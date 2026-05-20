Sức khỏe

Nam thanh niên đau đầu dữ dội, phát hiện mắc khối u ít gặp

Hải Yến

(NLĐO) - Nam thanh niên đang khỏe mạnh đột ngột đau đầu dữ dội, nôn ói, mất thăng bằng, các bác sĩ phát hiện những tổn thương trong đầu nguy kịch.

Ngày 20-5, Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM cho biết vừa điều trị thành công cho nam bệnh nhân (30 tuổi, ở TPHCM) cùng lúc mắc khối u mạch máu não xuất huyết kèm phình mạch não ở vị trí nguy hiểm.
“Quả bom nổ chậm” trong não nam thanh niên 30 tuổi và ca phẫu thuật giải cứu ngoạn mục - Ảnh 1.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy người bệnh có khối u mạch máu dạng hang (cavernoma) ở vùng tiểu não trái đã có biến chứng xuất huyết

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn ói dữ dội và đi đứng không vững. 

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy có khối u mạch máu dạng hang (cavernoma) ở vùng tiểu não trái đã có biến chứng xuất huyết. Ngoài ra, bác sĩ còn phát hiện thêm 2 túi phình động mạch, trong đó có một túi nằm ở động mạch đốt sống - vị trí tiềm ẩn nguy cơ vỡ rất cao.

TS-BS Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Nhân dân 115 (trưởng ê-kíp phẫu thuật), cho biết u mạch máu dạng hang là một dạng dị dạng mạch máu bẩm sinh ít gặp. 

Phẫu thuật có thể lấy trọn khối u nhưng có thể để lại di chứng, ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài của người bệnh.

"Bệnh nhân được điều trị nội khoa. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bác sĩ quyết định phẫu thuật để loại bỏ nguy cơ xuất huyết tiếp diễn. Đặc biệt, bệnh nhân còn có túi phình động mạch đi kèm, việc can thiệp tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết do vỡ túi phình cao. Vì vậy, chúng tôi quyết định tắc mạch xử lý túi phình, sau đó, mới vi phẫu lấy khối u” - BS Tuấn nói. 

Theo TS-BS Trần Thanh Vũ, Trưởng Đơn vị Can thiệp mạch máu thần kinh - Bệnh viện Nhân dân 115, túi phình của bệnh nhân được ví như "quả bom nổ chậm". Do đó, để loại bỏ túi phình, bác sĩ sẽ dựa trên kỹ thuật Balloon Test Occlusion (BTO) đánh giá tuần hoàn của bệnh nhân để có thể đảm nhận cho não sau khi làm tắc mạch máu mang túi phình nguy hiểm. 

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, khối dị dạng mạch máu ở tiểu não đã được loại bỏ thành công. Hai ngày sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn. Các triệu chứng nôn ói, chóng mặt trước đó cũng biến mất. Hiện bệnh nhân được điều trị phục hồi chức năng để trở lại cuộc sống bình thường.

“Quả bom nổ chậm” trong não nam thanh niên 30 tuổi và ca phẫu thuật giải cứu ngoạn mục - Ảnh 2.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật của bệnh nhân qua kết quả chụp

Theo bác sĩ Tuấn, xuất huyết não do u mạch máu thường diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm vì không có triệu chứng rõ ràng và dễ bị nhầm lẫn với các nguyên nhân khác. Khi tình trạng xuất huyết cấp tính xảy ra thì nguy cơ tử vong và để lại các di chứng thần kinh rất cao.

Để phòng ngừa đột quỵ xuất huyết não, bác sĩ khuyến cáo người dân cần kiểm soát huyết áp tốt, tránh căng thẳng kéo dài và chú ý các dấu hiệu thần kinh bất thường như đau đầu kéo dài, tê yếu tay chân, chóng mặt hoặc mất thăng bằng. 

Đồng thời, nên duy trì lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế ăn mặn và dầu mỡ, tập thể dục thường xuyên và tránh rượu bia, thuốc lá. 

Bệnh nhân cần được tư vấn và thăm khám ở các cơ sở y tế chuyên sâu nếu nghi ngờ mắc các bệnh lý thần kinh hoặc đột quỵ.

Cứu sống tiểu thương bán trái cây Tết bị vỡ phình mạch máu não

(NLĐO) – Tiểu thương thấy đầu mình bất ngờ bị đau dữ dội lúc đang bán trái cây Tết, các bác sĩ đã chẩn đoán bị vỡ phình mạch máu não nên cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân.

(NLĐO) - Hai nghiên cứu từ Hà Lan và Tây Ban Nha cùng chỉ ra việc ăn các loại hạt thường xuyên sẽ dẫn đến các thay đổi lớn trong cơ thể như khả năng nhận thức và chức năng mạch máu não.

(NLĐO) - Sáng 3-7, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM vừa kịp cứu một cô gái đột quỵ ngay chỗ làm được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu kịp.

