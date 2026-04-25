Mỹ Uyên, Hứa Mạnh Dũng khởi công vở "Ngôi nhà thiếu đàn bà"





Từ trái sang: NSND Mỹ Uyên, đạo diễn Hứa Mạnh Dũng và Nhà báo Dương Thị Liên Chi

Khi ký ức sân khấu được đánh thức bằng hơi thở trẻ là lúc giới chuyên môn kỳ vọng họ sẽ làm nên chuyện.

Mỹ Uyên nâng đỡ thế hệ trẻ

Sáng 25-4, tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM (5B), vở kịch "Ngôi nhà thiếu đàn bà" của cố nhà văn Ngọc Linh chính thức được khởi công dàn dựng trong một không khí trang trọng, ấm áp và đầy kỳ vọng.

Đây là một trong những kịch bản văn học đã từng để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống sân khấu TP HCM, nay được phục dựng với một diện mạo mới, do đạo diễn trẻ Hứa Mạnh Dũng dàn dựng.

Nhà báo Dương Thị Liên Chi - con gái cố nhà văn Ngọc Linh và NSND Mỹ Uyên trong buổi khởi công dàn dựng vở "Ngôi nhà thiếu đàn bà"

Trong dòng chảy ấy, kịch bản văn học "Ngôi nhà thiếu đàn bà" trở lại như một lát cắt ký ức, đồng thời mở ra một hành trình sáng tạo mới.

"Tôi kỳ vọng vào lớp diễn viên trẻ và đạo diễn trẻ khi họ dốc hết sức để mang lại những sáng tạo mới cho sân khấu kịch 5B. Trong đợt phục dựng những kịch bản kinh điển và những vở rực rỡ một thời của thương hiệu 5B, thì "Ngôi nhà thiếu đàn bà" sẽ là vở khởi động" – NSND Mỹ Uyên chia sẻ.

Hứa Mạnh Dũng không ngừng nỗ lực

Đạo diễn Hứa Mạnh Dũng – học trò của NSND Trần Minh Ngọc - cho biết anh có một mối duyên đặc biệt với kịch bản này. Trước đó, anh từng chọn tác phẩm để dàn dựng trong kỳ thi tốt nghiệp tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM. Lần trở lại này, với anh là cơ hội để đào sâu hơn vào cấu trúc tâm lý nhân vật, cũng như thử nghiệm những thủ pháp dàn dựng phù hợp với nhịp cảm thụ đương đại.

Các diễn viên đọc kịch bản văn học "Ngôi nhà thiếu đàn bà" của cố nhà văn Ngọc Linh

Phiên bản mới này quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như: NSƯT Hạnh Thúy, Nghệ sĩ Trung Dũng, NSND Mỹ Uyên, cùng lực lượng diễn viên trẻ: Tạ Lâm, Minh Thảo, Hữu Tài, Ngọc Diệp, Trần Tuấn Kiệt, Quốc Cường… Phần mỹ thuật do họa sĩ Kim B đảm nhiệm, với cảnh trí được Thế Hưng thực hiện, hứa hẹn tạo nên một không gian sân khấu giàu tính biểu đạt.

Trước đó, "Ngôi nhà thiếu đàn bà" từng được dàn dựng qua nhiều phiên bản, trong đó nổi bật là bản dựng của đạo diễn Thành Hội, Ái Như – được giới chuyên môn đánh giá cao về chiều sâu tâm lý và ngôn ngữ sân khấu.

Từ trái sang: Họa sĩ Kim B, Nhà báo Dương Thị Liên Chi, nghệ sĩ Trung Dũng và họa sĩ Thế Hưng (thực hiện cảnh trí)

Khởi động dòng kịch kinh điển tại "5B"

Theo NSND Mỹ Uyên, việc phục dựng không dừng lại ở việc tái hiện một tác phẩm cũ, mà là quá trình "làm mới ký ức", để những câu chuyện từng lay động khán giả có thể tiếp tục sống trong bối cảnh hôm nay.

Một khoảnh khắc xúc động trong lễ khởi công là khi nhà báo Dương Thị Liên Chi – con gái cố nhà văn Ngọc Linh - đến thắp hương cho cha. Bà chia sẻ niềm vui khi chứng kiến tác phẩm của ông được thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát triển.

"Ba tôi từng viết ba vở kịch về những 'ngôi nhà', trong đó "Ngôi nhà thiếu đàn bà" được khán giả yêu mến. Tôi tin rằng với cách tiếp cận mới, vở diễn sẽ có thêm đời sống mới và đến gần hơn với công chúng trẻ hôm nay" – bà nói.







