HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Năm hoàng kim của cà phê Việt Nam

Bài, ảnh, clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Năm 2025, ngành cà phê Việt Nam đã thành công rực rỡ với giá trị xuất khẩu 9 tỉ USD, vượt gần 60% so với năm ngoái – một năm kỷ lục

Theo số liệu từ Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 1,59 triệu tấn cà phê, kim ngạch 9 tỉ USD, tăng 18% về lượng và tăng 59% về giá trị so với năm 2024.  

TIN LIÊN QUAN

Tăng gấp 3 lần năm 2021

Đây là kim ngạch xuất khẩu cà phê lớn nhất từ trước đến nay và tăng đến 3 lần so với năm 2021 – cột mốc đánh dấu thị trường cà phê bước vào chu kỳ tăng giá.

Trong đó xuất khẩu Robusta, mặt hàng chủ lực của Việt Nam, đạt 1,3 triệu tấn, kim ngạch 6,65 tỉ USD, tăng 18% về lượng và tăng 58% về giá trị so với năm 2024.

Tính ra, đơn giá bình quân xuất khẩu Robusta lên đến 5.115 USD/tấn, một con số "trong mơ" của nông dân trồng cà phê hàng chục năm qua.

Ông Đỗ Hà Nam nhận xét về niên vụ cà phê vừa quaHà Nam nhận xét về niên vụ cà phê vừa qua

Theo VICOFA, năm 2025, cà phê chế biến (chủ yếu rang xay và hòa tan) chiếm gần 16%, cho thấy nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đầu tư chế biến sâu.

Về thị trường, Việt Nam xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó thị trường châu Âu nhập khẩu khoảng 50% tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. Riêng 27 nước EU chiếm khoảng trên dưới 40% tổng lượng cà phê xuất khẩu.

Năm hoàng kim của cà phê Việt Nam với giá trị xuất khẩu kỷ lục 9 tỉ USD năm 2025 - Ảnh 3.

Cà phê Việt Nam đã có một năm lên đỉnh

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2025 tăng trưởng ấn tượng và thiết lập kỷ lục mới. EU và Mỹ tiếp tục là hai thị trường chủ lực của cà phê Việt Nam, trong khi châu Á và châu Phi đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa thị trường.

Tại khu vực châu Á, xuất khẩu tới các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Ngoài ra, một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Campuchia cũng có nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê Việt Nam, đặc biệt là Robusta.

Còn nhiều việc cần làm

Những tín hiệu này cho thấy khu vực châu Á không chỉ là thị trường tiêu thụ khối lượng lớn, mà đang dần trở thành thị trường tiềm năng cho các sản phẩm cà phê có giá trị gia tăng.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tiếp tục khả quan nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu ổn định và chính sách đa dạng nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu.

Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt với nhiều thách thức khi rủi ro về thời tiết, áp lực chi phí sản xuất và các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc ngày càng gia tăng.

Để giữ vững đà tăng trưởng và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, ngành cà phê cần tập trung nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Dù ngành cà phê Việt Nam đã thành công rực rỡ năm qua nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng.

Năm hoàng kim của cà phê Việt Nam với giá trị xuất khẩu kỷ lục 9 tỉ USD năm 2025 - Ảnh 4.

Cà phê đặc sản Việt Nam

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA, nhận xét số lượng cà phê chế biến sâu như: cà phê hòa tan, cà phê rang xay xuất khẩu còn rất thấp nên giá trị gia tăng mang lại của ngành cà phê Việt Nam vẫn chưa cao.

Nhiều thương hiệu như cà phê Việt như: Trung Nguyên, L'amant, K Coffee, Intimex, Simexco, King Coffee… phát triển mạnh trong những năm gần đây nhưng chưa tương xứng với tiềm năng là nước có sản lượng và số lượng xuất khẩu đứng thứ 2 trên thế giới.

Do đó, ngành cà phê Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để phát triển thương hiệu cà phê Việt cũng như Robusta Việt Nam.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 15-2: Thương hiệu Việt nhượng quyền chuỗi cà phê tại Campuchia

Giá cà phê hôm nay 15-2: Thương hiệu Việt nhượng quyền chuỗi cà phê tại Campuchia

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại tăng mạnh so với cuối tuần trước, cơ hội cho cà phê Việt ở thị trường Campuchia khá lớn

Napoly khai trương quán cà phê nhượng quyền đầu tiên tại Campuchia

(NLĐO) – Thương hiệu cà phê nhượng quyền Napoly chính thức mở chi nhánh đầu tiên ở Campuchia, tại Siem Reap, nơi có khu di sản Angkor Wat

"Cân não" trước vụ cà phê mới

Giá cà phê biến động quá lớn khiến nhiều người phải suy tính thời điểm mua - bán để tránh bị thiệt

cà phê giá cà phê Nguyễn Nam Hải vicofa Đỗ Hà Nam hoàng kim của cà phê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo