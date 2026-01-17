HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nam ca sĩ và nữ đại gia bất ngờ đường ai nấy đi

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam ca sĩ, rapper Gaeko của nhóm Dynamic Duo nổi tiếng Hàn Quốc thông báo ly hôn nữ doanh nhân Kim Su-mi sau 14 năm mặn nồng.

Gaeko đã chia sẻ tin không vui này với người hâm mộ trên nền tảng mạng xã hội, giải thích rằng đây là quyết định được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận hai bên.

"Năm 2025, sau nhiều cuộc trò chuyện, chúng tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình vì tôn trọng cuộc sống của nhau" - Gaeko thổ lộ.

Nam ca sĩ và nữ đại gia bất ngờ đường ai nấy đi - Ảnh 1.

Cặp đôi ly hôn sau 14 năm gắn bó

Nam ca sĩ và nữ đại gia bất ngờ đường ai nấy đi - Ảnh 2.

Họ có 2 con chung

Cặp đôi sẽ cùng nhau chia sẻ quyền nuôi hai con. Gaeko nhấn mạnh rằng trách nhiệm nuôi dạy con cái thuộc về cha mẹ, cả hai sẽ hoàn thành vai trò của mình cho đến cuối cuộc đời.

Doanh nhân Kim Su-mi cũng đưa ra tuyên bố ngắn gọn, nhấn mạnh tính chất riêng tư của vụ việc. Cô nói: "Vì đây là chuyện riêng tư nên tôi đang thận trọng. Chúng tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân như một sự lựa chọn tôn trọng cuộc sống của nhau".

Cô cũng mong người hâm mộ thông cảm, kiềm chế những suy đoán và tin đồn. "Thay vì quá quan tâm hay vội vàng diễn giải, tôi mong các bạn hãy dành cho chúng tôi một chút tình cảm ấm áp" - nữ đại gia nhấn mạnh.

Cả hai kết hôn năm 2011 và có một con trai, một con gái.

Gaeko và Choiza là bộ đôi hip - hop đình đám trong làng nhạc Hàn Quốc. Cả hai đã ra mắt 10 album phòng thu và nhiều đĩa đơn, gặt hái không ít giải thưởng.

Tin liên quan

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi ly hôn đại gia

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi ly hôn đại gia

(NLĐO) - Minh tinh Tôn Phi Phi, được mệnh danh "đệ nhất mỹ nhân cổ trang", chính thức tuyên bố ly hôn.

Trác Thúy Miêu nói về "Ly hôn"

(NLĐO) - Ly hôn, theo Trác Thúy Miêu, không phải là một thất bại.

Ca sĩ Tóc Tiên xác nhận đã ly hôn

(NLĐO) - Ca sĩ Tóc Tiên xác nhận bằng thông báo trên trang cá nhân rằng cuộc hôn nhân của cô và Touliver đã kết thúc.

