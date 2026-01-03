HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chính phủ Venezuela chưa rõ tung tích vợ chồng Tổng thống Maduro

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Phó Tổng thống Venezuela yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng liên quan đến tung tích Tổng thống Nicolás Maduro cùng Đệ nhất phu nhân.

Chiều 3-1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López chính thức lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận tấn công thủ đô Caracas vào sáng sớm cùng ngày.

Ông Vladimir Padrino López nói rằng tên lửa, rocket bắn từ trực thăng chiến đấu của quân đội Mỹ gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực đô thị trên khắp lãnh thổ Venezuela.

Chính phủ Venezuela chưa rõ tung tích vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores trong lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba. Ảnh: AP

Chính phủ Venezuela đang gấp rút thu thập thông tin về số người thiệt mạng và bị thương sau đợt không kích vừa qua.

Cùng đó, Bộ Quốc phòng Venezuela xác nhận căn cứ quân sự Fort Tiuna ở Caracas hứng chịu đòn tấn công bởi hỏa lực từ trực thăng Mỹ.

Bộ trưởng López khẳng định Venezuela sẽ chống lại sự hiện diện của quân đội nước ngoài.

Liên quan đến tuyên bố "bắt giữ" Tổng thống Nicolás Maduro mà ông Donald Trump đưa ra, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez xác nhận với đài CNN rằng chính phủ Venezuela hiện không rõ tung tích ông Maduro cùng Đệ nhất phu nhân Cilia Flores.

"Chúng tôi yêu cầu chính quyền Mỹ cung cấp bằng chứng ngay lập tức về việc Tổng thống Maduro cùng Đệ nhất phu nhân còn sống" - bà Rodríguez nói với đài truyền hình nhà nước Venezuela.

Phó Tổng thống Venezuela cáo buộc hành động tấn công do Mỹ triển khai cướp đi sinh mạng nhiều quan chức, quân nhân, dân thường.

Ông Donald Trump xác nhận không kích Venezuela, tuyên bố đã bắt ông Maduro (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Trong khi đó, ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ bang Đảng Cộng hòa, tiết lộ Tổng thống Venezuela sẽ bị đưa xét xử tại Mỹ. Ông này cho hay Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thông báo như vậy.

"Ông Marco nói với tôi rằng ông Nicolás Maduro bị nhân viên Mỹ bắt giữ để đưa ra xét xử về các tội danh hình sự tại Mỹ. Hành động quân sự diễn ra nhằm bảo vệ những người thi hành lệnh bắt giữ" - Thượng nghị sĩ Mike Lee đăng trên mạng xã hội.

Đài CNN ghi nhận tới thời điểm hiện tại, TP Caracas vẫn yên tĩnh dù có nhiều máy bay và trực thăng bay qua.

Hầu hết người dân quyết định ở nhà và chờ đợi thêm tin tức.

