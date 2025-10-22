Ông Donald Trump “dội gáo nước lạnh” vào thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Hungary

Quyết định hoãn cuộc gặp dự kiến tại Budapest - Hungary được đưa ra sau cuộc điện đàm hôm 20-10 giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 21-10. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, ông Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục: "Tôi không muốn có một cuộc họp lãng phí. Tôi không muốn lãng phí thời gian, vậy nên chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Trước đó, ông Lavrov đã nêu rõ trong các bình luận công khai hôm 21-10 rằng Nga phản đối lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Trong khi đó, ông Donald Trump đã liên tục thay đổi lập trường trong suốt năm qua về các vấn đề then chốt, bao gồm việc liệu lệnh ngừng bắn có nên được đưa ra trước các cuộc đàm phán hòa bình dài hạn hay không…

Các nhà lãnh đạo châu Âu gồm thủ tướng Anh, tổng thống Pháp và thủ tướng Đức cho biết họ phản đối bất kỳ nỗ lực nào buộc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình như ông Donald Trump đã đề xuất.

Trong khi đó, 4 nhà ngoại giao châu Âu cho hay các quốc gia châu Âu đang thảo luận với Ukraine về đề xuất mới liên quan đến lệnh ngừng bắn dọc các chiến tuyến hiện tại, đồng thời thúc đẩy việc duy trì vai trò trung tâm của Mỹ.

Một nhà ngoại giao cấp cao châu Âu cho rằng đề xuất này bao gồm việc thành lập một ủy ban hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm chủ tịch và sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch được đề xuất. Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 21-10 cũng kêu gọi Washington yêu cầu lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine, lấy các chiến tuyến hiện tại làm cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

Khoảng 35 đồng minh của Ukraine dự kiến đến London – Anh vào ngày 24-10 để tham dự hội nghị thượng đỉnh liên quan đến vấn đề hỗ trợ lâu dài cho Ukraine.