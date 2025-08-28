HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nam thanh niên 18 tuổi "mất tích" sau cuộc điện thoại lạ

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng vừa giải cứu nam thanh niên 18 tuổi thoát bẫy "bắt cóc online" của tội phạm

Ngày 28-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phối hợp với Công an phường Hòa Bình (TP Hải Phòng) giải cứu thành công 1 nạn nhân 18 tuổi thoát bẫy "bắt cóc online".

Nam thanh niên 18 tuổi "mất tích" sau cuộc điện thoại lạ- Ảnh 1.

Công an phường Hòa Bình và Phòng Cảnh sát hình sự trao làm việc với mẹ con bà Nguyễn Thị Th.

Trước đó, vào ngày 27-8, Công an phường Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Th. (SN 1987, trú tổ dân phố 7, phường Hòa Bình), về việc con trai bà là Trần Mạnh T. (SN 2007) có dấu hiệu nghi bị "bắt cóc".

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 27-8, sau khi em T. điều khiển xe máy BKS: 15AA-080XX rời khỏi nhà thì bà Th. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0838.606.131 yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc để thả T. Liền đó, nhiều số điện thoại lạ liên tục gọi đến đe dọa sẽ "cắt tay, chân T." nếu gia đình không chuyển tiền.

Sau khi tiếp nhận tin trình báo, nghi vấn đây là một hình thức "bắt cóc online", Công an phường Hòa Bình đề nghị Phòng Cảnh sát Hình sự hỗ trợ điều tra. Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử tổ công tác cùng Công an phường Hòa Bình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Qua rà soát hệ thống camera an ninh trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện xe máy của em T. đang để tại nhà nghỉ Thú Biển (phường Bạch Đằng). Cũng từ dữ liệu camera, xác định T. đã rời khỏi nhà nghỉ, lên xe ô tô Xpander không rõ biển kiểm soát đi về hướng phường Thủy Nguyên (cùng TP Hải Phòng).

Quá trình xác minh thu thập, tài liệu, tổ công tác đã trao đổi với gia đình bà Th. về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm "bắt cóc online". Sau đó, gia đình đã liên lạc được với em T. qua điện thoại để giải thích, thông tin rõ thủ đoạn của đối tượng lừa đảo và yêu cầu T. dừng làm theo mọi chỉ dẫn của đối tượng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã xác định được manh mối hành trình của em T. và tiếp cận khi T. đang di chuyển đến tỉnh Quảng Ninh.

Theo tường trình của em Trần Mạnh T., trước đó em bị 1 đối tượng xưng là Công an gọi điện, nói em liên quan đến 2 vụ án về ma túy và mua bán dữ liệu cá nhân trái phép. Đối tượng này yêu cầu T. nộp 200 triệu đồng để được xóa các tội danh nêu trên, đồng thời chỉ dẫn T. truy cập vào nhóm chat trên mạng xã hội để thực hiện theo những gì bọn chúng hướng dẫn.

Do quá hoảng loạn, T. đã làm theo yêu cầu của các đối tượng. Tuy nhiên, vụ việc đã được cơ quan Công an phối hợp cùng gia đình ngăn chặn, em T. được giải cứu kịp thời và đưa về nhà an toàn.

nam thanh niên "bắt cóc online" Cạm bẫy giải cứu
    Thông báo