Nam thanh niên ở Cần Thơ gặp tai nạn khó tin

Ngày 17-6, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị chấn thương cổ xuyên thấu. Theo đó, rạng sáng 12-6, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận nam bệnh nhân Đ.N. H. Đ. (18 tuổi; ngụ phường Thới Long) bị tai nạn giao thông.

Qua thông tin khai thác, Đ. không may va chạm với cây tre/trúc (chưa rõ loại) ven đường. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, vết thương vùng cổ trước dài khoảng 15 cm, chảy máu nhiều, lộ sụn giáp, sụn nhẫn và sát bó mạch cảnh phải.

Vết thương ở cổ của bệnh nhân đã được phẫu thuật

Chấn thương cổ xuyên thấu là dạng tổn thương tương đối ít gặp nhưng luôn được xem là một cấp cứu nguy hiểm do vùng cổ tập trung nhiều cấu trúc sống còn như thanh quản, khí quản, thực quản, động mạch cảnh và các mạch máu lớn.

Với cơ chế va chạm vào vật sắc cố định như tre hoặc trúc khi đang di chuyển, lực tác động tập trung trên một diện tích nhỏ có thể gây rách sâu các lớp mô mềm và tổn thương các cơ quan quan trọng vùng cổ. Chỉ cần vết thương sâu hơn hoặc lệch hướng vài cm, hậu quả có thể là suy hô hấp cấp, xuất huyết nặng hoặc tử vong.

Điều đáng chú ý trong trường hợp này là mặc dù vết thương rất lớn, làm lộ sụn giáp, bệnh nhân không xuất hiện khó thở hay khàn tiếng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cũng không ghi nhận tổn thương cột sống cổ hoặc các cấu trúc sâu quan trọng.

Sau khi được đánh giá đầy đủ, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu với các bước cầm máu, bơm rửa làm sạch vết thương, khâu phục hồi các lớp cơ tổn thương và đóng vết thương theo từng lớp giải phẫu. Diễn tiến hậu phẫu thuận lợi, đến ngày thứ ba vết thương khô, tình trạng bệnh nhân ổn định.