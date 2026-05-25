Giáo dục

Nam sinh lớp 11 “ẵm” học bổng 70% của Trường ĐH Hoa Sen

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) - Không chỉ là sân chơi học thuật cho học sinh THPT, cuộc thi "Nhà thiết kế tương lai 2026" còn giúp thí sinh tiếp cận môi trường sáng tạo chuyên nghiệp.

Ngày 25-5, Trường ĐH Hoa Sen cho biết vừa công bố và trao giải cuộc thi "Nhà thiết kế tương lai 2026 - The Creative Me".

Giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng cùng học bổng 70% học phí toàn khóa học tại Trường ĐH Hoa Sen thuộc về thí sinh Taylor Nguyễn Coren Lộc (học sinh lớp 11A3, Trường THPT Bùi Thị Xuân - TPHCM).

Vinh danh 11 tài năng trẻ nổi bật tại cuộc thi "Nhà thiết kế tương lai 2026"

Tác phẩm “Light within Shadow” xuất sắc đoạt giải đặc biệt của cuộc thi

Vinh danh 11 tài năng trẻ nổi bật tại cuộc thi “Nhà thiết kế tương lai 2026” - Ảnh 2.

Thí sinh Taylor Nguyễn Coren Lộc, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM, nhận giải đặc biệt cùng gia đình và thầy hiệu trưởng.

Tác phẩm "Light within Shadow" của Lộc được lấy cảm hứng từ bộ phim "The Lego Ninjago" đã gây ấn tượng mạnh bởi tư duy hình ảnh khác biệt, khả năng kết nối yếu tố điện ảnh và cảm xúc cá nhân.

Khởi động từ đầu tháng 1-2026, cuộc thi thu hút gần 500 lượt đăng ký đến từ 12 tỉnh, thành trên cả nước. 

Từ hơn 200 bài thi ở vòng sơ loại, ban tổ chức đã chọn ra 19 thí sinh xuất sắc tranh tài tại vòng chung khảo, thuyết trình trực tiếp.

Nhiều bài thi có tư duy thẩm mỹ hiện đại, khả năng nghiên cứu chất liệu, nghệ thuật kể chuyện và cách triển khai ý tưởng đầy bản lĩnh.

Không ít thí sinh tự thực hiện video, dựng mô hình, xây dựng bộ sưu tập hoặc sáng tác truyện minh họa với chiều sâu cảm xúc đáng chú ý.

Vinh danh 11 tài năng trẻ nổi bật tại cuộc thi "Nhà thiết kế tương lai 2026"

4 giải nhất, mỗi giải gồm 5 triệu đồng tiền mặt cùng học bổng 35% học phí toàn khóa, đều thuộc về học sinh THPT tại TPHCM

Lãnh đạo nhà trường cho biết cuộc thi không chỉ tìm kiếm tác phẩm giàu tính thẩm mỹ mà còn đề cao tư duy kể chuyện, khả năng thể hiện góc nhìn cá nhân và bản sắc sáng tạo riêng biệt. Đồng thời, tạo điều kiện để học sinh THPT tự do thể hiện cá tính nghệ thuật thông qua 4 lĩnh vực: Thiết kế thời trang, nghệ thuật số, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất.

Talkshow "Lối đi thông minh sau tốt nghiệp THPT"

Talkshow "Lối đi thông minh sau tốt nghiệp THPT"

Ngày 26-5, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow tư vấn trực tuyến với chủ đề "Lối đi thông minh sau tốt nghiệp THPT"

Nhiều ngành học mà AI không thể thay thế

Nếu có đủ năng lực chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ tốt, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành cánh tay đắc lực của mọi ngành nghề

Vinh danh các tài năng Toán học trẻ

(NLĐO)- 22 tỉnh, thành phố có học sinh đoạt giải tại cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025- 2026.

