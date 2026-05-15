Dấu ấn sáng tạo của sinh viên mỹ thuật trong dự án "Bảo tàng Hàng Mã" tại TPHCM

Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM và Viện Pháp tại Việt Nam vừa tổ chức triển lãm "The Hàng Mã Museum - Bảo tàng Hàng Mã". Đây là dự án nghệ thuật sắp đặt tập thể do nghệ sĩ Bảo Vương và sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM thực hiện.

Chia sẻ tại sự kiện, nghệ sĩ Bảo Vương cho biết triển lãm lấy cảm hứng từ các vật phẩm Hàng Mã trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Dự án tái diễn giải nghi lễ truyền thống thông qua một kiến trúc tạm thời bằng bìa carton kết hợp cùng các vật thể nghệ thuật, tranh vẽ, cắt dán và sắp đặt được sáng tạo riêng cho buổi giới thiệu.

Họa sĩ Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM, đánh giá cao tinh thần sáng tạo của sinh viên khi thực hiện dự án.

Nghệ sĩ Bảo Vương chia sẻ về ý tưởng thực hiện triển lãm

Sinh viên Trường ĐH Mỹ Thuật TPHCM tự tin giới thiệu về các tác phẩm trưng bày tại Bảo tàng Hàng Mã

Trong các nghi lễ tưởng niệm, giỗ chạp hay những dịp quan trọng của gia đình, người Việt thường gửi đến tổ tiên những vật phẩm bằng giấy mô phỏng đời sống thường ngày như tiền bạc, quần áo, nhà cửa, xe cộ, điện thoại hay nhiều đồ vật quen thuộc khác.

Từ thực hành văn hóa ấy, dự án đặt ra một câu hỏi giàu gợi mở: "Vì sao chúng ta không gửi đến người đã khuất cả nghệ thuật, văn hóa, thơ ca, văn chương hay những bức tranh?".

Bên cạnh đó, thông qua tác phẩm sắp đặt giàu tính nhập vai, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM đã mang đến một góc nhìn mới mẻ, vừa gần gũi vừa suy tư về một truyền thống đã ăn sâu trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam trao giấy chứng nhận cho các sinh viên đã đồng hành và tham gia tích cực trong dự án.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của buổi triển lãm. Bảo tàng Hàng Mã đã mở ra một không gian đối thoại mới giữa ký ức cá nhân, văn hóa truyền thống và trí tưởng tượng đương đại.

"Viện Pháp tại Việt Nam luôn đồng hành cùng các nghệ sĩ tài năng, góp phần thúc đẩy giao lưu nghệ thuật và tăng cường mối liên kết giữa 2 quốc gia" - ông Eric Soulier khẳng định.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ nay đến 28-5, tại cơ sở 2, Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM (5 đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TPHCM).



