Giải trí

Năm 2025 gọi tên Quang Tuấn

Thùy Trang

(NLĐO) - Một năm "gì cũng dám làm" của Quang Tuấn, bỏ túi 3 phim trăm tỉ, ghi điểm vì "con người thật" trong Running Man Vietnam.

Quang Tuấn với sự đa sắc ấn tượng

"Bỏ túi' 3 phim trăm tỉ năm 2025, Quang Tuấn: "Biết ơn vì còn có cơ hội làm nghề" - Ảnh 1.

NĂM 2025 gọi tên Quang Tuấn

Tính đến ngày 14-12, bộ phim điện ảnh "Truy tìm Long Diên Hương" chính thức cán mốc doanh thu 200 tỉ đồng. Thành tích này khép lại một năm hoạt động điện ảnh rực rỡ của Quang Tuấn khi nam diễn viên đã góp mặt trong cả 3 bộ phim Việt doanh thu trăm tỉ của năm 2025.

Trong phim, Quang Tuấn đảm nhận vai Tâm - một võ sư vô tình bị "lôi kéo" vào hành trình truy tìm báu vật biển cả tại vùng biển miền Trung.

Đặc biệt, đây cũng là dự án đánh dấu lần đầu tiên Quang Tuấn dấn thân vào thể loại hài - hành động, mang đến một "anh Tâm" khác biệt và thú vị trên màn ảnh rộng.

Cách Quang Tuấn hóa thân vào vai Tâm chủ yếu dựa trên hành động và trạng thái nhân vật. Thay vì những đoạn thoại dài hay các cao trào tâm lý vốn đã trở thành dấu ấn riêng của nam diễn viên, dự án lần này yêu cầu sự bền bỉ về thể lực và khả năng võ thuật nhuần nhuyễn.

Để phục vụ vai diễn, nam diễn viên trải qua quá trình tập luyện thể lực, võ thuật và làm quen với cường độ quay cao, đặc biệt là các cảnh hành động ngoài trời và trên địa hình khó.

"Bỏ túi' 3 phim trăm tỉ năm 2025, Quang Tuấn: "Biết ơn vì còn có cơ hội làm nghề" - Ảnh 2.

Mỗi vai diễn là một nhân vật có màu sắc khác biệt

Trước đó, Quang Tuấn cũng góp mặt trong "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (có doanh thu 170 tỉ đồng) với vai Tư Đạp, một chiến sĩ du kích Củ Chi (nhân vật được xây dựng dựa trên nguyên mẫu có thật - Anh hùng Lực lượng vũ trang Tô Văn Đực). Không chỉ giảm gần 14kg để tiệm cận ngoại hình người lính du kích, Quang Tuấn còn dành thời gian tìm hiểu thực tế tại Củ Chi, gặp gỡ và sinh sống cùng các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu, xem đây là một phần quan trọng trong quá trình hoàn thiện vai diễn.

Trong "Quỷ nhập tràng" (phim kinh dị có doanh thu 150 tỉ đồng), Quang Tuấn đảm nhận vai Quang - một người thợ đóng hòm có gia cảnh nghèo khó, hết mực yêu thương vợ (do Khả Như thủ vai). Nam diễn viên tiếp tục để lại dấu ấn mạnh mẽ khi khai thác trọn vẹn các tầng tâm lý của một nhân vật chịu nhiều áp lực tâm lý và xung đột nội tâm.

Lý do Quang Tuấn được săn đón

"Bỏ túi' 3 phim trăm tỉ năm 2025, Quang Tuấn: "Biết ơn vì còn có cơ hội làm nghề" - Ảnh 3.

Khả năng diễn xuất chính là điểm cộng tuyệt đối của Quang Tuấn

Sự đa dạng trong vai diễn cùng với khả năng nhập vai hoàn hảo đã giúp Quang Tuấn định vị được vị thế bản thân ở lĩnh vực diễn xuất. Mới đây nhất, Quang Tuấn gây tò mò khi xuất hiện trong bộ phim "Thiên đường máu" - dự án điện ảnh đầu tiên khai thác vấn nạn lừa đảo lao động ra mắt vào năm nay, tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất và tinh thần không ngại thử thách để mang đến những màn hóa thân ấn tượng trên màn ảnh rộng.

"Trong năm qua, Tuấn may mắn khi được nhiều đạo diễn và khán giả tin tưởng nên có cơ hội tham gia nhiều dự án. Mỗi vai diễn đều là một lần Tuấn như bắt đầu lại từ đầu, cố gắng làm mới mình và sống trọn với nhân vật trong khả năng có thể. Đối với Tuấn, việc xuất hiện liên tục vừa là niềm vui khi được gặp gỡ khán giả, vừa là áp lực. Nhưng khi đã nhận vai, Tuấn tôn trọng kết quả chung của ê-kíp và sẵn sàng lắng nghe mọi đánh giá từ khán giả để tiếp tục điều chỉnh trong những dự án sau" - Quang Tuấn bộc bạch.

"Bỏ túi' 3 phim trăm tỉ năm 2025, Quang Tuấn: "Biết ơn vì còn có cơ hội làm nghề" - Ảnh 4.

Quang Tuấn càng được yêu mến nhiều hơn khi tham gia truyền hình thực tế

Năm 2025 cũng ghi nhận lần đầu tiên Quang Tuấn tham gia truyền hình thực tế (Running Man Vietnam mùa 3). Quang Tuấn ghi điểm với khán giả bởi quá trình thay đổi từ hoài nghi đến thích nghi một cách chân thành, tự nhiên và không kém phần hài hước. Nam diễn viên cũng khiến người xem thích bởi tính cách thật thà, có phần khắc khổ nhưng luôn sẵn sàng lăn xả, quan tâm tinh tế đến người xung quanh.

Nhìn lại một năm 2025 không ngừng dịch chuyển, Quang Tuấn chia sẻ: "Mọi người trong ê-kíp hay nói vui là năm 2025 Tuấn "gì cũng dám làm". Thực ra Tuấn chỉ nghĩ đơn giản là mình còn sức thì còn làm. Mỗi dự án từ phim hay gameshow truyền hình đều cho Tuấn những trải nghiệm và bài học khác nhau. Nhưng dù ở đâu, Tuấn vẫn giữ một tâm thế là làm hết khả năng trong lúc mình đang có mặt ở đó. Tuấn biết ơn vì trong một năm khá dày và nhiều thử thách như vậy, khán giả vẫn ở đó, xem phim và cho Tuấn cơ hội được tiếp tục làm nghề".

Tin liên quan

Ấn tượng Quang Tuấn

Ấn tượng Quang Tuấn

(NLĐO) - Quang Tuấn quyết tâm rủ bỏ hình ảnh ông hoàng phim kinh dị, gia nhập dòng phim hài - hành động.

Quang Tuấn giảm 14 kg, ngậm ống thở đóng "Địa đạo"

(NLĐO) - Quang Tuấn tiết lộ đã giảm từ 77kg xuống 63kg để hóa thân vai Tư Đạp trong phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Nghệ sĩ Thanh Hằng "học lén" Vân Trang, Quang Tuấn, Bình "Mưa đỏ"

(NLĐO) - Nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết vai bà Hiền trong phim "Nhà ma xó" của đạo diễn Trương Dũng mang đến áp lực, trách nhiệm nặng nề.

