Tối 13-10, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố Quách Đức Anh (SN 1996, trú tại phường Lê Chân) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quách Đức Anh đã cho 2 phụ nữ vay với lãi suất lên tới 2.190%/1 năm.

Quách Đức Anh

Theo tài liệu điều tra, ngày 16-9, Công an phường Gia Viên nhận được đơn trình báo của 2 người phụ nữ trên địa bàn phường Gia Viên và Đông Hải về việc Quách Đức Anh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất "cắt cổ"

Khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, Công an phường Gia Viên đã triệu tập Quách Đức Anh để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận do không có công việc làm ổn định nên từ đầu năm 2025 đã cho một số khách vay tiền lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo đó, từ ngày 1-3 đến ngày 25-3, Quách Đức Anh cho chị P.T.V.H. (SN 1989, trú tại phường Gia Viên) vay tiền dưới hình thức vay họ góp 5 triệu đồng. Mỗi ngày, chị H. phải trả 500 ngàn đồng. Hết thời gian vay, ngoài số tiền gốc, Đức Anh thu của chị H. 7,5 triệu đồng tiền lãi, tương đương lãi suất 2.190%/1 năm. Số tiền thu lợi bất chính Đức Anh có được từ khoản tiền cho chị H. vay là 7,4315 triệu đồng.

Cũng thủ đoạn trên, từ ngày 2-1 đến 28-7, Đức Anh còn cho chị T.T.H.N. (SN 1988, trú tại phường Đông Hải) vay tiền dưới hình thức vay họ góp, liên tục 8 bát họ, lần lượt 3 bát 20 triệu đồng, 3 bát 30 triệu đồng và 2 bát 40 triệu đồng.

Mỗi bát họ, chị N. phải trả cho Đức Anh lần lượt 1 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 2 triệu đồng trong 26 ngày. Số tiền lãi Quách Đức Anh thu được từ chị N. tổng là 69 triệu đồng với lãi suất 421,1%/1 năm. Số tiền thu lợi bất chính Đức Anh có được từ khoản cho chị N. vay là 65,7235 triệu đồng. Hằng ngày, khoảng 18 giờ, Đức Anh sẽ đến nhà 2 phụ nữ trên để thu tiền mặt trực tiếp.