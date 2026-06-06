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Giải trí

Nam diễn viên bất ngờ qua đời tuổi 33

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Kim Trạch qua đời tại nhà riêng ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, hưởng dương 33 tuổi.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 6-6 thông tin, Kim Trạch ra đi đột ngột, nguyên nhân cụ thể chưa được gia đình anh công bố.

Công ty quản lý của Kim Trạch đã đăng tải cáo phó, xác nhận Kim Trạch qua đời. Họ cho biết gia đình anh đang lo tang lễ và mong cộng đồng mạng tôn trọng gia quyến, không lan truyền thông tin sai sự thật, đồn đoán lung tung về lý do nam diễn viên qua đời.

Nam diễn viên bất ngờ qua đời tuổi 33 - Ảnh 1.

Kim Trạch qua đời tuổi 33

Khi thông tin lan tỏa, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc Kim Trạch. Họ nhận định anh còn quá trẻ, một số người khác dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của những nam diễn viên.

Kim Trạch sinh năm 1993, tên thật Trương Gia Vỹ. Anh tốt nghiệp Học viện Thời trang Bắc Kinh và từng là người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim điện ảnh, truyền hình và phim ngắn.

Anh đã tham gia nhiều phim: "Xin chào Kiều An", "Cưới rồi mới yêu", "Mỹ nhân nghịch lân", "Đừng yêu ông chủ", "Cướp hôn 101 lần", "Thương nguyệt hội"…

Những năm gần đây, cùng sự bùng nổ của phim ngắn, anh đã tham gia một số phim và được chào đón, trở thành ngôi sao dòng phim này. Trong đó, phim ngắn "Đợi hoa nở, đợi em về" đang chờ phát hành, với hơn 1,48 triệu lượt đặt xem trước. Gần đây, anh cũng chia sẻ với người hâm mộ rằng bộ phim truyền hình anh đóng vai chính đã hoàn tất quá trình quay.

Nam diễn viên bất ngờ qua đời tuổi 33 - Ảnh 2.

Anh tham gia nhiều phim

Nam diễn viên bất ngờ qua đời tuổi 33 - Ảnh 3.

Được khán giả yêu thương

Nam diễn viên bất ngờ qua đời tuổi 33 - Ảnh 4.

Nam diễn viên bất ngờ qua đời tuổi 33 - Ảnh 5.

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