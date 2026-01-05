HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng công bố chính sách bán xe điện giá "0 đồng"

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Theo VinFast, chính sách "mua xe 0 đồng" giúp người dân dễ dàng sở hữu ngay ô tô, xe máy điện.

Hãng xe điện VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố triển khai chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" với trọng tâm là chính sách hỗ trợ khách hàng mua xe điện VinFast với giá "0 đồng". Chương trình được triển khai trên toàn quốc đến hết ngày 31-12-2026.

Cụ thể, VinFast sẽ bảo lãnh để khách hàng được tham gia chương trình "mua xe 0 đồng" cùng với các ngân hàng, tổ chức tài chính với lãi suất tốt.

Đồng thời, VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; và 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy cùng các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

- Ảnh 1.

VinFast tạo điều kiện chuyển đổi xe điện

Riêng các dòng xe máy đổi pin dự kiến sẽ được bán ra thị trường trong quý I/2026, VinFast sẽ miễn phí đổi pin cho khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

TIN LIÊN QUAN

Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 30-6-2027 với ô tô và đến hết ngày 31-5-2027 với xe máy.

Ô tô của các đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải được miễn phí sạc pin trong khung giờ thấp điểm và giảm giá 50% trong khung giờ cao điểm.

Hãng xe của tỉ phú Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh với các chính sách hỗ trợ toàn diện từ lúc mua xe cho đến quá trình sử dụng xe về sau, đã trực tiếp tháo gỡ các rào cản về tài chính, giúp người dùng dễ dàng sở hữu xe điện với chi phí tối ưu, cùng hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin được mở rộng.

Chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" là sự tiếp nối của chuỗi chiến dịch "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam" đã được VinFast triển khai xuyên suốt nhiều năm qua.

Tin liên quan

VinFast Lạc Hồng 900 LX rục rịch mở bán, giá dự kiến từ 5 tỉ đồng

VinFast Lạc Hồng 900 LX rục rịch mở bán, giá dự kiến từ 5 tỉ đồng

(NLĐO) - Thông tin từ một số đại lý VinFast, mẫu xe Lạc Hồng 900 LX - dòng xe siêu sang mới của VinFast, sẽ được mở bán từ đầu năm nay.

Nhà máy VinFast Hải Phòng vừa lập kỷ lục trong ngày cuối năm 2025

(NLĐO) - Ngày 31-12, Tổ hợp Nhà máy Sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng đã xuất xưởng chiếc ô tô điện thứ 200.000 trong năm 2025, mức kỷ lục tại nhà máy này

VinFast hỗ trợ tài xế xe ôm mua xe máy điện trả góp lãi suất 0%

(NLĐO) - VinFast sẽ hỗ trợ chi trả toàn bộ lãi vay trong 12 tháng, còn GSM hỗ trợ công nghệ để các bác tài gia nhập và vận doanh trên nền tảng Xanh SM

Vinfast ô tô điện Phạm Nhật Vượng xe máy điện ô tô
