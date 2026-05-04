Nam thanh niên bị người lạ dùng trái bida đập vào đầu ở phường Linh Xuân

Ngày 4-5, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên bị đánh tới tấp ở quán bida. Vụ việc xảy ra ở đường số 7, thuộc phường Linh Xuân, TPHCM.

Theo đó, lúc 1 giờ 3 phút ngày 1-5, nam thanh niên 22 tuổi (sinh viên đại học) đang chơi bida với bạn ở quán trên đường số 7, đoạn gần đường Hoàng Diệu 2 (TP Thủ Đức cũ) thì có ba thanh niên đến nói chuyện.

Vài chục giây sau, hai người liên tục đấm vào mặt thanh niên 22 tuổi, một người còn cầm trái bida đập vào đầu nam thanh niên. Sau vụ việc, cả ba rời đi.

Vụ việc được camera của quán ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Linh Xuân đã nắm thông tin, sẽ mời những người liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định.







