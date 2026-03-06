HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Phim Mỹ Tâm - Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn, Mỹ Tâm sản xuất đã vượt "Thỏ ơi!!", dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành xuống vị trí thứ hai xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày, chấm dứt chuỗi dẫn đầu từ Mùng 1 Tết

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, trưa ngày 6-3, phim "Tài" đã thu về hơn 13,9 tỉ đồng (tính cả các suất chiếu sớm, vé đặt trước). Phim đang có hơn 3.000 suất chiếu, bán được 33.867 vé tính trong ngày. Tác phẩm hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt trong ngày.

Phim Mỹ Tâm – Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành - Ảnh 1.

Phim "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn

Phim Mỹ Tâm – Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành - Ảnh 2.

Anh cũng tham gia đóng chính

Phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành hiện giữ vị trí thứ hai, tác phẩm thu về hơn 417 tỉ đồng. Vị trí thứ ba trong danh sách là phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi", đã thu về hơn 27,2 tỉ đồng.

Phim "Tài" chính thức ra rạp từ 6-3, trước đó đã có một số suất chiếu sớm. Với danh tiếng sẵn có của Mỹ Tâm, sự nỗ lực của Mai Tài Phến cùng dàn diễn viên thực lực, phim đang có những hiệu ứng truyền miệng tích cực.

Mới đây, đoàn phim tung tiếp video clip hậu trường, tập trung vào các phân đoạn hành động.

Theo chia sẻ từ đoàn phim, "Tài" sở hữu khá nhiều bối cảnh hành động khác nhau. Các phân đoạn được dàn dựng trải dài trên nhiều không gian như đường phố, cầu, ghe xuồng trên sông và đặc biệt là trận đánh lớn tại khu vực cảng. Chính sự đa dạng bối cảnh này khiến quá trình ghi hình trở nên phức tạp hơn, khi mỗi địa điểm đều đặt ra những yêu cầu riêng về kỹ thuật và độ an toàn.

Mỹ Tâm lo lắng cho các cảnh hành động trong phim "Tài"

Nhà sản xuất Mỹ Tâm thừa nhận các cảnh hành động là yếu tố khiến cô lo lắng nhiều nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất bộ phim. Diễn viên Trần Kim Hải tâm sự: "Để có những hình ảnh ấn tượng trên phim, anh em chúng tôi tập luyện trước đó cả mấy tháng trời".

Diễn viên Sỹ Toàn cũng bày tỏ mong muốn tạo ra những cảnh quay đủ sức gây ấn tượng mạnh với khán giả: "Những cảnh hành động quay đòi hỏi phải tập trung 100%, không chỉ là anh em diễn viên mà toàn bộ ê-kíp. Khi xem lại thông qua monitor, chúng tôi tin đó là những thước phim mãn nhãn".

Phim Mỹ Tâm – Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành - Ảnh 3.

Mỹ Tâm chia sẻ hậu trường

Phim Mỹ Tâm – Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành - Ảnh 4.

Cô lo ngại các cảnh hành động

Phim Mỹ Tâm – Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành - Ảnh 5.

Vì cần đảm bảo an toàn cho cả ê-kíp

Phim Mỹ Tâm – Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành - Ảnh 6.

Hậu trường một cảnh quay

Phim Mỹ Tâm – Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành - Ảnh 7.

Nhiều phân đoạn hành động

Phim Mỹ Tâm – Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành - Ảnh 8.

Phim Mỹ Tâm – Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành - Ảnh 9.

Phim Mỹ Tâm – Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành - Ảnh 10.

Trong lúc ghi hình, Sỹ Toàn bất ngờ bị tụt huyết áp xuống mức rất thấp và phải được đội ngũ y tế của đoàn phim cấp cứu ngay tại chỗ. Đạo diễn Mai Tài Phến mô tả: "Lúc đó là quay cảnh toàn, có nhiều việc phải lo liệu. Tôi cũng không để ý chuyện đó, nên mới để mọi thứ xảy ra như vậy với anh Toàn".

Sỹ Toàn kể lại bác sĩ nói anh rất may mắn vì ít có người huyết áp 40 mà có thể khỏe lại như vậy.

Sau khi được chăm sóc y tế, nam diễn viên đã hồi phục và tiếp tục đồng hành cùng đoàn phim trong các cảnh quay tiếp theo.

Hậu trường phim

Bên cạnh các diễn viên nam đảm nhận những pha hành động trực diện, tuyến nhân vật nữ trong phim cũng trải qua không ít thử thách. Trong đó, nhân vật bà Phúc do NSƯT Hạnh Thúy thể hiện được xem là một trong những vai diễn có nhiều cảnh nguy hiểm. 

Nữ nghệ sĩ phải thực hiện nhiều cảnh quay đòi hỏi sức chịu đựng cao như ngâm mình dưới miệng cống đang xả nước ra sông, bị treo lên một chiếc xe cẩu hàng hay bị nhốt trong container.

"Đạo diễn và ê-kíp liên tục hỏi tôi rằng có sợ không gian kín, sợ độ cao hay bóng tối không. Các bạn cũng chăm sóc rất kỹ nhưng tôi không sợ gì trong số những thứ đó. Nhờ vậy, tâm lý của tôi cũng không quá áp lực. 

Ví dụ như cảnh treo, anh em cascadeur đã thử hết mọi thứ rồi. Khi nhìn hiệu quả, tôi thấy rất an toàn. Tôi có chút sợ đau ban đầu, nhưng anh em làm rất kỹ nên không hề đau trong vòng 1 giờ đầu tiên" - NSƯT Hạnh Thúy kể.

Tin liên quan

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết!

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết!

(NLĐO) - Nhà sản xuất Mỹ Tâm, đạo diễn Mai Tài Phến cùng dàn diễn viên phim "Tài" diện áo dài chúc khán giả một năm "mã đáo thành công".

Mỹ Tâm không phải "chính" cũng chẳng "phụ" của Mai Tài Phến

(NLĐO) - Phim điện ảnh "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn, trưa 11-2, tung poster lộ diện dàn diễn viên.

"Cô út" Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng vài lần cãi nhau

(NLĐO) - Trong quá trình quay phim "Tài", Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cũng có vài lần "cơm không lành, canh không ngọt".

Mỹ Tâm Trấn Thành Mai Tài Phến Thỏ ơi!! phim Tài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo