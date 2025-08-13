HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trác Thúy Miêu nói về "Ly hôn"

Thùy Trang

(NLĐO) - Ly hôn, theo Trác Thúy Miêu, không phải là một thất bại.

Ly hôn: Lối thoát hay sự bắt đầu mới?

Trác Thúy Miêu nói về "Ly hôn"- Ảnh 1.

Trác Thúy Miêu nói về "Ly hôn"

Chia sẻ về chủ đề Ly hôn tài talkshow Ly vỡ, MC Trác Thúy Miêu nói rằng "Ly hôn là sự dũng cảm để nói rằng: "Tôi đã cố gắng đủ rồi".

Trong xã hội Việt Nam, đặc biệt với phụ nữ, ly hôn thường bị gắn mác tiêu cực, là dấu chấm hết của một cuộc đời "không trọn vẹn". Nhưng "đó là những định kiến, những ràng buộc vô hình mà xã hội, đạo đức và truyền thống đã áp đặt lên phụ nữ suốt bao năm nay cần được tháo gỡ".

Trả lời cho câu hỏi "Tại sao sau một cuộc chia tay đầy tổn thương, việc mở lòng lại khó khăn đến vậy?", Trác Thúy Miêu cho rằng "Không phải vì bạn yêu người cũ quá nhiều hay người mới quá ít. Mà vì bạn đã trao đi những điều người kia không có nhu cầu nhận, đó là tình yêu và niềm tin".

Tình yêu, theo Trác Thúy Miêu, không thể đo bằng thời gian hay tiền bạc. Nó là sự lựa chọn. Và khi ta trao đi tình yêu cho một người không cần nó, ta sẽ cảm thấy mất mát.

Giống như mất dữ liệu trong máy tính, ta hoảng loạn, ta đau đớn, ta cần thời gian để hồi phục. Trái tim cũng vậy. Nó cần một quy trình lành mạnh để đi qua nỗi đau.

Ly hôn không phải thất bại mà là dũng cảm để nói:"Tôi đã cố gắng đủ rồi"

Trác Thúy Miêu nói về "Ly hôn"- Ảnh 2.

Những chia sẻ của Trác Thúy Miêu nhận được nhiều sự chú ý

Phụ nữ Việt Nam thường mang tâm lý "con trẻ" khi về nhà. Dù đã trưởng thành, họ vẫn cảm thấy mình phải sống theo kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng Trác Thúy Miêu khẳng định: "Hãy giữ cho mình một con người đã trưởng thành. Đảm bảo cha mẹ được hài lòng, nhưng cũng phải đảm bảo mình hài lòng với cuộc đời mình". Đây là một bài toán khó, nhưng không phải không có lời giải. Nó đòi hỏi sự tỉnh táo, bản lĩnh và lòng yêu thương chính mình.

Theo Trác Thúy Miêu, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến ly hôn không nằm ở những mâu thuẫn trên đường đi, mà là sự sai lệch ngay từ điểm khởi đầu. Một sai lầm phổ biến là việc đặt ra những "KPI" - tiêu chuẩn kỳ vọng cho người bạn đời.

Khi họ không đáp ứng được, ta thất vọng, rồi đổ lỗi rằng họ đã thay đổi. Nhưng thực chất, vấn đề nằm ở chỗ cả hai không cùng nhau thay đổi, không chấp nhận sự chuyển hóa của nhau. Hôn nhân không phải là nơi để đo lường hiệu suất, mà là không gian để cùng nhau trưởng thành.

Hôn nhân không phải show diễn! Khám phá sự thật phũ phàng sau ánh sáng, để tránh “vỡ mộng”

Trác Thúy Miêu nói về "Ly hôn"- Ảnh 3.

Trác Thúy Miêu nói về "Ly hôn"

Trác Thúy Miêu cho rằng, nhiều người bước vào hôn nhân với tâm thế như bước lên một sân khấu lớn. Họ khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, nói những lời hoa mỹ, nhận những tràng pháo tay từ gia đình, bạn bè như một gameshow truyền hình rực rỡ. Nhưng sau ánh đèn là những giờ phút bầm dập, là thực tại không thể đổi "đội nhóm", không thể thay "đối tác". Hôn nhân không phải là show diễn, mà là hành trình dài với một người duy nhất - người bạn đời.

Khi cảm thấy không còn nói cùng ngôn ngữ, không còn nhu cầu bên nhau, vẫn có những cách để cứu vãn. Có thể tạm tách nhau ra, sống như hai người thân trong một mái nhà, chiến đấu để yêu lại thêm một lần nữa. Nhưng nếu kỳ vọng quá nhiều vào một mối quan hệ, việc cứu vãn sẽ trở nên khó khăn.

"Ly hôn không phải là dấu chấm hết. Nó là dấu phẩy để bạn tạm dừng, nhìn lại, và viết tiếp câu chuyện của mình. Hôn nhân cũng vậy, nó không cần quá hoàn hảo, nhưng phải thật sự là của bạn" - Trác Thúy Miêu nêu ý kiến.

Tin liên quan

Bí kíp hạnh phúc của Trác Thúy Miêu

Bí kíp hạnh phúc của Trác Thúy Miêu

(NLĐO) - Trác Thúy Miêu: Không ai sinh ra để sống đời nhẹ nhàng, ngay cả côn trùng cũng phải vật lộn để tồn tại.

Diễn viên Quỳnh Lương đón tin vui

(NLĐO) - Quỳnh Lương hạnh phúc chào đón thành viên mới, nhận được sự chúc phúc của đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp.

Hết làm "trai đẹp", Lê Phương dịu dàng bên Hồng Ánh

(NLĐO) – Lê Phương tham gia phim dài tập "Vì mẹ anh phán chia tay", lần đầu có dịp làm việc chung với diễn viên Hồng Ánh.

Trác Thúy Miêu MC Trác Thúy Miêu Trác Thúy Miêu nói về ly hôn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo