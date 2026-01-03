"Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ ra tay ở Venezuela", Nga liên tục lên tiếng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

"Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ ra tay ở Venezuela", Nga liên tục lên tiếng

Tâm Nguyễn - Hải Ngọc

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích hành động tấn công Venezuela của Mỹ và khẳng định tình đoàn kết với Caracas.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto đã tức tốc gửi thư đến Liên hợp quốc sau khi thủ đô Caracas hứng chịu đòn không kích từ quân đội Mỹ. Trong thư, Bộ trưởng Yván Gil Pinto yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Chia sẻ bức thư trên Telegram, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela nói thêm: "Không một cuộc tấn công nào có thể thắng sức mạnh người dân - những người sẽ giành chiến thắng".

Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ tấn công Venezuela , Nga lên tiếng bảo vệ - Ảnh 1.

Khói bốc lên tại sân bay La Carlota sau tiếng nổ cùng tiếng máy bay tầm thấp ở thủ đô Caracas - Venezuela. Ảnh: AP

Tuyên bố của Nga

Bình luận về sự kiện quân đội Mỹ tấn công Venezuela, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố tái khẳng định tình đoàn kết với Venezuela.

"Đối với tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất là ngăn chặn xung đột leo thang, tập trung tìm ra giải pháp ổn định tình hình thông qua đối thoại" - tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục kêu gọi “làm rõ ngay lập tức” tình hình tại Venezuela, sau khi Mỹ tuyên bố đã bắt giữ và đưa Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ ông ra khỏi nước này.

Trong một tuyên bố, bộ này nhấn mạnh: “Chúng tôi vô cùng quan ngại trước các thông tin cho rằng Tổng thống Venezuela Maduro và vợ ông đã bị cưỡng bức đưa ra khỏi đất nước. Chúng tôi kêu gọi làm rõ ngay lập tức tình huống này".

Chiều 3-1, Colombia bắt đầu triển khai lực lượng an ninh dọc biên giới giáp Venezuela. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết trong bài đăng trên X rằng Colombia đang huy động tất cả nguồn lực, chuẩn bị ứng phó tình huống dòng người tị nạn sang biên giới.

Với tư cách thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Colombia đã và đang nỗ lực hỗ trợ việc triệu tập hội đồng, họp bàn vấn đề Venezuela."Chính phủ Colombia lên án mọi hành động can thiệp vào khu vực Mỹ Latin" - ông Petro viết trên X.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này “mạnh mẽ lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela" và động thái gây ảnh hưởng tới chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của nước này cũng như Hiến chương Liên hợp quốc.

Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ tấn công Venezuela , Nga lên tiếng bảo vệ - Ảnh 2.

Thủ đô Caracas và ba bang của Venezuela bị Mỹ không kích rạng sáng 3-1. Đồ họa: Times

Đặc nhiệm Mỹ ra tay?

Liên quan đến sự kiện ở Venezuela, giới quan sát phát hiện nhiều chi tiết xuất hiện trên bản tin đài CBS News, thể hiện việc Tổng thống Mỹ "bật đèn xanh" cho quân đội Mỹ tấn công TP Caracas.

Theo bản tin phát sóng vài giờ trước khi cuộc tấn công nổ ra, quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vào ngày Giáng sinh nhưng họ ưu tiên chiến dịch ở Nigeria hơn. Sau Giáng sinh, Mỹ hoãn chiến dịch ở Venezuela do bất lợi thời tiết.

Ngoài ra, chiến dịch tấn công Venezuela diễn ra với "tốc độ ấn tượng" và dường như có sự tham gia của các lực lượng đặc nhiệm.

CBS dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị các thành viên của Delta Force, đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của lục quân Mỹ, bắt giữ. Đây là lực lượng từng tham gia chiến dịch hạ sát cựu thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi vào năm 2019.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với báo The Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ về chiến dịch quân sự ở Venezuela, rằng "nhiều kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng".

Thủ đô Venezuela vang động vì nhiều tiếng nổ và tiếng máy bay tầm thấp (Clip: Thanh Long)

Tin liên quan

Ông Donald Trump xác nhận không kích Venezuela, tuyên bố đã bắt ông Maduro

(NLĐO) - Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nhiều vụ nổ và tiếng máy bay được nghe thấy ở thủ đô Caracas và một số bang.

Iran phản ứng trước đe dọa "khóa nòng" từ tổng thống Mỹ

(NLĐO) - Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc khẳng định Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước mọi hậu quả phát sinh từ những lời "đe dọa bất hợp pháp".

Thủ đô Venezuela vang động vì nhiều tiếng nổ và tiếng máy bay tầm thấp

(NLĐO) - Ít nhất 7 tiếng nổ và tiếng máy bay tầm thấp đã được ghi nhận vào rạng sáng 3-1 (giờ địa phương) tại thủ đô Caracas - Venezuela.

tổng thống mỹ Liên Hợp Quốc Venezuela Nicolas Maduro
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo