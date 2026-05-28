Giáo dục

Nam sinh lớp 5 chấn thương sọ não sau khi bạn "tác động" trước ngày nghỉ hè

Hải Đường

(NLĐO)- Một nam học sinh lớp 5 tại Tây Ninh có biểu hiện nôn ói, chuyển biến nặng nên được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 3 ở TPHCM điều trị

Ngày 28-5, UBND xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo về vụ việc một học sinh của Trường Tiểu học An Ninh Đông xảy ra thương tích nghiêm trọng trong khuôn viên nhà trường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 10 phút ngày 26-5, tại Trường Tiểu học An Ninh Đông đã xảy ra một vụ va chạm giữa 2 học sinh lớp 5 là L.T.A. và P.H.T.

Trước ngày nghỉ hè, 1 nam sinh lớp 5 nhập viện cấp cứu vì bị bạn "tác động" - Ảnh 1.

Học sinh lớp 5 Trường tiểu học An Ninh Đông bị bạn cùng lớp tác động chấn thương sọ não.

Cụ thể, trong quá trình sinh hoạt tại trường, em A. đã có hành vi tác động vào đầu khiến em T. bị thương sọ não.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các giáo viên của trường đã lập tức đưa em T. đến Trạm Y tế xã An Ninh để sơ cứu, khâu nhiều mũi trên đầu.

Sau khi sơ cứu, em T. bất ngờ xuất hiện biểu hiện nôn ói liên tục. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Xuyên Á Hậu Nghĩa để thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ nhận định tình trạng của bệnh nhi chuyển biến nặng, vượt quá khả năng điều trị tại chỗ nên đã quyết định chuyển gấp em lên Bệnh viện Nhi Đồng 3 (TPHCM) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Ninh Đông đã cử một phó hiệu trưởng cùng hai giáo viên đi cùng xe cấp cứu, phối hợp chặt chẽ với gia đình để chăm sóc và hỗ trợ học sinh.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, em T. đã được nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 3. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của nam sinh này vẫn đang được các bác sĩ và gia đình tích cực theo dõi, điều trị.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND xã An Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc.

Công an xã An Ninh đã phối hợp với các bên liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc "tác động" giữa 2 học sinh.

Trường Tiểu học An Ninh Đông được yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình để động viên tinh thần, chăm sóc toàn diện cho học sinh bị nạn.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng chỉ đạo nhà trường phải tăng cường nghiêm ngặt công tác quản lý học sinh, giáo dục kỹ năng ứng xử, đẩy mạnh phòng chống bạo lực học đường để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong môi trường sư phạm.

