Năm Ngọ, sàn diễn phi nước đại

Một cảnh trong vở kịch "Chung nhà" của Sân khấu Thiên Đăng

Phát biểu tại đêm khai trương hoạt động Nhà hát Kịch TP HCM tại rạp Công Nhân sau 7 năm ngưng sửa chữa, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, bày tỏ sự trân trọng trước nỗ lực của tập thể nghệ sĩ, diễn viên và đội ngũ sáng tạo đã góp phần hình thành một thiết chế sân khấu mới cho thành phố. "Việc đưa Nhà hát Kịch TP HCM chính thức đi vào hoạt động mang ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa của thành phố. Đây sẽ là không gian sáng tạo chuyên nghiệp, nơi hội tụ đội ngũ nghệ sĩ tài năng, góp phần tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng". – NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - bày tỏ sự trân trọng trước nỗ lực của tập thể nghệ sĩ, diễn viên và đội ngũ sáng tạo của Nhà hát TP trong tối Mùng 1 Tết Bính Ngọ

Bà cũng gửi gắm niềm tin đối với đội ngũ nghệ sĩ của đơn vị trong giai đoạn mới: "Chúng tôi kỳ vọng Nhà hát sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa uy tín, đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của TP HCM trong thời gian tới. Chúc Nhà hát Kịch TP HCM hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững; chúc các nghệ sĩ luôn giữ trọn đam mê sáng tạo, tiếp tục cống hiến những tác phẩm có giá trị, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho nhân dân thành phố".

Tinh thần "phi nước đại" không nằm ở sự vội vã, mà thể hiện qua quá trình chuẩn bị dài hơi từ kịch bản, phong cách đạo diễn đến việc xây dựng thương hiệu thẩm mỹ riêng. Sàn diễn TP vì thế bước vào năm mới với diện mạo giàu năng lượng, sẵn sàng chinh phục khán giả bằng những giá trị nghệ thuật được đúc kết công phu.

Khi mỗi sân khấu xác lập "đường đua" sáng tạo riêng

Bức tranh sân khấu TP HCM đầu năm Bính Ngọ 2026 cho thấy sự chuyển động đồng bộ, trong đó mỗi đơn vị lựa chọn một hướng đi rõ ràng, tạo nên bản sắc riêng và góp phần hình thành hệ sinh thái biểu diễn đa dạng.

Sân khấu Thiên Đăng, với dấu ấn nghệ sĩ Thành Lộc, tiếp tục khẳng định phong cách dàn dựng tinh tế, đặt trọng tâm vào diễn xuất và chiều sâu tâm lý nhân vật dù chỉ hơn 2 năm hoạt động.

Các vở diễn được xây dựng như những không gian nghệ thuật cô đọng, nơi ánh sáng, tiết tấu và biểu cảm diễn viên hòa quyện thành một tổng thể mang tính thẩm mỹ cao.

Khán giả yêu thích NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu thì tìm đến sàn diễn này, vì gần như cả hai hiếm hoi tham gia các sự kiện, các game show, các truyền hình thực tế. Ngay cả làm kênh YouTobe và sáng tạo nội dung cho bản thân hai nghệ sĩ cũng từ chối.

Chính điều đó đã góp phần tạo nên thương hiệu cho sân khấu Thiên Đăng.

Đông khán giả đến xem và cổ vũ các vở mới tại Sân khấu Thiên Đăng trong mùa diễn Tết Bính Ngọ 2026 - một cảnh trong vở "Người đi ngược dòng"

Sân khấu Hồng Vân giữ vững vị thế với dòng kịch hài châm biếm, phản ánh những nghịch lý đời sống bằng tiếng cười sắc bén.

Lợi thế trong cú phi nước đại của sàn diễn này là khâu đào tạo. Qua gần 30 khóa đào tạo suốt quá trình hình thành, Kịch Hồng Vân đã đóng góp tích cực cho nguồn nhân lực của sân khấu TP, các học trò của bà đã thành danh và quay về đóng góp để quảng bá thương hiệu kịch tại Nhà văn hóa Sinh Viên TP.

Sân khấu Hồng Hạc của đạo diễn Việt Linh tiếp tục trung thành với phong cách giàu chất điện ảnh và văn học. Mỗi vở diễn như một "khung hình sống", nơi ánh sáng, không gian và chuyển động được xử lý theo ngôn ngữ thị giác hiện đại, tạo nên trải nghiệm thưởng thức mang tính điện ảnh trên sân khấu.

Năm 2026, bà còn đưa xu hướng thoại kịch đến với khán giả tại các quán cà phê, các điểm diễn có không gian ấm áp để khán giả nghe đọc kịch, có âm thanh, tiếng động.

Một cảnh trong vở kịch "Nếu anh còn được sống" của Sân khấu Hồng Hạc

Sân khấu Hoàng Thái Thanh vẫn bền bỉ với dòng kịch tâm lý gia đình và xã hội. Những câu chuyện đời thường được khai thác với chiều sâu nhân bản, làm nổi bật xung đột nội tâm và những giá trị đạo đức đang chuyển biến trong xã hội đô thị.

Tối mùng 2 Tết, vở "29 anh về" có sự tham gia của NSƯT Phương Hồng Thủy đã được khán giả cổ vũ nồng nhiệt, trong khi đêm mùng 1 tết, sân khấu này đã kỷ niệm 16 năm thành lập trong niềm hạnh phúc của tất cả các nghệ sĩ đã đóng góp cho "đôi cánh chuồn chuồn" (logo biểu tượng của Hoàng Thái Thanh - PV) lung linh rực rỡ.

Hướng đến sự đa dạng hóa phong cách

Bên cạnh đó, sân khấu Sài Gòn Phẳng – Thế Giới Trẻ tập trung vào thân phận giới trẻ, phản ánh những khát vọng, hoang mang và lựa chọn trong bối cảnh xã hội nhiều biến động. Đây là dòng chảy phản ánh nhịp sống đương đại với sự đồng cảm sâu sắc dành cho thế hệ mới.

Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM tiếp tục vai trò là nơi thử nghiệm những hình thức dàn dựng mới. Các vở diễn mang tính thể nghiệm, khám phá cấu trúc kịch hiện đại, đề cập đến những vấn đề mà công chúng hôm nay đang quan tâm.

Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh của NSƯT Minh Nhí – NS Việt Hương chọn hướng đi kết hợp hài dân gian với yếu tố huyền bí, thậm chí chuyển thể từ những tác phẩm kinh điển, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và cảm quan sân khấu đương đại.

Một cảnh trong vở kịch "Con gái chi Hằng" của Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh

Trong khi đó, sân khấu Xóm kịch của NSƯT Vũ Xuân Trang – NS Hoàng Thy trở thành điểm hẹn của lực lượng diễn viên trẻ do vợ chồng anh đào tạo.

Những vở diễn có đề tài khá gai góc, mạnh mẽ như: "Huyền", "Căn hộ số 13" chào đón khán giả rất ấn tượng tại sân khấu thực nghiệm Trường Múa TP HCM, đã tạo môi trường sáng tạo năng động, giúp thế hệ mới khẳng định năng lực hóa thân và bản lĩnh nghề nghiệp.

Ở qui mô vừa vặn, Team Hương Sài Gòn phát triển mô hình kịch cà phê tại sân khấu lầu 1 số 5B Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM với những câu chuyện tình yêu ngắn gọn, gần gũi, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Sân khấu Mới nơi NSƯT Hoài Linh trụ bến tại phim trường Khang (số 5B Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP HCM) khai thác hài kịch đời sống, phản ánh số phận người lao động bằng lối kể chuyện giàu tính nhân văn.

Một cảnh trong vở "Làng vô tặc" của Nhà hát Kịch IDECAF

Riêng hai sân khấu của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn: Nhà hát Thanh Niên và IDECAF – tiếp tục khẳng định sức hút với các đề tài giới trẻ, lịch sử và châm biếm xã hội, tạo nên những tác phẩm có tính thời sự cao.

Vở "Đảo hoa hậu" của Nhà hát Thanh Niên được trao Giải Mai Vàng ở hạng mục Vở diễn được yêu thích nhất năm 2025, đó là tín hiệu vui của sân khấu này khi chọn đúng đề tài khán giả trẻ yêu thích và quan tâm.

"Phi nước đại" từ nền tảng chuẩn bị bài bản

Theo NSND Trần Minh Ngọc, sự chuyển động mạnh mẽ của sân khấu hiện nay là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài: "Tinh thần 'phi nước đại' của sân khấu không phải là chạy theo số lượng mà là sự trưởng thành trong tư duy dàn dựng.

"Mùa diễn Tết năm nay, các sân khấu đã chuẩn bị kỹ từ kịch bản đến phong cách biểu diễn, tạo nên những tác phẩm có chiều sâu" - NSƯT Ca Lê Hồng nhận định khi nói về sự đa dạng phong cách đã mở rộng khả năng tiếp cận khán giả.

Theo bà mỗi sân khấu hôm nay giống như một thương hiệu thẩm mỹ riêng. Khán giả có thể lựa chọn theo gu thưởng thức của mình, từ hài kịch, tâm lý xã hội đến thể nghiệm.

Một cảnh trong vở kịch "Tương đối rối tương phùng" của Sân khấu Kịch Hồng Vân

NSND Hồng Vân cho rằng việc xác lập bản sắc là yếu tố sống còn: "Sân khấu muốn tồn tại phải tạo được dấu ấn riêng. Khi khán giả nhớ đến một phong cách, họ sẽ quay lại, đó là nền tảng bền vững nhất".

NSƯT Minh Nhí nhìn nhận sự trở lại của khán giả là tín hiệu tích cực: "Khán giả đang quay lại với sân khấu vì họ tìm thấy những câu chuyện gần gũi với cuộc sống. Điều đó tạo động lực để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo".

Diện mạo mới của sân khấu trong dòng chảy công nghiệp văn hóa

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng sân khấu TP HCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc: "Sự đa dạng phong cách là dấu hiệu của một nền sân khấu trưởng thành. Đây là nền tảng để sân khấu tham gia vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa".

PGS-TS Trần Yến Chi nhấn mạnh vai trò của các đơn vị xã hội hóa: "Các sân khấu xã hội hóa đã chứng minh năng lực sáng tạo mạnh mẽ. Họ linh hoạt trong tổ chức, nhạy bén với thị hiếu và góp phần tạo sức sống mới cho sân khấu".

Một cảnh trong vở kịch "29 anh về" của Sân khấu Hoàng Thái Thanh công diễn tối Mùng 2 Tết Bính Ngọ

Tinh thần "phi nước đại" của năm Ngọ vì thế không mang ý nghĩa tốc độ đơn thuần. Đó là hình ảnh của một nền sân khấu đang chuyển mình, với những nghệ sĩ, đạo diễn và nhà đầu tư cùng hướng về một mục tiêu chung: xây dựng những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và khả năng chinh phục công chúng.

Sàn diễn TP HCM bước vào năm mới với niềm tin được củng cố. Mỗi phong cách được định hình là một dấu mốc. Trong nhịp phi nước đại của năm Ngọ, sân khấu đang khẳng định vị trí của mình như một thành tố quan trọng trong đời sống văn hóa đô thị, góp phần định hình tương lai của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nhà hát Kịch TP HCM đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với 2 tác phẩm "Mã đáo khai xuân" và "Ra giêng anh cưới em" bám sát đời sống xã hội, thu hút đông đảo khán giả.



