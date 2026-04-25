2.00 khán giả đến với buitruonglinh ở live concert “Từng Ngày” tại Hà Nội

buitruonglinh đã đi qua một chặng đường rực rỡ

Tối 24-4, đêm diễn thứ hai của live concert "Từng Ngày" khép lại chặng Hà Nội, đánh dấu điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình âm nhạc của buitruonglinh sau thành công tại TP HCM. Gần 2.000 khán giả đã lấp kín Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trong hai đêm liên tiếp — một con số không quá phô trương nhưng đủ để cho thấy sức hút được tích lũy bền bỉ suốt nhiều năm của nam nghệ sĩ trẻ.

Không chọn cách bùng nổ ồn ào, buitruonglinh xây dựng quỹ đạo riêng: chậm rãi, nhất quán và có chiều sâu. Live concert "Từng Ngày" cũng phản ánh rõ điều đó qua cấu trúc bốn chương được dàn dựng như một vòng tuần hoàn cảm xúc, thay vì chỉ đơn thuần là trình diễn các bản hit.

Chương mở đầu – Ngày Hạ – mang sắc thái rực rỡ của thanh xuân. Những ca khúc quen thuộc như "Đường tôi chở em về", "Vấn vương", "Dù cho mai về sau" nhanh chóng biến khán phòng thành một không gian đồng ca.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất lại nằm ở "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời". Đặt ca khúc này trong bối cảnh cận kề dịp 30-4, buitruonglinh không chỉ tạo nên một khoảnh khắc giàu cảm xúc mà còn cho thấy lựa chọn nghệ thuật có chủ đích: đưa tinh thần dân tộc vào một sân khấu mang màu sắc cá nhân.

Với một nghệ sĩ Gen Z, đó là cách kể chuyện mới — dùng âm nhạc hiện đại để chạm đến những giá trị truyền thống mà không gượng ép.

Những ngày tháng được đào tạo bản bản đã mang đến những kết quả xứng đáng cho buitruonglinh

Sang Ngày Thu, không gian trở nên mềm lại. Những sáng tác như "Tại vì em", "Em không khóc", "Yêu người có ước mơ" cho thấy khả năng quan sát và diễn đạt cảm xúc tinh tế của buitruonglinh. Phần kết hợp cùng Đậu Tất Đạt trong "Every little thing" gần như loại bỏ mọi yếu tố trình diễn phô trương, giữ lại sự mộc mạc của giọng hát và cảm xúc, tạo nên một điểm lắng vừa đủ.

Buitruonglinh với ca khúc Dù cho mai về sau

Ngày Đông là khoảng trầm cần thiết. Ở đó, buitruonglinh xuất hiện với hình ảnh chín chắn hơn qua loạt ca khúc giàu nội tâm như "Giờ thì", "Nàng công chúa nhỏ", "Dù em từng yêu". Những màn kết hợp cùng 52Hz hay dangrangto không làm mất đi màu sắc riêng, ngược lại còn mở rộng biên độ âm nhạc của anh theo hướng hiện đại hơn. Đặc biệt, tiết mục "Vì điều gì" cho thấy sự hòa hợp tự nhiên giữa hai cá tính âm nhạc khác biệt — một bên giàu tự sự, một bên gai góc — nhưng vẫn tìm được điểm chung trong cách kể chuyện.

Chương cuối – Ngày Xuân – là nơi buitruonglinh thể hiện rõ sự chuyển mình. Đoạn interlude nhìn lại hành trình tại "Anh trai say hi" như một lời tự tổng kết: từ một nghệ sĩ thiên về sáng tác và cảm xúc cá nhân, anh đang dần mở rộng khả năng làm chủ sân khấu. Sự xuất hiện của các khách mời như RIO, CONGB hay nhóm "Hẻm" mang lại năng lượng tươi mới, đẩy không khí đêm diễn lên cao trào.

buitruonglinh chính là ngôi sao mới của nhạc Việt

Dù vậy, phần kết lại không chọn sự hoành tráng. Buitruonglinh khép lại bằng violin solo và những ca khúc nhẹ nhàng như "Sớm như vậy" — một lựa chọn tiết chế, đúng với tinh thần xuyên suốt của đêm diễn: không cần phô diễn quá mức để tạo dấu ấn.

Ba đêm concert tại TP HCM và Hà Nội, với gần 5.000 khán giả, không phải là con số kỷ lục nhưng phản ánh chính xác con đường mà buitruonglinh đang theo đuổi. Anh biểu diễn liên tục hơn hai giờ mỗi đêm, và sau đó vẫn nán lại để gặp gỡ khán giả — những chi tiết nhỏ nhưng góp phần định hình hình ảnh một nghệ sĩ coi trọng sự kết nối hơn là hào quang. buitruonglinh xúc động: "Đây là lần đầu tiên Linh có một sân khấu của riêng mình ở Thủ đô nên từng khoảnh khắc đều rất đặc biệt. Nếu nhìn lại từ điểm khởi đầu, Linh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được đón nhận nhiều yêu thương đến vậy - đặc biệt là từ các bạn Archer. Từ những ngày chỉ viết nhạc và hát bằng cảm xúc, đến hôm nay được nghe khán giả hát lại từng ca khúc của mình - đó là điều Linh thực sự trân quý".

buitruonglinh với ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời

"Từng Ngày" vì thế không chỉ là một dự án âm nhạc, mà còn là cách buitruonglinh định nghĩa lại bản sắc Gen Z trong Vpop: không vội vàng, không ồn ào, nhưng đủ bản lĩnh để giữ quan điểm và kể câu chuyện của mình theo cách riêng.

Hành trình này sẽ tiếp tục tại Đà Nẵng vào tháng 5, với một hình thức gần gũi hơn — fancon — như một bước nối dài tự nhiên của những gì anh đã xây dựng.