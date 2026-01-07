Nga tuyên bố tình đoàn kết “không gì lay chuyển” với Venezuela

Nga vừa hoan nghênh việc bà Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời Venezuela sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ cuối tuần rồi.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores bị lực lượng Mỹ dẫn giải đến sân bay trực thăng ở thành phố New York ngày 5-1 Ảnh: Global Look Press/Kyle Mazza-CNP

Một ngày sau khi bà Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời, Bộ Ngoại giao Nga hôm 6-1 mô tả điều này minh chứng cho quyết tâm của Caracas nhằm "đảm bảo sự thống nhất" và "giảm thiểu nguy cơ xảy ra khủng hoảng hiến pháp".

Theo đài RT, tuyên bố cũng tái khẳng định "tình đoàn kết không gì lay chuyển" của Nga với nhân dân và chính phủ Venezuela.

Moscow sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Caracas, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

"Chúng tôi kiên quyết khẳng định Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết vận mệnh của mình, không chịu bất kỳ sự can thiệp mang tính hủy hoại nào từ bên ngoài" - RT dẫn tuyên bố của Moscow nêu rõ.

Phát biểu sau khi tuyên thệ, Tổng thống lâm thời Venezuela khẳng định "sẽ không bao giờ quay trở lại thân phận thuộc địa". Bà cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Mỹ với điều kiện quan hệ song phương phải "cân bằng và tôn trọng lẫn nhau".

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez xác nhận "phần lớn" lực lượng bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro và nhiều người khác đã thiệt mạng trong chiến dịch do Mỹ tiến hành.

Để tưởng niệm những người đã thiệt mạng do cuộc đột kích của Mỹ, Tổng thống lâm thời Rodriguez hôm 6-1 tuyên bố 7 ngày quốc tang – theo CNN.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố 7 ngày quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng do cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh: Tân Hoa xã

Bà cũng kêu Mỹ trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores. Hiện cả hai đang bị giam giữ tại TP New York - Mỹ.

Trong phiên tòa diễn ra hôm 5-1, nhà lãnh đạo Venezuela đã không nhận tội đối với các cáo buộc của Mỹ liên quan đến ma túy và vũ khí.