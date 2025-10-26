Mỹ: Trung tâm thương mại Westminster Mall nổi tiếng quận Cam sắp "tắt đèn"

Sau gần 50 năm gắn bó với bao thế hệ cư dân, nơi từng được mệnh danh là trái tim của tuổi trẻ này sẽ chính thức đóng cửa phần lớn cửa hàng vào ngày 29-10 tới. Đây là dấu chấm hết cho một địa điểm mua sắm, giải trí từng sôi động bậc nhất miền Nam California.

Bà Christine Cordon, lãnh đạo TP Westminster và cũng là một người gốc Việt, cho biết hầu hết cửa hàng sẽ ngừng hoạt động khi hết hạn hợp đồng thuê. Chỉ còn ba "ông lớn" là Best Buy, Target và JCPenney trụ lại thêm một thời gian ngắn rồi cũng sẽ lần lượt rời đi.

Riêng JCPenney – cửa hàng lâu đời nhất và được xem là trụ cột của trung tâm – dự kiến đóng cửa hoàn toàn vào ngày 21-11.

Sau gần nửa thế kỷ gắn bó với cư dân quận Cam, Westminster Mall sẽ đóng cửa hầu hết cửa hàng vào ngày 29-10. Ảnh: Los Angeles Times

Khai trương từ năm 1974 trên khu đất từng là nông trại cá vàng lớn nhất thế giới, Westminster Mall suốt nhiều thập niên đã là một trong những điểm đến sôi động nhất quận Cam.

Vào những năm 1980 và đầu 2000, Westminster Mall luôn tấp nập kẻ vào người ra, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, tinh thần của cư dân địa phương. Giới trẻ khi đó thường ghé qua chỉ để đi dạo, ăn bánh pretzel, chụp ảnh ở quầy Victoria’s Secret rồi đăng lên MySpace – mạng xã hội "đời đầu" trước cả Facebook.

Với nhiều người, Westminster Mall là cả một bầu trời tuổi thơ và thanh xuân. Cô Alexis Malatesta, 33 tuổi, lớn lên ở Huntington Beach, chia sẻ những ký ức tươi đẹp nhất của cô đều gắn liền với nơi này.

"Đó là nơi để mọi người kết nối và được sống thật với chính mình, một nơi rất chân thực và sống động. Khi bước vào một trung tâm thương mại, bạn có thể quên hết thế giới bên ngoài" – Malatesta nói.

Khi trung tâm dần xuống cấp, vắng khách, Malatesta lập một trang Instagram tên Mrs. Westminster để lưu giữ hình ảnh, kỷ niệm và những câu chuyện về thời hoàng kim của nó.

Tối 17-10, cô tổ chức một buổi tiệc karaoke ngay tầng trệt gần lối vào JCPenney, thu hút nhiều người dân địa phương cùng hát, chụp ảnh và nói lời tạm biệt trung tâm thương mại này trước ngày "tắt đèn".

Cô Alexis Malatesta hát ca khúc "Goodbye Westminster Mall" trong buổi tiệc karaoke tối 17-10-2025. Ảnh: Orange County Register

Theo AOL, nhiều người xem đây như một lễ chia tay không chính thức với trái tim của Westminster.

Ở thời kỳ hoàng kim, đây từng là trung tâm thương mại lớn thứ hai quận Cam, đạt doanh thu hàng đầu trong những năm 1980. Nơi này đã qua hai lần cải tạo lớn (năm 1986 và 2008) để duy trì sức hút, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm thương mại lân cận và sự trỗi dậy của mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, bước sang thập niên 2010, lượng khách sụt giảm mạnh. Các gian hàng ngày càng trống, bãi đỗ xe thưa thớt, không khí nhộn nhịp trở thành ký ức. Dẫu vậy, Westminster Mall vẫn lưu giữ biết bao câu chuyện cộng đồng.

Ông Phil Vickal, 89 tuổi, ở Garden Grove, cho biết ngày nào ông cũng đến đây đi bộ tập thể dục. "Suốt mười năm qua, tôi đã chứng kiến các cửa hàng lần lượt đóng cửa, lúc thì một hai cái, lúc thì cả bốn cái cùng lúc" - ông kể. Một nhóm người cao tuổi khác cũng thường hẹn nhau đi dạo quanh trung tâm. Với họ, đó là thói quen thân thuộc và là cách để giữ gìn ký ức.

Với người trẻ hơn như Brian Johnson, đây là nơi anh gặp được người bạn thân nhất đời mình tại tiệm Hot Topic hơn 10 năm trước. "Với những ai chưa từng trải nghiệm, sự biến mất của nơi này là một mất mát lớn lao" - anh chia sẻ.

Giờ đây, thay cho những quầy hàng và tiếng nhạc quen thuộc, Westminster Mall sẽ bước vào một chương mới với kế hoạch tái phát triển quy mô lớn.