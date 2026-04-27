Nam công nhân bị đánh hội đồng trước công ty ở Đồng Nai

Ngày 27-4, Công an xã Trảng Bom (Đồng Nai) đang làm rõ vụ nam công nhân bị một nhóm thanh niên đánh trước cổng công ty tại Khu Công nghiệp Giang Điền.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam công nhân bị nhóm thanh niên đánh hội đồng ngay trước cổng công ty sau giờ tan ca. Nạn nhân bị đánh bằng tay và nón bảo hiểm vào vùng đầu, lưng.

Những người tham gia đánh nhau và nạn nhân đều mặc đồng phục cùng một công ty. Clip sau đó được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý của dư luận.

Vào cuộc điều tra, công an xác định vụ việc xảy ra vào tối 11-4. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường, trích xuất camera và xác định những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

