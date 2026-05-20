Sức khỏe

Nam giáo viên than mệt, đổ gục và không qua khỏi

Hồng Đào

(NLĐO)- Các chuyên gia cho biết tăng huyết áp không gây đau đớn rõ ràng nhưng có thể cướp đi mạng sống rất nhanh.

Ngày 20-5, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Gia An 115 TPHCM, cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp chủ quan với triệu chứng cao huyết áp và không qua khỏi

Sau bữa cơm tối cùng gia đình, một nam giáo viên 38 tuổi bất ngờ than mệt rồi ra hiên nhà ngồi nghỉ. Chỉ ít phút sau, anh đột ngột gục xuống, ngừng tim và tử vong.

Nam giáo viên than mệt, chỉ ít phút sau gục xuống. Ảnh bệnh viện cung cấp

Nạn nhân là anh H.Q.P (ở TPHCM), mới lập gia đình. 

Theo người thân, sau bữa cơm tối cùng gia đình, anh P. than mệt rồi ra trước hiên ngồi nghỉ. Chỉ ít phút sau, anh bất ngờ gục xuống, rơi vào tình trạng ngưng tim. Dù lực lượng cấp cứu trạm vệ tinh gần đó có mặt hiện trường và nỗ lực hồi sinh tim phổi ngay nhưng anh P. không qua khỏi.

BS Tuệ cho biết ông rất đau lòng trước hình ảnh người cha già tóc bạc bật khóc, liên tục muốn ở cạnh thi thể con trai. 

Theo gia đình, trước đó, nam giáo viên từng được phát hiện tăng huyết áp trong lần khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan. Tuy nhiên, anh không điều trị vì cho rằng mình còn trẻ, vẫn khỏe mạnh nên bệnh không đáng lo ngại.

Các bác sĩ cảnh báo tăng huyết áp là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường diễn tiến âm thầm, nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ rệt nên khiến người bệnh chủ quan. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc đột tử.

"Tăng huyết áp không gây đau đớn rõ ràng nhưng có thể cướp đi mạng sống rất nhanh"- BS Tuệ nhấn mạnh.

Giới chuyên môn khuyến cáo không chỉ người lớn tuổi mà cả người trẻ cũng cần kiểm tra huyết áp định kỳ, đặc biệt khi có các yếu tố nguy cơ như căng thẳng kéo dài, béo phì, hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Khi đã được chẩn đoán tăng huyết áp, người bệnh cần tuân thủ điều trị, thay đổi lối sống, hạn chế muối, kiểm soát cân nặng và tái khám định kỳ, tránh tâm lý chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ khỏe.


