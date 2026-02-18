Sân khấu sáng đèn tối mùng 1 Tết: Khởi đầu mùa xuân bằng năng lượng sáng tạo

Một cảnh trong vở "Ra giêng cho cưới hông?" tại Sân khấu Mới

Từ kịch đương đại tại sân khấu Thế Giới Trẻ, hài kịch dân gian ở Trương Hùng Minh đến những tác phẩm mang dấu ấn nghề tại IDECAF và sân khấu nhỏ "5B", mỗi sàn diễn đều ghi nhận bầu không khí phấn khởi.

Những tràng pháo tay đầu xuân cho thấy sân khấu đang từng bước lấy lại vị thế trong đời sống tinh thần đô thị, đồng thời phản ánh chuyển động tích cực của công nghiệp văn hóa TP HCM.

Khi khán giả chọn sân khấu làm điểm hẹn đầu năm

Khoảng 19 giờ tối mùng 1 Tết, khu vực sân khấu Thế Giới Trẻ - Sài Gòn Phẵng đông khán giả. Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình và cả những khán giả trung niên đến từ sớm để chờ xem vở "Cuộc chiến sắc đẹp", một vở kịch hài đương đại khai thác đời sống nghệ thuật và những góc khuất của khát vọng nổi tiếng.

Không khí trong khán phòng trở nên sôi động khi màn nhung mở ra. Vở diễn sử dụng thủ pháp dàn dựng theo nhịp nhanh, kết hợp chuyển cảnh linh hoạt bằng ánh sáng và âm nhạc điện tử, tạo cảm giác gần với ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Đạo diễn đã lựa chọn lối diễn tiết chế, đặt trọng tâm vào nhịp điệu tương tác giữa các nhân vật, giúp câu chuyện mang hơi thở của đời sống đô thị đương đại.

Tam ca Mắt Ngọc biểu diễn trong vở kịch "Mã đáo khai xuân" tại rạp Công Nhân

Nhiều tràng pháo tay vang lên ở những đoạn cao trào, cho thấy sự đồng cảm với cách sân khấu phản ánh tâm lý và khát vọng của thế hệ mới.

Đạo diễn Hữu Tiến, quản ký sân khấu Thế Giới Trẻ, chia sẻ: "Diễn tối mùng 1 là một dấu mốc quan trọng. Chúng tôi lựa chọn đề tài gần với đời sống hôm nay để khán giả cảm thấy sân khấu đang kể câu chuyện của chính họ. Sự hưởng ứng của khán giả tối nay là nguồn động viên lớn đối với nghệ sĩ".

Tại Sân khấu Mới, nơi NSƯT Hoài Linh "trụ bến" suốt mùa Tết, đã tạo sức hút với vở hài kịch "Ra giêng cho cưới hông?". Vở hài duyên dáng, kể về câu chuyện kén dâu, kén rễ nhưng mang lại tiếng cười thú vị. Kết kịch khán giả còn được tham dự "lô tô" may mắn đầu xuân để trúng thưởng những phần quà ý nghĩa.

Nhà hát Kịch TP HCM diễn vở "Mã đáo khai xuân" (tác giả Hoàn Mẫn, đạo diễn Đỗ Thúy) đã thu hút người xem đến với rạp Công Nhân sau 7 năm im ắng, nay sáng đèn vói hài kịch vui nhộn và đầy ý nghĩa.

Một cảnh trong vở kịch "Tương đối rối tương phùng" của sân khấu Hồng Vân

Giữ nhịp truyền thống bằng những câu chuyện gần gũi

Tại sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh (quận 3), diễn hai vở "Tứ trạng đăng khoa" (15 giờ) và "Cầu Dừa Đủ Xài" (19 giờ 30) thu hút đông khán giả trung niên và các gia đình. Đây là tác phẩm mang màu sắc hài dân gian, sử dụng cấu trúc kịch truyền thống với các lớp diễn rõ nét, tạo điều kiện cho diễn viên khai thác tâm lý nhân vật.

Một cảnh trong vở kịch "Tứ tử đăng khoa" của Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh

Một khán giả chia sẻ sau buổi diễn: "Đi xem kịch tối mùng 1 đã trở thành thói quen của gia đình tôi. Sân khấu mang lại cảm giác sum vầy và giúp mình bước vào năm mới với nhiều suy ngẫm".

NSƯT Minh Nhí cho biết: "Chúng tôi chọn những câu chuyện gần gũi để khán giả cảm nhận được giá trị của đời sống và tình người. Sân khấu đầu năm là nơi gieo những cảm xúc tích cực".

Nhà hát Kịch IDECAF và "5B": khẳng định bản lĩnh nghề trong mùa diễn Tết

Tại Nhà hát Kịch IDECAF, suất diễn tối mùng 1 tiếp tục duy trì sức hút quen thuộc. Các vở như: "Quạ hồng tung cánh" của tác giả, đạo diễn Quang Thảo được dàn dựng theo phong cách hài kịch.

Câu chuyện "Quạ hồng tung cánh" mở ra tại phòng khám của thần y (vai diễn của nghệ sĩ Đình Toàn), nơi những bệnh nhân được chữa trị bằng liệu pháp thôi miên. Từ đây, ranh giới thực - ảo bị xóa nhòa, đưa khán giả bước vào những "dị bản" méo mó trong tiềm thức nhân vật.

Tại đó, câu chuyện chim thần chở đi trả vàng không còn là bài học đạo đức đơn thuần, mà biến tướng thành sân khấu của những vọng tưởng điên rồ.

Vở kịch "Xóm phông bạt" của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM

Điểm thú vị của vở "Quạ hồng tung cánh" nằm ở sự biến hóa ngoạn mục của dàn diễn viên. Chỉ với 6 người, sàn diễn luôn rộn ràng sức sống nhờ khả năng hoạt động hết công suất.

Trong khi đó, Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ TP HCM (hay còn gọi là sân khấu "5B" Võ Văn Tần) mang đến vở diễn dành cho khán giả gia đình như "Xóm phông bạt" của đạo diễn Vũ Trần đã thu hút khán giả trong đêm mùng 1 tết.

Đạo diễn Vũ Trần khai thác tiếng cười tạo trong câu chuyện xoay quanh xóm nghèo có một gánh hát nhỏ, cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Cách dàn dựng này giúp khán giả trẻ tiếp cận sân khấu qua trải nghiệm trực quan và giàu cảm xúc.

NSND Mỹ Uyên, Giám đốc sân khấu 5B, bày tỏ: "Chúng tôi muốn xây dựng thói quen thưởng thức sân khấu cho khán giả từ khi còn nhỏ. Ngoài vở "Phông bạt", "5B" còn diễn hai vở kịch thiếu nhi, mỗi suất diễn đầu năm là một cơ hội để gieo mầm tình yêu nghệ thuật".

Sân khấu Tết và tín hiệu tích cực của công nghiệp văn hóa

Sự sôi động của các sân khấu tối mùng 1 Tết phản ánh một chuyển động quan trọng. Sân khấu đang từng bước thích ứng với thị hiếu mới, đồng thời giữ gìn những giá trị cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn.

Các sân khấu chú trọng xây dựng thương hiệu, đầu tư vào kịch bản và đào tạo diễn viên trẻ, từ đó góp phần hình thành một hệ sinh thái sáng tạo bền vững.

Sân khấu Thiên Đăng, gây sốt vé khi từ trước Tết, đã chuẩn bị 4 vở mới để phục vụ khán giả trong dịp xuân mới. Và ngày mùng 1 tết với hai suất diễn vở "Trò chơi hoàn hảo", khán giả đã thật sự thích thú vở kịch ý nghĩa này.

Từ trái sang: NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thành Lộc và diễn viên Trương Hạ trong vở "Trò chơi hoàn hảo" của Sân khấu Thiên Đăng

Từ "The Call", đến "Người lạ hoàn hảo" (Perfect Strangers) và hiện nay là "Trò chơi hoàn hảo", đạo diễn Nhật Quang tiếp tục tạo một phiên bản Việt hóa được gọt giũa, mở rộng, bồi đắp thêm lớp lang và chiều sâu sân khấu.

Khán giả Việt từng biết đến câu chuyện này qua bản điện ảnh "Tiệc trăng máu". Nhưng khi được kể trên sân khấu, câu chuyện "bữa tiệc – những chiếc điện thoại và những bí mật" đã cuốn hút người xem bởi cách dàn dựng đầy bất ngờ.

Phiên bản "Trò chơi hoàn hảo" tại Sân khấu Thiên Đăng là tác phẩm kịch tiếp tục giữ tinh thần giải trí cao cấp trong mùa tết năm nay.

Mùng 1 tết ở Sân khấu Hồng Vân như ngày hội khi khán giả đã đến chúc xuân cùng nghệ sĩ, hai vở "Tương đối rối tương phùng" (suất 16 giờ) và "Bắt cá ba tay" (suất 19 giờ 30) đã bán hết vé từ một tuần trước. Khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt các nghệ sĩ khi tiếng cười và những điều suy gẫm mà kịch Hồng Vân muốn gửi đến khán giả ngày đầu năm đã chạm đến tâm tư, tình cảm của số đông người xem kịch.

Đông khán giả đã đến xem và cổ vũ Sân khấu Hoàng Thái Thanh

Sân khấu Hoàng Thái Thanh chào mừng sinh nhật 16 vào tối mùng 1 tết với vở "Hẹn nhau ở cuối con đường" kịch bản Hoàng Thái Thanh – Nguyễn Thoại, do Ái Như dàn dựng đã thu hút khán giả và tạo dấu ấn đẹp.





Trong bối cảnh TP HCM định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, sân khấu giữ vai trò như một trung tâm sáng tạo, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng tham gia vào quá trình sản sinh giá trị văn hóa. Những suất diễn tối mùng 1 Tết mang ý nghĩa như một lời khẳng định: sân khấu vẫn là một phần không thể thiếu của đời sống đô thị, nơi khởi nguồn cảm xúc và nuôi dưỡng tâm hồn.



