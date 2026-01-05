VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng công bố chính sách bán xe điện giá "0 đồng"

Hãng xe điện VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố triển khai chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" với trọng tâm là chính sách hỗ trợ khách hàng mua xe điện VinFast với giá "0 đồng". Chương trình được triển khai trên toàn quốc đến hết ngày 31-12-2026.

Cụ thể, VinFast sẽ bảo lãnh để khách hàng được tham gia chương trình "mua xe 0 đồng" cùng với các ngân hàng, tổ chức tài chính với lãi suất tốt.

Đồng thời, VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; và 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy cùng các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

VinFast tạo điều kiện chuyển đổi xe điện

Riêng các dòng xe máy đổi pin dự kiến sẽ được bán ra thị trường trong quý I/2026, VinFast sẽ miễn phí đổi pin cho khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 30-6-2027 với ô tô và đến hết ngày 31-5-2027 với xe máy.

Ô tô của các đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải được miễn phí sạc pin trong khung giờ thấp điểm và giảm giá 50% trong khung giờ cao điểm.

Hãng xe của tỉ phú Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh với các chính sách hỗ trợ toàn diện từ lúc mua xe cho đến quá trình sử dụng xe về sau, đã trực tiếp tháo gỡ các rào cản về tài chính, giúp người dùng dễ dàng sở hữu xe điện với chi phí tối ưu, cùng hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin được mở rộng.

Chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" là sự tiếp nối của chuỗi chiến dịch "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam" đã được VinFast triển khai xuyên suốt nhiều năm qua.