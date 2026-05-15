Dấu ấn sáng tạo của sinh viên mỹ thuật trong dự án "Bảo tàng Hàng Mã" tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Dấu ấn sáng tạo của sinh viên mỹ thuật trong dự án "Bảo tàng Hàng Mã" tại TPHCM

Huế Xuân

(NLĐO) - "Bảo tàng Hàng Mã" là giảng đường mở giúp sinh viên mỹ thuật được sáng tạo cùng nghệ sĩ, rèn luyện tác phong làm việc quốc tế chuyên nghiệp.

Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM và Viện Pháp tại Việt Nam vừa tổ chức triển lãm "The Hàng Mã Museum - Bảo tàng Hàng Mã". Đây là dự án nghệ thuật sắp đặt tập thể do nghệ sĩ Bảo Vương và sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM thực hiện.

Chia sẻ tại sự kiện, nghệ sĩ Bảo Vương cho biết triển lãm lấy cảm hứng từ các vật phẩm Hàng Mã trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Dự án tái diễn giải nghi lễ truyền thống thông qua một kiến trúc tạm thời bằng bìa carton kết hợp cùng các vật thể nghệ thuật, tranh vẽ, cắt dán và sắp đặt được sáng tạo riêng cho buổi giới thiệu.

Dấu ấn sáng tạo của sinh viên mỹ thuật trong dự án "Bảo tàng Hàng Mã" tại TPHCM - Ảnh 1.

Họa sĩ Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM, đánh giá cao tinh thần sáng tạo của sinh viên khi thực hiện dự án.

Dấu ấn sáng tạo của sinh viên mỹ thuật trong dự án "Bảo tàng Hàng Mã" tại TPHCM - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bảo Vương chia sẻ về ý tưởng thực hiện triển lãm

Dấu ấn sáng tạo của sinh viên mỹ thuật trong dự án "Bảo tàng Hàng Mã" tại TPHCM - Ảnh 3.

Dấu ấn sáng tạo của sinh viên mỹ thuật trong dự án "Bảo tàng Hàng Mã" tại TPHCM - Ảnh 4.

Sinh viên Trường ĐH Mỹ Thuật TPHCM tự tin giới thiệu về các tác phẩm trưng bày tại Bảo tàng Hàng Mã

Trong các nghi lễ tưởng niệm, giỗ chạp hay những dịp quan trọng của gia đình, người Việt thường gửi đến tổ tiên những vật phẩm bằng giấy mô phỏng đời sống thường ngày như tiền bạc, quần áo, nhà cửa, xe cộ, điện thoại hay nhiều đồ vật quen thuộc khác. 

Từ thực hành văn hóa ấy, dự án đặt ra một câu hỏi giàu gợi mở: "Vì sao chúng ta không gửi đến người đã khuất cả nghệ thuật, văn hóa, thơ ca, văn chương hay những bức tranh?".

Bên cạnh đó, thông qua tác phẩm sắp đặt giàu tính nhập vai, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM đã mang đến một góc nhìn mới mẻ, vừa gần gũi vừa suy tư về một truyền thống đã ăn sâu trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Dấu ấn sáng tạo của sinh viên mỹ thuật trong dự án "Bảo tàng Hàng Mã" tại TPHCM - Ảnh 5.

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, cho biết triển lãm nằm trong chương trình hoạt động văn hóa của Viện Pháp tại Việt Nam

Dấu ấn sáng tạo của sinh viên mỹ thuật trong dự án "Bảo tàng Hàng Mã" tại TPHCM - Ảnh 6.

Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam trao giấy chứng nhận cho các sinh viên đã đồng hành và tham gia tích cực trong dự án.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của buổi triển lãm. Bảo tàng Hàng Mã đã mở ra một không gian đối thoại mới giữa ký ức cá nhân, văn hóa truyền thống và trí tưởng tượng đương đại.

"Viện Pháp tại Việt Nam luôn đồng hành cùng các nghệ sĩ tài năng, góp phần thúc đẩy giao lưu nghệ thuật và tăng cường mối liên kết giữa 2 quốc gia" - ông Eric Soulier khẳng định.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ nay đến 28-5, tại cơ sở 2, Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM (5 đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TPHCM).


Tin liên quan

Trường nghề nâng chất thông qua mức độ hài lòng của doanh nghiệp

Trường nghề nâng chất thông qua mức độ hài lòng của doanh nghiệp

(NLĐO) - Trường nghề không chỉ dừng lại ở việc đào tạo mà phải lấy tỉ lệ có việc làm và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo giá trị.

Bất ngờ với triển lãm về hai thế giới đối lập

(NLĐO) - Học sinh bất ngờ với triển lãm “Two Worlds”, nơi nghệ thuật kể chuyện cảm xúc qua hai thế giới đối lập, đầy màu sắc và chiều sâu.

Không nghỉ Tết, nữ sinh Việt dốc sức cho triển lãm thời trang quốc tế

(NLĐO) - Trong khi mọi gia đình ở TPHCM đang vui xuân Bính Ngọ thì Phan Nguyễn Hoài Thương, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, lại chọn cho mình một cái Tết "lạ"

triển lãm sinh viên hội họa Mỹ thuật Viện Pháp tại Việt Nam Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM bảo tàng hàng mã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo