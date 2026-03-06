Phim Mỹ Tâm - Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành

"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành xuống vị trí thứ hai xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày, chấm dứt chuỗi dẫn đầu từ Mùng 1 Tết

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, trưa ngày 6-3, phim "Tài" đã thu về hơn 13,9 tỉ đồng (tính cả các suất chiếu sớm, vé đặt trước). Phim đang có hơn 3.000 suất chiếu, bán được 33.867 vé tính trong ngày. Tác phẩm hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt trong ngày.

Phim "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn

Anh cũng tham gia đóng chính

Phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành hiện giữ vị trí thứ hai, tác phẩm thu về hơn 417 tỉ đồng. Vị trí thứ ba trong danh sách là phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi", đã thu về hơn 27,2 tỉ đồng.

Phim "Tài" chính thức ra rạp từ 6-3, trước đó đã có một số suất chiếu sớm. Với danh tiếng sẵn có của Mỹ Tâm, sự nỗ lực của Mai Tài Phến cùng dàn diễn viên thực lực, phim đang có những hiệu ứng truyền miệng tích cực.

Mới đây, đoàn phim tung tiếp video clip hậu trường, tập trung vào các phân đoạn hành động.

Theo chia sẻ từ đoàn phim, "Tài" sở hữu khá nhiều bối cảnh hành động khác nhau. Các phân đoạn được dàn dựng trải dài trên nhiều không gian như đường phố, cầu, ghe xuồng trên sông và đặc biệt là trận đánh lớn tại khu vực cảng. Chính sự đa dạng bối cảnh này khiến quá trình ghi hình trở nên phức tạp hơn, khi mỗi địa điểm đều đặt ra những yêu cầu riêng về kỹ thuật và độ an toàn.

Mỹ Tâm lo lắng cho các cảnh hành động trong phim "Tài"

Nhà sản xuất Mỹ Tâm thừa nhận các cảnh hành động là yếu tố khiến cô lo lắng nhiều nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất bộ phim. Diễn viên Trần Kim Hải tâm sự: "Để có những hình ảnh ấn tượng trên phim, anh em chúng tôi tập luyện trước đó cả mấy tháng trời".

Diễn viên Sỹ Toàn cũng bày tỏ mong muốn tạo ra những cảnh quay đủ sức gây ấn tượng mạnh với khán giả: "Những cảnh hành động quay đòi hỏi phải tập trung 100%, không chỉ là anh em diễn viên mà toàn bộ ê-kíp. Khi xem lại thông qua monitor, chúng tôi tin đó là những thước phim mãn nhãn".

Mỹ Tâm chia sẻ hậu trường

Cô lo ngại các cảnh hành động

Vì cần đảm bảo an toàn cho cả ê-kíp

Hậu trường một cảnh quay

Nhiều phân đoạn hành động

Trong lúc ghi hình, Sỹ Toàn bất ngờ bị tụt huyết áp xuống mức rất thấp và phải được đội ngũ y tế của đoàn phim cấp cứu ngay tại chỗ. Đạo diễn Mai Tài Phến mô tả: "Lúc đó là quay cảnh toàn, có nhiều việc phải lo liệu. Tôi cũng không để ý chuyện đó, nên mới để mọi thứ xảy ra như vậy với anh Toàn".

Sỹ Toàn kể lại bác sĩ nói anh rất may mắn vì ít có người huyết áp 40 mà có thể khỏe lại như vậy.

Sau khi được chăm sóc y tế, nam diễn viên đã hồi phục và tiếp tục đồng hành cùng đoàn phim trong các cảnh quay tiếp theo.

Hậu trường phim

Bên cạnh các diễn viên nam đảm nhận những pha hành động trực diện, tuyến nhân vật nữ trong phim cũng trải qua không ít thử thách. Trong đó, nhân vật bà Phúc do NSƯT Hạnh Thúy thể hiện được xem là một trong những vai diễn có nhiều cảnh nguy hiểm.

Nữ nghệ sĩ phải thực hiện nhiều cảnh quay đòi hỏi sức chịu đựng cao như ngâm mình dưới miệng cống đang xả nước ra sông, bị treo lên một chiếc xe cẩu hàng hay bị nhốt trong container.

"Đạo diễn và ê-kíp liên tục hỏi tôi rằng có sợ không gian kín, sợ độ cao hay bóng tối không. Các bạn cũng chăm sóc rất kỹ nhưng tôi không sợ gì trong số những thứ đó. Nhờ vậy, tâm lý của tôi cũng không quá áp lực.

Ví dụ như cảnh treo, anh em cascadeur đã thử hết mọi thứ rồi. Khi nhìn hiệu quả, tôi thấy rất an toàn. Tôi có chút sợ đau ban đầu, nhưng anh em làm rất kỹ nên không hề đau trong vòng 1 giờ đầu tiên" - NSƯT Hạnh Thúy kể.