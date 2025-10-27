Nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong nghi do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 27-10, Công an xã Nội Bài ( TP Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một nam học sinh lớp 9 tử vong.



Nam sinh được đưa đi cấp cứu. Ảnh: P.S.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 25-10, tại sân bóng Phú Cường (xã Nội Bài), hai nam học sinh lớp 9 của Trường THCS Phú Cường xảy ra xô xát. Trong lúc mâu thuẫn, một người đã dùng hung khí tấn công đối phương.

Nạn nhân được xác định là em V.M.K. (14 tuổi).

Nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, hai học sinh này đã có mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm với một bạn nữ.