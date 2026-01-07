HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga tuyên bố tình đoàn kết “không gì lay chuyển” với Venezuela

Hải Hưng

(NLĐO) – Venezuela tuyên bố 7 ngày quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ.

Nga vừa hoan nghênh việc bà Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời Venezuela sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ cuối tuần rồi.

Nga tuyên bố tình đoàn kết “không gì lay chuyển” với Venezuela - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores bị lực lượng Mỹ dẫn giải đến sân bay trực thăng ở thành phố New York ngày 5-1  Ảnh: Global Look Press/Kyle Mazza-CNP

Một ngày sau khi bà Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời, Bộ Ngoại giao Nga hôm 6-1 mô tả điều này minh chứng cho quyết tâm của Caracas nhằm "đảm bảo sự thống nhất" và "giảm thiểu nguy cơ xảy ra khủng hoảng hiến pháp".

Theo đài RT, tuyên bố cũng tái khẳng định "tình đoàn kết không gì lay chuyển" của Nga với nhân dân và chính phủ Venezuela. 

Moscow sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Caracas, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. 

"Chúng tôi kiên quyết khẳng định Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết vận mệnh của mình, không chịu bất kỳ sự can thiệp mang tính hủy hoại nào từ bên ngoài" - RT dẫn tuyên bố của Moscow nêu rõ.

Phát biểu sau khi tuyên thệ, Tổng thống lâm thời Venezuela khẳng định "sẽ không bao giờ quay trở lại thân phận thuộc địa". Bà cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Mỹ với điều kiện quan hệ song phương phải "cân bằng và tôn trọng lẫn nhau".

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez xác nhận "phần lớn" lực lượng bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro và nhiều người khác đã thiệt mạng trong chiến dịch do Mỹ tiến hành.

Để tưởng niệm những người đã thiệt mạng do cuộc đột kích của Mỹ, Tổng thống lâm thời Rodriguez hôm 6-1 tuyên bố 7 ngày quốc tang – theo CNN.

Nga tuyên bố tình đoàn kết “không gì lay chuyển” với Venezuela - Ảnh 2.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố 7 ngày quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng do cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh: Tân Hoa xã

Bà cũng kêu Mỹ trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores. Hiện cả hai đang bị giam giữ tại TP New York - Mỹ.

Trong phiên tòa diễn ra hôm 5-1, nhà lãnh đạo Venezuela đã không nhận tội đối với các cáo buộc của Mỹ liên quan đến ma túy và vũ khí.

Cho đến nay chính phủ Venezuela chưa công bố số người thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ. 

Tuy nhiên, Tổng chưởng lý Venezuela đã chỉ định 3 quan chức để điều tra "hàng chục trường hợp tử vong" liên quan cuộc tấn công.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 7-1: Mỹ dùng vũ khí đặc biệt ở Venezuela

Điểm nóng xung đột ngày 7-1: Mỹ dùng vũ khí đặc biệt ở Venezuela

(NLĐO) - Nhiều đoạn video cho thấy máy bay không người lái cảm tử nằm trong số khí tài được Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công Venezuela.

Nhiều tiếng súng nổ gần dinh Tổng thống Venezuela

(NLĐO) - Binh lính và xe bọc thép đã được nhìn thấy tại thủ đô Caracas - Venezuela, trong lúc UAV lạ có thể đã xuất hiện

Phiên họp nảy lửa tại Hội đồng Bảo an sau khi Mỹ tấn công Venezuela

(NLĐO) – Mỹ đối mặt sự phản đối quyết liệt trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 5-1 do can thiệp quân sự tại Venezuela

