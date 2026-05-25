HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nam công nhân ám ảnh bệnh nặng, nhập viện vì rối loạn lo âu

N.Dung

(NLĐO) - Khó thở, tức ngực kéo dài, đi khám nhiều nơi không ra bệnh, nam công nhân 27 tuổi được chẩn đoán rối loạn lo âu sau khi nhập viện.

Nhiều tháng qua, người đàn ông 27 tuổi liên tục khó thở, tức ngực, đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện bệnh. Chỉ khi nhập viện, anh mới được chẩn đoán rối loạn lo âu.

img

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh rối loạn lo âu

Khó thở, tức ngực suốt một năm vì rối loạn lo âu

Chiều 25-5, chia sẻ tại tọa đàm "Rối loạn lo âu bệnh tật", bác sĩ Phạm Thanh Tùng, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lo lắng kéo dài, thường xuyên khó thở, có lúc co quắp tay chân.

Theo bác sĩ Tùng, tình trạng này ngày càng gặp ở người trẻ, khi người bệnh luôn ám ảnh mình mắc bệnh nặng dù không có bằng chứng y khoa. Áp lực công việc, cuộc sống và thói quen tra cứu bệnh trên mạng là yếu tố thúc đẩy.

Bệnh nhân nói trên làm công nhân may, sống nội tâm. Do hoàn cảnh khó khăn, anh nghỉ học từ sớm, làm nhiều công việc lao động phổ thông trong môi trường căng thẳng.

Khoảng một năm trước, anh xuất hiện khó thở, tức ngực, được chẩn đoán viêm mũi xoang và điều trị, triệu chứng có lúc giảm. Tuy nhiên, sau đó tái diễn, kèm cảm giác khó hít vào, vướng mũi, nặng ngực, khiến anh liên tục đi khám ở nhiều bệnh viện tuyến trung ương.

Dù được chẩn đoán các bệnh lý như viêm mũi dị ứng, hen phế quản…, bệnh nhân không tin, luôn cho rằng mình mắc bệnh nghiêm trọng. Anh dùng nhiều loại thuốc nhưng không cải thiện, càng thêm lo lắng.

Các cơn khó thở, tức ngực xuất hiện dày và nặng hơn, khiến bệnh nhân mệt mỏi, giảm tập trung, tự ti. Cuối tháng 10-2025, anh lên cơn khó thở dữ dội, co quắp tay chân, được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai). Kết quả xét nghiệm không phát hiện bất thường, bệnh nhân được chuyển sang Viện Sức khỏe tâm thần.

Quá trình điều trị, bệnh nhân vẫn ám ảnh có khối u trong mũi, thường xuyên tự kiểm tra và yêu cầu làm thêm xét nghiệm.

img

Bác sĩ chia sẻ về ca bệnh rối loạn lo âu và dấu hiệu nhận biết sớm

Sau hơn 1 tháng ngày điều trị bằng thuốc, kết hợp liệu pháp tâm lý và điều biến não, tình trạng cải thiện rõ rệt. Các cơn khó thở giảm, bệnh nhân dần hiểu nguyên nhân tâm lý của triệu chứng và được xuất viện.

Người bệnh thường có biểu hiện gì?

PGS-TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết rối loạn lo âu bệnh tật là tình trạng người bệnh lo lắng quá mức về việc mắc hoặc sẽ mắc bệnh nghiêm trọng, dù kết quả khám và xét nghiệm bình thường. Nhiều người luôn tin mình bị ung thư, bệnh tim hay gan dù đã được bác sĩ trấn an.

Nỗi sợ kéo dài dai dẳng, ảnh hưởng rõ rệt đến công việc, sinh hoạt và các mối quan hệ. Theo tiến sĩ - bác sĩ Dương Minh Tâm, Viện Sức khỏe Tâm thần, tỉ lệ rối loạn này ở người trưởng thành khoảng 2,1-13,1%, tại các cơ sở khám chữa bệnh có thể gần 20%. Bệnh thường gặp ở nhóm 20-30 tuổi nhưng có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Các chuyên gia chia người bệnh thành hai nhóm: một nhóm liên tục đi khám, làm xét nghiệm, thay đổi bác sĩ để tìm "bằng chứng" bệnh; nhóm còn lại né tránh cơ sở y tế vì sợ phát hiện bệnh nặng.

img

Liên tục đi khám, tìm bằng chứng mình mắc bệnh cũng là biểu hiện bệnh

Nguy cơ tăng ở người từng trải qua mất mát, sống trong môi trường căng thẳng, bị bạo hành tinh thần hoặc có tiền sử lo âu, trầm cảm. Ngoài ra, theo bác sĩ, thói quen tra cứu thông tin bệnh trên mạng cũng dễ khuếch đại nỗi sợ, khiến nhiều người tự quy kết mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo các bác sĩ, người mắc rối loạn lo âu bệnh tật thường lo mình mắc bệnh nặng, ám ảnh với các dấu hiệu nhỏ và liên tục tự kiểm tra cơ thể, đi khám nhiều lần hoặc tìm thông tin trên mạng. 

Tình trạng kéo dài gây mất ngủ, mệt mỏi, giảm tập trung và không yên tâm dù đã được trấn an. Việc điều trị cần kết hợp liệu pháp tâm lý, dùng thuốc khi cần và theo dõi lâu dài.

Tin liên quan

Suýt đuối nước, bé trai 13 tuổi bị rối loạn lo âu, trầm cảm

Suýt đuối nước, bé trai 13 tuổi bị rối loạn lo âu, trầm cảm

(NLĐO) - Bé trai 13 tuổi suýt đuối nước sau khi trượt ngã xuống sông. Một tháng sau, trẻ xuất hiện ác mộng, lo lắng, được chẩn đoán rối loạn lo âu và trầm cảm.

Ám ảnh bệnh nan y, nam thanh niên phải điều trị rối loạn lo âu

(NLĐO) - Nam thanh niên 27 tuổi nhiều tháng liền tin mình mắc bệnh nan y dù kết quả kiểm tra bình thường, cuối cùng phải nhập viện điều trị rối loạn lo âu.

Gần 15% dân số Việt Nam mắc rối loạn tâm thần

(NLĐO) - Các vấn đề như trầm cảm, lo âu và rối loạn hành vi đang có xu hướng trẻ hóa, lan rộng ở trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ.

Bệnh viện Bạch Mai Rối loạn lo âu áp lực công việc khó thở tức ngực stress triệu chứng rối loạn lo âu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo