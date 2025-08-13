Myanmar đẩy Philippines thành cựu vương, Úc thắng Timor Leste 9-0

Philippines đối đầu Myanmar

Tối 13-8 tại bảng B, Giải bóng đá nữ Đông Nam Á - ASEAN Cup nữ 2025, tuyển nữ Philippines và Myanmar cống hiến 90 phút đầy căng thẳng, kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Ở trận đấu này, Myanmar nhập cuộc tự tin, chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công áp đảo. Phút 32, Lemoran mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, tạo điều kiện để Win Theingi Tun băng xuống vượt qua thủ môn Olivia McDaniel nhưng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính cô thực hiện thành công quả 11 m, mở tỉ số trận đấu, với lợi thế 1 bàn cho Myanmar.

Bị dẫn bàn, Philippines gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 khi lối chơi rời rạc, thiếu những pha phối hợp hiệu quả. Cơ hội đáng kể nhất là ở phút bù giờ, khi Chandler McDaniel tung liền hai cú dứt điểm nhưng đều bị thủ môn Mya Nyein xuất sắc cản phá.

Sang hiệp 2, Philippines đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vẫn bế tắc trước hàng thủ kỷ luật của Myanmar. Bước ngoặt đến ở phút 71, khi Wyrzynski treo bóng chuẩn xác để Mathelus thoát xuống dứt điểm cận thành, san bằng tỉ số 1-1.

Những phút còn lại, cả hai đội đều tạo ra cơ hội nhưng thiếu sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Trong đó, Philippines nôn nóng tấn công suýt phải trả giá khi thủ môn Olivia McDaniel phải xuất sắc cứu nguy 2 lần trước Wadi Hlaing Yoon.

Chung cuộc, tỉ số hòa 1-1 giữ nguyên bất kể thủ môn Philippines đã tham gia tình huống cố định cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi rời giải. Kết quả này giúp Myanmar giành ngôi đầu bảng B với 7 điểm, U23 Úc thắng 9-0 Timor Leste giành ngôi nhì bảng với 6 điểm.

Úc thắng đậm Timor Leste

