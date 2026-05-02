Sức khỏe

Người phụ nữ quê Đồng Tháp "thả like" sau khi được cứu sống tại Cần Thơ

Tin - ảnh: Tâm Quân - Hoàng Xuân

(NLĐO) – Nữ bệnh nhân quê Đồng Tháp đã "thả like" để tỏ lòng biết ơn các bác sĩ tại một bệnh viện ở Cần Thơ sau ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ.

Ngày 2-5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ở TP Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một ca bệnh tim mạch phức tạp.

Người bệnh là bà H.T.L (59 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp) nhập viện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trong tình trạng mệt nhiều, đau tức ngực, giảm khả năng vận động. Dù đã được phát hiện và theo dõi bệnh tim mạch trước đó, nhưng theo thời gian tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Bác sĩ thăm khám chu đáo cho người bệnh trước khi xuất viện.

Niềm vui của người bệnh và thân nhân trong ngày xuất viện.

Các bác sĩ chuyên khoa tim mạch của bệnh viện lập tức thăm khám và chỉ định các biện pháp cận lâm sàng chuyên sâu.

Kết quả cho thấy người bệnh bị hở van 2 lá nặng do thiếu máu cơ tim, kèm hẹp nặng 3 nhánh động mạch vành – một bệnh cảnh phức tạp, có nguy cơ cao dẫn đến suy tim và biến chứng nguy hiểm nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình huống này, ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn liên khoa để quyết định chiến lược điều trị tối ưu là phẫu thuật bắc cầu động mạch vành kết hợp sửa van 2 lá.

Đây là kỹ thuật phẫu thuật tim mạch phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ, các bác sĩ đã thành công khi tái lập lưu lượng máu nuôi cơ tim đồng thời khắc phục tình trạng hở van.

Không giấu được niềm vui, bà L. đã "thả like" và cho biết: "Ban đầu nghe nói phải mổ, tôi lo lắm. Tuy nhiên, nhờ bác sĩ giải thích kỹ càng, tôi cũng yên tâm phần nào. Giờ thì tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, ít mệt và ăn uống được. Ở bệnh viện ai cũng chu đáo, tôi rất biết ơn".

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát tại đơn vị hồi sức tim mạch và nhanh chóng ổn định. Nhờ hồi phục tốt, không còn đau ngực, sinh hiệu ổn định, người bệnh được xuất viện về nhà nghỉ ngơi sau đó 5 ngày.


Siết quản lý bệnh nhân tâm thần: Đề xuất cửa 3 lớp, camera giám sát 24/7

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất siết điều kiện về cơ sở vật chất, tăng giám sát, quản lý người bệnh tâm thần bắt buộc chữa bệnh để nhằm bảo đảm an toàn.

