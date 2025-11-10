Mỹ Uyên, Chinh Ba hạnh phúc khi đông đảo khán giả cổ vũ vở "Ảo quan"

NSND Mỹ Uyên trọng vở "Ảo quan"





Vở kịch thể nghiệm của đạo diễn Chinh Ba và NSND Mỹ Uyên đã diễn hai suất 7 và 8-11 tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM (Sân khấu 5B) thu hút đông đảo người xem.

Mỹ Uyên với nỗi niềm được chia sẻ

Khán phòng Sân khấu 5B tràn ngập hoa và những tràn pháo tay, nơi không quá rộng để có thể kê thêm ghế nhưng lại tràn đầy năng lượng vì sự quá tải của khán giả. Người xem dẫu phải "leo bốn tầng lầu" để trải nghiệm "Ảo quan" nhưng vẫn thấy thích thú trước sự phá phách của Chinh Ba – một nghệ danh đạo diễn vốn thích tìm tòi cái mới.

NSƯT Ca Lê Hồng nói: "Mỗi lần đi xem 5B phải leo những bậc thang, nói như một ẩn dụ cho hành trình khổ luyện của những tâm hồn diễn viên trẻ, họ đang vượt qua giới hạn thể lực, tâm lý và cả sự rụt rè của khán giả khi lần đầu xem kịch thể nghiệm.

Và họ đã cùng diễn viên chạm đến trái tim đầy cảm xúc của vở, vì những sáng tạo trong hình thức dàn dựng mới mẻ này đều hướng tới một thông điệp: lan tỏa tình yêu thương để người trẻ trong cuộc sống đương đại cởi mở hơn, mở lòng hơn và phụ huynh ắt hẳn cũng nhận ra việc làm của chính mình trong mối quan hệ với con cái".

Vở "Ảo quan" chỉ gói gọn trong 80 phút, với đội ngũ diễn viên hầu hết là những gương mặt trẻ, trừ NSND Mỹ Uyên vai "người mẹ lớn". Thế nhưng vở diễn vẫn giữ được sức hút lạ kỳ bởi lần đầu 5B "chơi" nhạc live, rồi múa hình thể, thoại trong tiếng ồn của đời sống và phim tư liệu, với cảm xúc đan quyện thành một tổng thể liền mạch.

Một cảnh trong vở "Ảo quan"

"Ảo quan" là thế giới của những người lạc giữa cơn bão dư luận

Kịch xoay quanh hai tuyến nhân vật chính: hai người mẹ, mỗi người thương con theo một cách khác nhau.

"Bà mẹ lớn" yêu con đến mức muốn con phải "hoàn hảo" theo sắp xếp của mình, bà ép con sống theo khuôn mẫu mà bà tin là đúng. Còn "bà mẹ nhỏ" lại yêu con bằng sự chu cấp vật chất, tưởng rằng như thế là đủ.

Hai người mẹ, hai biểu tượng của tình thương bị bóp méo trong thời đại hiện đại khiến người xem bất giác nhận ra chính mình trong nhân vật.

Và khi tình yêu trở thành sự áp đặt, đơn giản hóa trong suy nghĩ. Những mối quan tâm hóa thành xiềng xích thì những đứa con lệch hướng đi khi bình yên không tìm về với họ.

Vở diễn là một câu chuyện gia đình, là lời cảnh tỉnh cho xã hội nơi khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn, nơi những lời phán xét trên mạng xã hội có thể giết chết một sinh mệnh.

Cảnh người con chọn cái chết để thoát khỏi sự bàn tán, lên án quá ác của dư luận khiến khán giả lặng người, như bị ném vào khoảnh khắc trống rỗng của sự hối tiếc. Ngay cả với người em trai của anh ấy, mối quan tâm cũng chỉ là hình thức.

Sàn diễn "5B"tạo một không gian mới với vở "Ảo quan"

Mỹ Uyên - Kịch và đời đối thoại với xã hội mạng

Vở "Ảo quan" còn chạm đến một vấn đề nhức nhối của thời đại số: cơn nghiện muốn nổi tiếng nhờ đám đông và sự đu bám mạng xã hội để kiếm tiền.

Hình ảnh những "nhà sáng tạo nội dung" rẻ tiền, sẵn sàng biến những trò tồi tệ nhất để làm biến dạng đạo đức. Họ câu view trên nỗi đau người khác. Kịch phản ánh một thế giới nơi con người dần đánh mất cảm xúc thật mà chỉ muốn chạy theo cái ảo.

Sân khấu của Chinh Ba còn là nơi kể chuyện, tạo ra một không gian phản biện xã hội. Ở đó, các nhân vật được diễn viên thể hiện như một mảnh gương phản chiếu chính người xem.

Vốn đã từng tạo được sự quan tâm khi dựng vở "Họ gọi món và lăn dài trên cát, sóng biển và đám cỏ lăn", Chinh Ba có cái "gu" viết và dựng những câu thoại được đan xen cùng hình ảnh phim tài liệu, âm nhạc live và ngôn ngữ hình thể hiện đại. Trong tiếng ồn của không gian đã tạo ra cảm giác như đang xem một "vở kịch – điện ảnh – âm nhạc tổng hợp".

Chinh Ba dám chọn con đường khó

Vở kịch hướng tới Liên hoan Sân khấu thử nghiệm quốc tế 2025 sẽ được tổ chức hai ngày 16 và 17-11 tại TP HCM, sau đó liên hoan diễn ra tại Ninh Bình, Hải Phòng và Hà Nội. Vở "Ảo quan" là ứng viên tiềm năng, hứa hẹn được ghi nhận đúng về sự thể nghiệm táo bạo của Chinh Ba.

Vai diễn đầu tiên trên sân khấu của diễn viên Trần Đại Chính

Trước hết đây là dạng kịch khó xem với khán giả đại chúng. Nó không chiều lòng người xem thích kiểu kịch giải trí mà buộc họ phải suy ngẫm, lắng nghe và cảm nhận để tìm cho chính mình cái kết. Tuy nhiên, đó lại là giá trị thật của sân khấu thể nghiệm mà Chinh Ba dám bước vào và không muốn cứ mãi "lúng túng" trong cái vùng an toàn.

Ban nhạc chơi live với tiết tấu sinh động, giọng hát của các diễn viên hòa vào cảm xúc của khán giả. Họ đã tập luyện gần như kiệt sức để chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầy sáng tạo. "Đó là thứ lửa mà sân khấu TP HCM đang cần được tiếp sức. Chúng tôi dồn hết sức để đi cùng nhau và tìm kiếm sáng tạo mới cho kịch" – NSND Mỹ Uyên nói.

Tấm gương của hy vọng

Giới chuyên môn nhận xét ở tầng sâu của kịch bản, "Ảo quan" là nỗi đau cũng như lời cầu cứu để cuộc sống có được sự quan tâm ý nghĩa, kết nối con người bằng chính sự yêu thương. Vở kịch khiến người xem nhận ra: đôi khi, điều một người con cần chỉ là sự thấu hiểu khi lắng nghe họ chia sẻ và điều một người mẹ cần khi buông bỏ những thành kiến.

Diễn viên trẻ thể hiện những ca khúc của vở đầy cảm xúc

NSND Mỹ Uyên diễn vai người mẹ đã yểm trợ đắc lực cho dàn diễn viên trẻ, tạo cảm xúc vừa nâng đỡ, vừa dẫn dắt họ đi vào câu chuyện có sự tương tác với công chúng làm bật lên ý nghĩa thật của sân khấu: "sống thật, cảm nhận thật và diễn thật".

Vở kịch còn chứng minh rằng sân khấu TP HCM vẫn đang chuyển mình không ngừng khi NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM luôn "bật đèn xanh" để những người trẻ bằng khát vọng đối thoại với đời sống đương đại dám nghĩ, dám làm những vở tương tự.

Vở "Ảo quan" sẽ còn diễn vào các suất 19 giờ 30 phút các ngày 14, 15, 16-11 và 14 giờ ngày 16-11 tại Sân khấu 5B.

Vở "Ảo quan" là nơi những ai yêu sân khấu có thể tìm thấy mình trong những mảnh ghép suy nghĩ giữa đời thực và ảo. Vở là tiếng vọng của thế hệ đang đi tìm sự thật trong thế giới của những ảo ảnh.



