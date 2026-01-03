"Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ ra tay ở Venezuela", Nga liên tục lên tiếng

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto đã tức tốc gửi thư đến Liên hợp quốc sau khi thủ đô Caracas hứng chịu đòn không kích từ quân đội Mỹ. Trong thư, Bộ trưởng Yván Gil Pinto yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Chia sẻ bức thư trên Telegram, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela nói thêm: "Không một cuộc tấn công nào có thể thắng sức mạnh người dân - những người sẽ giành chiến thắng".

Khói bốc lên tại sân bay La Carlota sau tiếng nổ cùng tiếng máy bay tầm thấp ở thủ đô Caracas - Venezuela. Ảnh: AP

Tuyên bố của Nga



Bình luận về sự kiện quân đội Mỹ tấn công Venezuela, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố tái khẳng định tình đoàn kết với Venezuela.



"Đối với tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất là ngăn chặn xung đột leo thang, tập trung tìm ra giải pháp ổn định tình hình thông qua đối thoại" - tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục kêu gọi “làm rõ ngay lập tức” tình hình tại Venezuela, sau khi Mỹ tuyên bố đã bắt giữ và đưa Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ ông ra khỏi nước này.

Trong một tuyên bố, bộ này nhấn mạnh: “Chúng tôi vô cùng quan ngại trước các thông tin cho rằng Tổng thống Venezuela Maduro và vợ ông đã bị cưỡng bức đưa ra khỏi đất nước. Chúng tôi kêu gọi làm rõ ngay lập tức tình huống này".

Chiều 3-1, Colombia bắt đầu triển khai lực lượng an ninh dọc biên giới giáp Venezuela. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết trong bài đăng trên X rằng Colombia đang huy động tất cả nguồn lực, chuẩn bị ứng phó tình huống dòng người tị nạn sang biên giới.

Với tư cách thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Colombia đã và đang nỗ lực hỗ trợ việc triệu tập hội đồng, họp bàn vấn đề Venezuela."Chính phủ Colombia lên án mọi hành động can thiệp vào khu vực Mỹ Latin" - ông Petro viết trên X.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này “mạnh mẽ lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela" và động thái gây ảnh hưởng tới chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của nước này cũng như Hiến chương Liên hợp quốc.

Thủ đô Caracas và ba bang của Venezuela bị Mỹ không kích rạng sáng 3-1. Đồ họa: Times

Đặc nhiệm Mỹ ra tay?



Liên quan đến sự kiện ở Venezuela, giới quan sát phát hiện nhiều chi tiết xuất hiện trên bản tin đài CBS News, thể hiện việc Tổng thống Mỹ "bật đèn xanh" cho quân đội Mỹ tấn công TP Caracas.

Theo bản tin phát sóng vài giờ trước khi cuộc tấn công nổ ra, quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vào ngày Giáng sinh nhưng họ ưu tiên chiến dịch ở Nigeria hơn. Sau Giáng sinh, Mỹ hoãn chiến dịch ở Venezuela do bất lợi thời tiết.

Ngoài ra, chiến dịch tấn công Venezuela diễn ra với "tốc độ ấn tượng" và dường như có sự tham gia của các lực lượng đặc nhiệm.



CBS dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị các thành viên của Delta Force, đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của lục quân Mỹ, bắt giữ. Đây là lực lượng từng tham gia chiến dịch hạ sát cựu thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi vào năm 2019.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với báo The Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ về chiến dịch quân sự ở Venezuela, rằng "nhiều kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng".