Vừa thắng cử, thị trưởng New York “căng” với Tổng thống Donald Trump

Ông Donald Trump đã có phản ứng gay gắt trên mạng Truth Social sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc Virginia và New Jersey cùng với việc ứng viên Đảng Dân chủ Zohran Mamdani đã đánh bại ứng viên Andrew Cuomo do ông Donald Trump đề cử trong cuộc đua tranh chức thị trưởng TP New York.

Ứng viên Đảng Dân chủ Zohran Mamdani trở thành thị trưởng TP New York. Ảnh: AP

Ông Donald Trump viết trên Truth Social hôm 4-11: "Donald Trump không có tên trên lá phiếu và việc đóng cửa chính phủ là hai lý do khiến Đảng Cộng hòa thua trong cuộc bầu cử tối nay".

Theo ABC News, chiến thắng của ông Mamdani giúp ông trở thành thị trưởng Hồi giáo và Nam Á đầu tiên của TP New York. Tên tuổi của ông thu hút sự chú ý của cử tri trong suốt chiến dịch tranh cử khi ông Mamdani cáo buộc ứng viên độc lập, cựu Thống đốc Andrew Cuomo, cũng như Phó Tổng thống JD Vance, tham gia các cuộc tấn công bài Hồi giáo.

Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử đã đe dọa sẽ cắt giảm ngân sách liên bang của TP New York nếu ông Mamdani giành chiến thắng.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng tối 4-11 (giờ địa phương), khi nhắc đến tên Tổng thống Donald Trump, ông Mamdani, 34 tuổi, nói: "Ông Donald Trump, tôi biết ông đang theo dõi, tôi có 4 từ dành cho ông: Hãy tăng âm lượng lên".

Ông Mamdani nhấn mạnh: "New York sẽ vẫn là một thành phố của người nhập cư, một thành phố được xây dựng bởi người nhập cư, được thúc đẩy bởi người nhập cư và kể từ tối nay, được lãnh đạo bởi một người nhập cư".