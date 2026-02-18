Từ trái sang: NSND Tự Long, NS Lâm Vỹ Dạ và NS Hùng Vương

Trong khoảnh khắc giao mùa, khi những cánh mai vàng rực rỡ báo hiệu một năm mới, các nghệ sĩ được vinh danh tại Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 lại bắt đầu hành trình mới với khát vọng sáng tạo bền bỉ. Giải thưởng do bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn đã trở thành nguồn động lực lớn, giúp họ giữ vững niềm tin vào nghề và tiếp tục cống hiến cho đời sống nghệ thuật.

Mỗi nghệ sĩ Mai Vàng là một gam màu tươi tắn

Năm 2025, sân khấu có những thay đổi trong thị hiếu công chúng khiến nhiều sàn diễn phải thu hẹp hoạt động sáng đèn, chỉ diễn theo mùa, tuy nhiên đó cũng là lúc các sàn diễn đầu tư chất lượng nghệ thuật. Không ít vở diễn được dàn dựng trong điều kiện phải thích nghi với nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Chính trong thử thách ấy, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nghề đã giúp nghệ sĩ tiếp tục sáng đèn, giữ nhịp đập cho sân khấu với hơn 80 vở diễn ra đời trong năm 2025, theo tổng kết của Hội Sân khấu TP HCM, đó là tín hiệu vui.

NS Hùng Vương và NSƯT Tú Sương có nhiều dự án mới trong năm 2026

Trong bức tranh ấy, những nghệ sĩ được vinh danh tại Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 trở thành những gam màu tươi sáng, góp phần làm nên diện mạo mới cho nghệ thuật biểu diễn.

Nghệ sĩ Hùng Vương, người đoạt Giải Mai Vàng với vai Tiết Ứng Luông trong vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" của đạo diễn Võ Hoàng Phương, chia sẻ niềm xúc động khi bước vào năm mới với nhiều dự định: "Ngay sau khi đoạt Giải Mai Vàng, tôi có thêm nhiều show diễn phục vụ khán giả dịp xuân Bính Ngọ. Mỗi vai diễn là một hành trình mới để tôi thử thách chính mình. Ước nguyện đầu xuân của tôi là tìm được sự đồng cảm sâu sắc từ công chúng qua những tác phẩm có sức lan tỏa. Tôi tin vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" sẽ còn tái diễn và tiếp tục phục vụ khán giả trong thời gian tới".

Niềm vui ấy càng trọn vẹn khi NSND Phượng Loan dành lời nhận xét đầy trân trọng: "Nghệ sĩ Hùng Vương là nghệ sĩ có đạo đức nghề nghiệp, luôn nỗ lực tìm kiếm những vai diễn mới. Em xứng đáng với Giải Mai Vàng mà bạn đọc, công chúng đã trao tặng".

Nghệ sĩ Hùng Vương

Gửi lời chúc xuân đến bạn đọc Báo Người Lao Động, nghệ sĩ Hùng Vương xúc động nói thêm: "Tôi biết ơn những lá phiếu bình chọn đã giúp mình được xướng tên tại Giải Mai Vàng lần thứ 31. Đó là nguồn năng lượng lớn để tôi tiếp tục sáng tạo và cống hiến. Mong rằng Giải Mai Vàng sẽ luôn là đôi cánh giúp nghệ sĩ bay cao hơn trong năm 2026".

Tiếng cười, cảm xúc và hành trình vượt giới hạn của nghệ sĩ Mai Vàng

Nghệ sĩ hài Lâm Vỹ Dạ, gương mặt quen thuộc với công chúng qua những vai diễn mang tiếng cười, lại tạo dấu ấn sâu sắc với vai Hoa trong vở "Một cuộc chiến khác" tại sân khấu kịch Hồng Vân. Vai chính diện này đã cho thấy chiều sâu trong diễn xuất của cô.

Nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ tâm sự: "Giải Mai Vàng là sự ghi nhận quý giá cho những nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Tôi muốn tiếp tục thử sức ở nhiều dạng vai để mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thật. Tôi vẫn gắn bó với sân khấu kịch Hồng Vân và tiếp tục thực hiện các dự án cá nhân để có thêm sản phẩm mới phục vụ công chúng yêu thương mình".

Từ trái sang: Ca sĩ Phương Mỹ Chi, NS Lâm Vỹ Dạ, NSƯT Kim Tử Long và Tổng đạo diễn Mai Vàng - Nhà báo Thanh Hiệp (ảnh: Lâm Dạ)

Ở lĩnh vực hài, diễn viên Duy Khánh Zhou Zhou xúc động khi lần đầu tiên được xướng tên tại Giải Mai Vàng: "Giải thưởng này là động lực lớn để tôi tiếp tục mang tiếng cười phục vụ khán giả. Ước nguyện đầu xuân của tôi là thực hiện thêm nhiều dự án nghệ thuật mới, tri ân tình cảm mà công chúng đã dành cho mình".

Với MC Vũ Mạnh Cường, giải thưởng không đơn thuần là sự vinh danh cá nhân, mà còn gắn liền với trách nhiệm xã hội: "Tôi luôn tự hào khi được đồng hành cùng Giải Mai Vàng, nhất là hai chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân". Tôi mong được tham gia nhiều chương trình ý nghĩa hơn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng".

Nghệ sĩ Mai Vàng giữ uy tín nghề nghiệp – giữ lửa sáng tạo

Đạo diễn Bé Bảy, đồng đạo diễn vở "Đảo hoa hậu" tại Nhà hát Thanh Niên, chia sẻ những trăn trở sau khi được vinh danh vở "Đảo hoa hậu": "Đoạt Giải Mai Vàng là niềm hạnh phúc lớn, nhưng giữ được uy tín nghề nghiệp mới là điều quan trọng nhất. Ước nguyện của tôi là tiếp tục cống hiến và giữ được cường độ lao động nghệ thuật bền bỉ. Tôi đang chuẩn bị triển khai nhiều ý tưởng mới để dàn dựng thêm vở hài phản ảnh cuộc sống muôn màu của giới trẻ hiện nay".

Đạo diễn Bé Bảy khoe tượng Mai Vàng trong vở "Đảo hoa hậu"

Nhạc sĩ Cao Văn Lý, người được vinh danh trong chương trình "Mai Vàng nhân ái", cũng gửi gắm niềm tin vào sự khởi sắc của đời sống nghệ thuật: "Tôi mong năm 2026 sẽ có nhiều dự án nghệ thuật chất lượng, giúp âm nhạc dân ca và những ca khúc mang hơi thở mùa xuân đến gần hơn với công chúng. Tôi đang ấp ủ nhiều sáng tác mới và hy vọng sẽ được khán giả đón nhận. Nhất là áp dụng âm nhạc ngũ cung vào những sáng tác mới".

NSƯT Trần Vương Thạch, được vinh danh "Mai Vàng tri ân", cho biết ông sẽ tiếp tục đào tạo thế hệ trẻ: "Truyền nghề là cách tôi tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Tôi mong lớp trẻ sẽ tiếp tục giữ gìn và phát triển âm nhạc thính phòng Việt Nam".

Giải Mai Vàng – biểu tượng của niềm tin và trách nhiệm

NSND Tự Long, người được vinh danh trong chương trình "Mai Vàng tri ân", bày tỏ sự trân trọng đối với giải thưởng: "Giải Mai Vàng là thước đo tình cảm mà khán giả dành cho nghệ sĩ. Điều quý giá nhất không nằm ở danh hiệu, mà ở sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật. Giải thưởng này giúp nghệ sĩ có thêm động lực để sáng tạo và cống hiến".

Năm qua, ông có đề cử cá nhân trong hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhất với vai táo xã hội trong chương trình Táo quân VTV 3 và vở "Nguyễn Văn Cừ - Tuổi trẻ chí lớn" vào top 5 hạng mục vở diễn sân khấu được yêu thích nhất Giải Mai Vàng do chính ông là đạo diễn trên sân khấu Nhà hát Chèo Quân đội. "Tôi vui lắm, hạnh phúc. Tôi có thêm động lực để làm tốt công tác quản lý, đồng thời làm tốt hơn chuyên môn với dự án dàn dựng thêm các tác phẩm mới cho đơn vị nghệ thuật của mình. Kỳ vọng mỗi năm Mai Vàng lại được vào miền Nam, được hòa mình vào vòng tay yêu mến của công chúng" – NSND Tự Long nói.

Từ trái sang: NSND Tự Long, NSND Lan Hương và Tổng đạo diễn Mai Vàng - Nhà báo Thanh Hiệp trong đêm trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025

Ở tuổi 90, NSND Trần Minh Ngọc, người được vinh danh "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng", vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Ông chia sẻ dự định viết giáo trình giảng dạy và truyền nghề cho diễn viên trẻ tại sân khấu Thiên Đăng, với mong muốn đóng góp lâu dài cho sự phát triển của sân khấu.

Ca sĩ Tùng Dương, được vinh danh "Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025", bày tỏ quyết tâm: "Tình cảm của công chúng là nguồn sức mạnh để tôi tiếp tục sáng tạo. Tôi sẽ đầu tư cho những dự án âm nhạc mới trong năm 2026 và mong khán giả luôn đồng hành cùng âm nhạc Việt Nam".

Nhạc sĩ Cao Văn Lý được vinh danh "Mai Vàng nhân ái" trong lễ trao giải lần thứ 31-2025

Khi mùa xuân bắt đầu từ niềm tin sáng tạo

Giải Mai Vàng suốt hơn ba thập niên qua đã trở thành biểu tượng của sự ghi nhận và khích lệ. Mỗi nghệ sĩ được vinh danh mang theo một ước nguyện riêng, nhưng tất cả đều chung một điểm gặp gỡ: khát vọng sáng tạo và cống hiến. Mùa xuân 2026 đã bắt đầu, và cùng với mùa xuân ấy là hành trình mới của những nghệ sĩ Mai Vàng – những người đang lặng lẽ gieo những hạt giống sáng tạo để vườn hoa nghệ thuật tiếp tục nở rộ.












