di sản thế giới của UNESCO như Đền Preah Vihear. Campuchia gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và yêu cầu Thái Lan ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự.

Cũng theo Khmer Times, các cuộc không kích của Thái Lan đã gây ra cuộc khủng hoảng di tản tồi tệ nhất ở Campuchia kể từ thời Khmer Đỏ, với gần nửa triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở 7 tỉnh.

Tình hình nhân đạo tại các trung tâm sơ tán đang rất cấp bách, với nguy cơ dịch bệnh gia tăng do điều kiện sống chật chội.

Hơn nữa, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc chỉ điểm cho quân đội Thái Lan, dẫn đường cho các cuộc không kích.

Tin liên quan

Thái Lan làm rõ tình hình vịnh Thái Lan, Campuchia nói về việc đóng cửa khẩu

Thái Lan làm rõ tình hình vịnh Thái Lan, Campuchia nói về việc đóng cửa khẩu

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan cho biết biện pháp ở vịnh Thái Lan là thông báo về “khu vực nguy hiểm cao” đối với các tàu Thái Lan chứ không phải phong tỏa.

Thái Lan gửi thư lên Liên hợp quốc, Campuchia tiết lộ về thỏa thuận ngừng bắn

(NLĐO) - Campuchia cho biết từng có một thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này và Thái Lan, dự kiến có hiệu lực cuối ngày 13-12 nhưng đã bị phá vỡ.

Điểm nóng xung đột ngày 15-12: Thái Lan muốn phong tỏa vịnh Thái Lan, Campuchia phản bác "tin giả"

(NLĐO) – Quân đội Thái Lan đề xuất phong tỏa vịnh Thái Lan để chặn nguồn dầu và vật tư quân sự sang Campuchia giữa lúc xung đột.

Campuchia đụng độ biên giới Thái Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo