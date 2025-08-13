Ly hôn: Lối thoát hay sự bắt đầu mới?

Trác Thúy Miêu nói về "Ly hôn"

Chia sẻ về chủ đề Ly hôn tài talkshow Ly vỡ, MC Trác Thúy Miêu nói rằng "Ly hôn là sự dũng cảm để nói rằng: "Tôi đã cố gắng đủ rồi".

Trong xã hội Việt Nam, đặc biệt với phụ nữ, ly hôn thường bị gắn mác tiêu cực, là dấu chấm hết của một cuộc đời "không trọn vẹn". Nhưng "đó là những định kiến, những ràng buộc vô hình mà xã hội, đạo đức và truyền thống đã áp đặt lên phụ nữ suốt bao năm nay cần được tháo gỡ".

Trả lời cho câu hỏi "Tại sao sau một cuộc chia tay đầy tổn thương, việc mở lòng lại khó khăn đến vậy?", Trác Thúy Miêu cho rằng "Không phải vì bạn yêu người cũ quá nhiều hay người mới quá ít. Mà vì bạn đã trao đi những điều người kia không có nhu cầu nhận, đó là tình yêu và niềm tin".

Tình yêu, theo Trác Thúy Miêu, không thể đo bằng thời gian hay tiền bạc. Nó là sự lựa chọn. Và khi ta trao đi tình yêu cho một người không cần nó, ta sẽ cảm thấy mất mát.

Giống như mất dữ liệu trong máy tính, ta hoảng loạn, ta đau đớn, ta cần thời gian để hồi phục. Trái tim cũng vậy. Nó cần một quy trình lành mạnh để đi qua nỗi đau.

Những chia sẻ của Trác Thúy Miêu nhận được nhiều sự chú ý

Phụ nữ Việt Nam thường mang tâm lý "con trẻ" khi về nhà. Dù đã trưởng thành, họ vẫn cảm thấy mình phải sống theo kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng Trác Thúy Miêu khẳng định: "Hãy giữ cho mình một con người đã trưởng thành. Đảm bảo cha mẹ được hài lòng, nhưng cũng phải đảm bảo mình hài lòng với cuộc đời mình". Đây là một bài toán khó, nhưng không phải không có lời giải. Nó đòi hỏi sự tỉnh táo, bản lĩnh và lòng yêu thương chính mình.

Theo Trác Thúy Miêu, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến ly hôn không nằm ở những mâu thuẫn trên đường đi, mà là sự sai lệch ngay từ điểm khởi đầu. Một sai lầm phổ biến là việc đặt ra những "KPI" - tiêu chuẩn kỳ vọng cho người bạn đời.

Khi họ không đáp ứng được, ta thất vọng, rồi đổ lỗi rằng họ đã thay đổi. Nhưng thực chất, vấn đề nằm ở chỗ cả hai không cùng nhau thay đổi, không chấp nhận sự chuyển hóa của nhau. Hôn nhân không phải là nơi để đo lường hiệu suất, mà là không gian để cùng nhau trưởng thành.

Trác Thúy Miêu cho rằng, nhiều người bước vào hôn nhân với tâm thế như bước lên một sân khấu lớn. Họ khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, nói những lời hoa mỹ, nhận những tràng pháo tay từ gia đình, bạn bè như một gameshow truyền hình rực rỡ. Nhưng sau ánh đèn là những giờ phút bầm dập, là thực tại không thể đổi "đội nhóm", không thể thay "đối tác". Hôn nhân không phải là show diễn, mà là hành trình dài với một người duy nhất - người bạn đời.

Khi cảm thấy không còn nói cùng ngôn ngữ, không còn nhu cầu bên nhau, vẫn có những cách để cứu vãn. Có thể tạm tách nhau ra, sống như hai người thân trong một mái nhà, chiến đấu để yêu lại thêm một lần nữa. Nhưng nếu kỳ vọng quá nhiều vào một mối quan hệ, việc cứu vãn sẽ trở nên khó khăn.

"Ly hôn không phải là dấu chấm hết. Nó là dấu phẩy để bạn tạm dừng, nhìn lại, và viết tiếp câu chuyện của mình. Hôn nhân cũng vậy, nó không cần quá hoàn hảo, nhưng phải thật sự là của bạn" - Trác Thúy Miêu nêu ý kiến.